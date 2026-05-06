Nowy sondaż wyborczy znakomicie ukazuje podziały społeczne, które obecnie panują w Polsce. Nie pozostawia też suchej nitki na dwóch partiach, które od dłuższego czasu zmagają się z problemami wizerunkowymi.
Sondaż wyborczy z 6 maja 2026 roku wskazuje na wyraźne zwycięstwo stronnictw narodowych. Choć Koalicja Obywatelska wciąż utrzymuje się na prowadzeniu (z wynikiem 31,6 proc. poparcia), Donald Tusk nie byłby w stanie utworzyć skutecznej koalicji, przede wszystkim ze względu na skrajnie niski wynik partii wywodzących się z projektu Trzeciej Drogi, który przestał istnieć w 2025 roku.
Wyniki sondażu opracowanego przez Opinia24 na zlecenie GW prezentują się następująco:
- Koalicja Obywatelska – 31,6 proc.
- Prawo i Sprawiedliwość – 21,6 proc.
- Konfederacja – 12,2 proc.
- Konfederacja Korony Polskiej – 8,2 proc.
- Lewica – 7 proc.
- Partia Razem – 3,5 proc. (pod progiem wyborczym).
- Polskie Stronnictwo Ludowe – 2,8 proc. (pod progiem wyborczym).
- Polska 2050 – 2,2 proc. (pod progiem wyborczym).
Pozostałe mniejsze partie łącznie zebrały 3,1 proc. poparcia.
Wynik "mitycznego centrum" to w zasadzie katastrofa
Najbardziej zwracającym uwagę aspektem nowego sondażu jest skrajnie niski wynik PSL i Polski 2050. Partie od dłuższego czasu zmagają się z problemami wizerunkowymi. Mowa tu m.in. o wotum nieufności wobec Pauliny Hennig-Kloski, a także kwestię Collegium Humanum i możliwej utraty immunitetu przez Szymona Hołownię.
Ostatnie doniesienia na temat Szymona Hołowni skomentował w naTemat.pl doktor Mirosław Oczkoś.
– Śledzę natomiast tę sprawę od jakiegoś czasu i uważam, że Szymon Hołownia zachowuje się po prostu nieracjonalnie. Jego tłumaczenia są kompletnie niewiarygodne, niestety są dokumenty i jego podpisy, a całe to Collegium Humanum to jedna wielka bomba – stwierdził ekspert w dziedzinie polityki i wizerunku.
Należy jednak doprecyzować, że badanie przeprowadzone zostało w dniach od 27 do 30 kwietnia. Niski wynik stronnictwa związanego z Szymonem Hołownią nie jest więc bezpośrednio związany z tak niskim poziomem poparcia, jaki mają wobec jego partii badani respondenci. Realna groźba utraty immunitetu przez posła w kontekście afery Collegium Humanum pojawiła się w przekazie medialnym po okresie przeprowadzenia badania, na początku maja.
Niewielu niezdecydowanych. Szykuje się wyborcza jatka
To, na co jeszcze należy zwrócić uwagę w badaniu opracowanym dla GW, jest liczebność osób niezdecydowanych, wynosząca zaledwie 7,9 proc. Polacy w kolejnych wyborach mają już teraz jasnych faworytów.
Dla porównania tych danych, sondaż wykonany przez ten sam ośrodek badawczy, ale w roku 2023, tuż przed wyborami, które wygrała Koalicja 15 października, wskazał, że aż 22 proc. wyborców nie było zdecydowanych na jasny wybór polityczny.
W poprzednich dla wspomnianego sondażu badaniach ta ilość również była wyższa. Wcześniej oscylowała wokół wartości 16 proc. Oznacza to, że Polacy już teraz mają silne opinie na temat ich politycznych upodobań, na ponad rok przed planowanymi na październik 2027 wybory parlamentarne.