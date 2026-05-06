PSL i Polska 2050 mają poważny problem. Wskazuje na to najnowszy sondaż wyborczy.

Nowy sondaż wyborczy znakomicie ukazuje podziały społeczne, które obecnie panują w Polsce. Nie pozostawia też suchej nitki na dwóch partiach, które od dłuższego czasu zmagają się z problemami wizerunkowymi.

Sondaż wyborczy z 6 maja 2026 roku wskazuje na wyraźne zwycięstwo stronnictw narodowych. Choć Koalicja Obywatelska wciąż utrzymuje się na prowadzeniu (z wynikiem 31,6 proc. poparcia), Donald Tusk nie byłby w stanie utworzyć skutecznej koalicji, przede wszystkim ze względu na skrajnie niski wynik partii wywodzących się z projektu Trzeciej Drogi, który przestał istnieć w 2025 roku.

Wyniki sondażu opracowanego przez Opinia24 na zlecenie GW prezentują się następująco:

Koalicja Obywatelska – 31,6 proc. Prawo i Sprawiedliwość – 21,6 proc. Konfederacja – 12,2 proc. Konfederacja Korony Polskiej – 8,2 proc. Lewica – 7 proc. Partia Razem – 3,5 proc. (pod progiem wyborczym). Polskie Stronnictwo Ludowe – 2,8 proc. (pod progiem wyborczym). Polska 2050 – 2,2 proc. (pod progiem wyborczym).

Pozostałe mniejsze partie łącznie zebrały 3,1 proc. poparcia.

Wynik "mitycznego centrum" to w zasadzie katastrofa

Najbardziej zwracającym uwagę aspektem nowego sondażu jest skrajnie niski wynik PSL i Polski 2050. Partie od dłuższego czasu zmagają się z problemami wizerunkowymi. Mowa tu m.in. o wotum nieufności wobec Pauliny Hennig-Kloski, a także kwestię Collegium Humanum i możliwej utraty immunitetu przez Szymona Hołownię.

Ostatnie doniesienia na temat Szymona Hołowni skomentował w naTemat.pl doktor Mirosław Oczkoś.

– Śledzę natomiast tę sprawę od jakiegoś czasu i uważam, że Szymon Hołownia zachowuje się po prostu nieracjonalnie. Jego tłumaczenia są kompletnie niewiarygodne, niestety są dokumenty i jego podpisy, a całe to Collegium Humanum to jedna wielka bomba – stwierdził ekspert w dziedzinie polityki i wizerunku.

Należy jednak doprecyzować, że badanie przeprowadzone zostało w dniach od 27 do 30 kwietnia. Niski wynik stronnictwa związanego z Szymonem Hołownią nie jest więc bezpośrednio związany z tak niskim poziomem poparcia, jaki mają wobec jego partii badani respondenci. Realna groźba utraty immunitetu przez posła w kontekście afery Collegium Humanum pojawiła się w przekazie medialnym po okresie przeprowadzenia badania, na początku maja.

Niewielu niezdecydowanych. Szykuje się wyborcza jatka

To, na co jeszcze należy zwrócić uwagę w badaniu opracowanym dla GW, jest liczebność osób niezdecydowanych, wynosząca zaledwie 7,9 proc. Polacy w kolejnych wyborach mają już teraz jasnych faworytów.

Dla porównania tych danych, sondaż wykonany przez ten sam ośrodek badawczy, ale w roku 2023, tuż przed wyborami, które wygrała Koalicja 15 października, wskazał, że aż 22 proc. wyborców nie było zdecydowanych na jasny wybór polityczny.