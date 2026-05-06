Leżaki na plaży we Włoszech kosztują krocie. W Grecji poszli w zupełnie inną stronę Fot. Federico Rostagno/Shutterstock

Polacy są właśnie na etapie planowania wakacyjnych wyjazdów. Część kupiła już bilety i układa plan zwiedzania, inni natomiast zastanawiają się, jaki kierunek w ogóle wybrać. Tymczasem we Włoszech wyprzedały się już wszystkie sezonowe leżaki na jednej z najpiękniejszych plaż. Zawrotna cena nie była problemem.

Portonovo to włoskie miasteczko nad Adriatykiem znane z krystalicznie czystej wody. Właśnie ona od lat przyciąga licznych turystów, którzy podczas urlopów nie trzymają się za kieszeń. Wielu z nich podróżuje tam od zawsze i spędza na miejscu nie tydzień, a cały sezon. Stąd tak duże zainteresowanie ofertą sezonowego wynajmu leżaków. Pytanie jednak, czy nie lepiej byłoby, gdyby w ogóle nie było tam żadnego serwisu?

12 tys. zł za leżak we Włoszech. Nawet 70 proc. miejsc już sprzedanych

O ogromnym zainteresowaniu rezerwacją leżaków w mieście informuje "Corriere Adriatico". Jak podają, za sezonowy wynajem dwóch leżaków i parasola w miejscowości Portonovo trzeba zapłacić od tysiąca do nawet 2,9 tys. euro. W przeliczeniu na złotówki daje to kwoty rzędu 4,2–12,3 tys. zł. Ostateczna cena zależy od terminu, a także standardu oferowanego przez wynajmującą firmę. W niektórych przypadkach w pakiecie są np. napoje, a nawet transfer na wybrzeże.

Mimo zawrotnych cen zainteresowanie jest bardzo duże. Jak przekazał dziennikarzom Paolo Bonetti, właściciel kompleksu SpiaggiaBonetti, leżaki sezonowe stanowią ok. 60–70 proc. całej ich oferty. Dodatkowo wszystkie są już zajęte. Większość sprzedaje się po prostu z rocznym wyprzedzeniem – osoby, które kończą bieżący sezon, od razu wykupują miejsca na kolejny.

Na szczęście Włosi zrozumieli, że tamtejsza plaża nie powinna być zarezerwowana wyłącznie dla stałych klientów. Stąd pozostawienie części leżaków dla turystów jednodniowych. Ci jednak także muszą być gotowi na niemały wydatek. W zależności od wynajmującej firmy opłaty wynoszą od 25 euro do nawet 55 euro za dwa leżaki i parasol za dzień. Najwyższych stawek należy spodziewać się w okolicy 15 sierpnia, kiedy to we Włoszech obchodzone jest święto Ferragosto.

Grecja postanowiła zrobić to inaczej. Leżaki znikają z plaż

I w tym całym szaleństwie pojawia się inne pytanie. Czy to właściwy ruch, że aby wypoczywać na pięknej plaży nad Adriatykiem, musimy płacić za wynajem leżaka kilkaset złotych? Czy może jednak dostęp do miejsca na piachu, żeby rozłożyć ręcznik i cieszyć się urokami wybrzeża, powinien być całkowicie darmowy?