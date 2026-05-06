Ted Turner nie żyje. Założyciel stacji CNN miał 87 lat Fot. Shutterstock

Nie żyje Ted Turner. O śmierci amerykańskiego przedsiębiorcy poinformowała firma Turner Enterprise. Założyciel stacji CNN miał 87 lat. Biznesmen przez lata zmagał się z postępującą chorobą mózgu.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Firma Turner Enterprise przekazała w oświadczeniu, że Ted Turner zmarł w środę 6 maja w otoczeniu bliskich. Wpływowy biznesmen w 1980 roku założył amerykańską stację CNN. Była to pierwsza całodobowa stacja kablowa, która nadaje wyłącznie informacje. Choć ostatecznie sprzedał stację i wycofał się z branży medialnej, zawsze podkreślał, że CNN to "największe osiągnięcie" w życiu.

"To jego śmiała wizja przekazywania wiadomości z całego świata na bieżąco, o każdej porze dnia i nocy, przyniosła mu sławę – gdy jego pomysł w końcu się przyjął" – wspomina stacja CNN. I przypomina, że w 1991 roku Ted Turner został "Człowiekiem Roku" przez magazyn "Time" za "wpływ na bieg wydarzeń oraz sprawienie, że widzowie w 150 krajach stali się naocznymi świadkami historii".

REKLAMA

Ted Turner nie żyje. Założyciel CNN miał 87 lat

"Ted był niezwykle zaangażowanym i oddanym liderem, nieustraszonym, odważnym i zawsze gotowym kierować się swoimi przeczuciami oraz ufać własnej ocenie sytuacji" – napisał w oświadczeniu Mark Thompson, prezes i dyrektor generalny CNN Worldwide.

I dodał: "Był i zawsze będzie przewodnią duszą CNN. Ted jest gigantem, na którego barkach stoimy, i wszyscy poświęcimy dziś chwilę, aby docenić jego wkład i jego wpływ na nasze życie i świat".

W komunikacie CNN nie podano przyczyny śmierci przedsiębiorcy. W 2018 roku, niedługo przed swoimi 80. urodzinami, Ted Turner wyjawił natomiast, że zmaga się chorobą mózgu – otępieniem z ciałami Lewy'ego (DLB). Na początku 2025 roku Turner trafił z kolei do szpitala z powodu łagodnego zapalenia płuc i przeszedł rehabilitację.

REKLAMA

Ted Turner był nazywany "Ustami Południa"

Ted Turner urodził się 19 listopada 1938 roku w Cincinnati w stanie Ohio. Był nazywany – jak przypomina CNN – "Ustami Południa". Zbudował imperium medialne, w którego skład wchodziła pierwsza stacja kablowa oraz popularne kanały z filmami i kreskówkami, a także profesjonalne drużyny sportowe, takie jak Atlanta Braves.

Biznesmen był także zapalonym żeglarzem i filantropem, który założył United Nations Foundation. Opowiadał się również za globalną eliminacją broni jądrowej. "Odegrał kluczową rolę w reintrodukcji bizonów na amerykańskim Zachodzie. Stworzył nawet kreskówkę 'Kapitan Planeta', aby uczyć dzieci o środowisku" – podaje stacja.

REKLAMA