Aktor Michael J. Fox
CNN popełnia ogromną gafę w związku z aktorem Michaelem J. Fox'em Fot. Shutterstock.com / drserg

Amerykańska stacja CNN zaliczyła gigantyczne faux pas, publikując materiał sugerujący śmierć legendarnego odtwórcy roli Marty'ego McFly'a z filmu "Powrót do przyszłości". Informacja o rzekomym odejściu Michaela J. Foxa postawiła na nogi cały internet.

Światowe media obiegła wiadomość, która na moment zamroziła serca wielbicieli kina lat 80. i 90. Choć Michael J. Fox od lat zmaga się z chorobą Parkinsona, wciąż pozostaje aktywny zawodowo i charytatywnie. Błąd jednego z największych serwisów informacyjnych sprawił jednak, że przez kilka godzin sieć huczała od plotek o jego śmierci. Na szczęście rzeczywistość okazała się zupełnie inna, a 64-letni aktor ma się doskonale.

Fatalna pomyłka amerykańskiego giganta. CNN publikuje nekrolog

Do tego niezwykle niezręcznego zdarzenia doszło w środę, kiedy to na platformach CNN pojawił się artykuł oraz materiał wideo zatytułowany "Wspominając życie aktora Michaela J. Foxa". Taki nagłówek, sformułowany w czasie przeszłym, jednoznacznie sugerował, że gwiazdor "Powrotu do przyszłości" nie żyje. Zanim redakcja zorientowała się, że doszło do pomyłki, linki do materiału zdążyły zalać media społecznościowe, wywołując falę żałobnych wpisów i niedowierzania.

Sytuacja ta najprawdopodobniej wynika z rutynowych procedur redakcyjnych. Portale informacyjne często przygotowują tzw. nekrologi "na zaś" dla znanych osób, które są w podeszłym wieku lub cierpią na przewlekłe schorzenia, by w razie tragedii móc zareagować natychmiast. Tym razem jednak system zawiódł, a niedokończony materiał trafił do publicznego wglądu przedwcześnie. Przedstawiciele CNN wystosowali już oficjalne przeprosiny do aktora i jego rodziny, nazywając publikację błędem technicznym.

Zobacz także

Hanna Bieluszko potrzebuje pomocy. Aktorka "Barw Szczęścia" prowadzi trudną walkę
Aleksandra Zawieruszanka nie żyje. Był taki czas, że miała status legendy kina
Chuck Norris chciał pokazać Polskę rodzinie. A przed laty chwalił Owsiaka i WOŚP
Nicholas Brendon nie żyje. Poruszający wpis bliskich Xandera z "Buffy"
Rob Reiner nie żyje. Znany reżyser został znaleziony w domu razem z żoną Michele
To działo się chwilę przed śmiercią Diane Keaton. Dotarli do nagrania

Michael J. Fox ma się dobrze. Gwiazdor zachwycił na PaleyFest

Na reakcję otoczenia Foxa nie trzeba było długo czekać. Reprezentanci aktora w oficjalnym oświadczeniu przekazanym serwisowi TMZ kategorycznie zaprzeczyli doniesieniom o jego śmierci. "Michael ma się świetnie. Wczoraj był na PaleyFest, był na scenie i udzielał wywiadów" – poinformowano w komunikacie. To uspokoiło nastroje i pokazało, jak bardzo nieadekwatny był materiał opublikowany przez stację informacyjną.

Ironią losu jest fakt, że wpadka CNN nastąpiła zaledwie dzień po tym, jak Fox wystąpił publicznie w Los Angeles podczas festiwalu PaleyFest. Aktor pojawił się tam, by świętować zakończenie trzeciego sezonu serialu "Shrinking" (produkowanego dla Apple TV), w którym gościnnie występuje. Podczas wydarzenia doszło do wzruszającego momentu – Michael J. Fox uścisnął na scenie Harrisona Forda, co wywołało głośny aplauz publiczności. W serialu Fox wciela się w postać Gary'ego, pacjenta, który dzieli się swoimi doświadczeniami z walką z chorobą Parkinsona ze swoim terapeutą, granym właśnie przez Forda.

Dziedzictwo, które inspiruje świat

Michael J. Fox jest symbolem niezłomności nie tylko w Hollywood, ale i w świecie nauki. Aktor dowiedział się o nieuleczalnej chorobie Parkinsona w 1991 roku, mając zaledwie 29 lat. Przez siedem lat utrzymywał tę informację w tajemnicy, by w 1998 roku publicznie przyznać się do swoich zmagań. Od tego czasu jego fundacja – The Michael J. Fox Foundation – stała się najważniejszym prywatnym darczyńcą na rzecz badań nad tym schorzeniem, finansując projekty o łącznej wartości ponad 2,5 miliarda dolarów.

Jego charytatywne wysiłki i niezłomna postawa zostały wielokrotnie docenione przez najwyższe organy. W 2022 roku aktor otrzymał honorowego Oscara za działalność humanitarną, a w 2025 roku prezydent Joe Biden odznaczył go Prezydenckim Medalem Wolności. Fox udowadnia, że mimo fizycznych ograniczeń, jego timing komediowy i warsztat aktorski pozostają nienaruszone. Gościnna rola w "Shrinking" potwierdziła, że wciąż jest pełen energii i pasji, co czyni błąd CNN jeszcze bardziej rażącym. Choć internet na chwilę zamarł, Michael J. Fox nigdzie się nie wybiera i dalej pisze swoją historię.