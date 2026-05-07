Jasne barwy i brak zagracenia potrafią odmienić nawet najbardziej ciasne pomieszczenia. Jak nowoczesny design ratuje mieszkania w bloku? Fot. Procreators / Shutterstock

Własne mieszkanie w bloku bywa niezwykle przytulne, ale z czasem (zwłaszcza, gdy lubimy gromadzić różne kurzałapki) brak przestrzeni potrafi mocno przytłoczyć. Wystarczy jednak pomysłowe podejście do aranżacji, by zyskać bezcenne centymetry. Wdrażając kilka nietypowych rozwiązań, natychmiast optycznie powiększysz każdy metraż.

W naTemat podpowiadaliśmy niedawno, jak odzyskać przestrzeń i ukryć sprzęt w kuchni. Teraz bierzemy pod lupę całe małe mieszkanie. Polacy od lat masowo montowali na ścianach drewniane szczebelki, ale w 2026 roku lamele odchodzą do lamusa. Zastępują je sprytne triki, które z najmniejszej klitki potrafią wyczarować przestronny apartament.

Color drenching to nowy hit w aranżacji wnętrz

Wzrok można oszukać poprzez zacieranie granic między płaszczyznami. Zamiast np. odcinać sufit od ścian białym paskiem (co było standardem w polskich domach), architekci teraz stosują color drenching.

Technika ta polega na malowaniu całego pomieszczenia (ścian, listew, drzwi, kaloryferów, a czasem i sufitu) na dokładnie ten sam odcień. Brak wyraźnych krawędzi sprawia, że mózg nie potrafi ocenić realnych wymiarów pokoju.

W takich przestrzeniach idealnie sprawdzają się drzwi z ukrytą ościeżnicą. Skrzydło pomalowane w tym samym kolorze, co ściana, staje się praktycznie niewidoczne. Jednolite lub podobne kolory mogą mieć też meble i inne akcesoria (np. lampy), dzięki temu całe mieszkanie wygląda przy okazji na mniej chaotyczne i "dizajnerskie".

Wielofunkcyjne meble modułowe oszczędzają miejsce

Gdy liczy się każdy centymetr kwadratowy podłogi, kanapa i łóżko to czasem za dużo. Na szczęście wracają do łask, w zupełnie nowej, futurystycznej formie, półkotapczany. Poza samą ideą "łóżka w szafie", w niczym jednak nie przypominają reliktów PRL. Złożone wyglądają jak nowoczesna zabudowa.

Włoskie oraz polskie firmy projektują dzisiaj meble modułowe, które rozkładają się jednym ruchem dłoni. W dzień mamy do dyspozycji np. biurko do pracy lub kanapę, a wieczorem zza obrotowego regału zjeżdża pełnowymiarowy materac. To najbardziej efektywny sposób na odzyskanie przestrzeni w kawalerce i nie tylko.

Duże lustro w pokoju powiększa dwukrotnie

Projektanci nie wieszają już małych lusterek w ozdobnych ramach, ale wybierają gigantyczne tafle montowane od podłogi aż po sam sufit. Umiejscowienie ich bezpośrednio naprzeciwko okna potrafi zdziałać cuda. Odbite światło słoneczne mocno rozjaśnia małe mieszkanie w bloku, a sam pokój wydaje się od razu dwukrotnie większy.

W 2026 roku najmodniejsze jest eleganckie szkło dymione w odcieniach grafitu lub brązu. Trafia ono najczęściej na fronty szaf węższych przedpokojów lub zdobi ściany w salonach. Przyciemniane lustra budują iluzję głębi, ale nie tworzą przy tym nieprzyjemnej, zimnej atmosfery (choć, kto co lubi).

Darmowe sposoby na organizację małej przestrzeni

Jeśli nie chcesz wydawać pieniędzy, wykorzystaj triki oparte na zwykłych, gruntownych porządkach. Sprytna organizacja małej przestrzeni nie wymaga żadnych nakładów finansowych, a i tak daje niesamowite efekty. Wystarczy zastosować się do kilku sprawdzonych wskazówek.

Zdejmij ciężkie, ciemne zasłony mocno ograniczające dopływ naturalnego światła z zewnątrz. Wymień masywne sofy i fotele na lekkie meble na smukłych nóżkach, aby odsłonić powierzchnię podłogi. Pochowaj drobne ozdoby do zamykanych pudełek, ponieważ nadmiar stojących bibelotów potęguje wrażenie bałaganu. Stosuj pionowe linie w obrazach i dekoracjach, które skutecznie "podnoszą" dość niski sufit.