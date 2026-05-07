Zastawiona klatka schodowa to nie tylko problem estetyczny, ale przede wszystkim zagrożenie. Za co grozi najwyższy mandat od straży pożarnej? Fot. Alberta Archives / Shutterstock

Wielu mieszkańców bloków traktuje przestrzeń za własnymi drzwiami jako dodatkową i w pełni darmową przestrzeń do magazynowania prywatnych rzeczy. Takie zagospodarowanie części wspólnej jest jednak surowo zakazane. Ignorowanie przepisów niesie za sobą niezwykle poważne konsekwencje, w tym bardzo dotkliwe straty finansowe.

Czarna lista przedmiotów zakazanych w blokach dotyczy nie tylko piwnic, ale i klatek schodowych. Najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest po prostu całkowite zrezygnowanie z trzymania tam czegokolwiek. Co jednak absolutnie zabronione?

Strażacy apelują do mieszkańców bloków

Funkcjonariusze państwowej straży pożarnej regularnie przypominają o że "klatka schodowa to nie graciarnia". Od lat zasady są niezmienne, ale niestety wiele osób ich nie przestrzega.

"Klatki schodowe muszą pozostać wolne ze względów bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych. Przechowywanie rzeczy może utrudniać ewakuację w razie zagrożenia. Prosimy o przestrzeganie zasad i dbanie o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców!" – apelują strażacy.

W tym podejściu chodzi o znacznie więcej niż tylko przepisy przeciwpożarowe. Zastawione korytarze stwarzają ryzyko potknięcia i bolesnego upadku osób starszych lub dzieci. Ważna jest również zwykła estetyka przestrzeni i porządek, która sprawia, że w bloku przyjemniej się mieszka.

Fot. PSP

Zabronione przedmioty na klatce schodowej

Lista elementów, których kategorycznie nie wolno gromadzić jest długa. Według oficjalnych materiałów edukacyjnych straży pożarnej, absolutnie zakazane jest przechowywanie na klatkach jakichkolwiek materiałów palnych. Do tej bardzo obszernej grupy zaliczają się między innymi:

szafy stoły i krzesła dywany regały kartony sprzęt AGD wózki dziecięce

Kolejna problematyczna kategoria to przedmioty, których usytuowanie mogłoby wyraźnie zawęzić lub całkowicie zablokować drogę ewakuacyjną. Z tego powodu bezwzględnie zakazane jest pozostawianie przejścia zastawionego:

przedmiotami gabarytowymi rowerami hulajnogami

Kary finansowe i kontrole w blokach

Pozostawienie rzeczy na klatce może skutkować nałożeniem potężnej kary finansowej, sięgającej nawet 5 tys. złotych. Służby nakładają takie mandaty przede wszystkim za łamanie przepisów przeciwpożarowych, które wymagają utrzymania przepustowości ciągów ewakuacyjnych, a pozostawione rzeczy stanowią potencjalne zagrożenie pożarowe.

Serwis strazacki.pl wyjaśnia, że podstawę prawną stanowią tutaj państwowe ustawy i rozporządzenia. Np. przepisy ustawy o własności lokali, która zmusza do korzystania z części wspólnych tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, a także zakazuje utrudniania życia sąsiadom. Fundamentem jest tu również ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzenia MSWiA zabraniające składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.