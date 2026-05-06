Właścicieli mieszkań czeka nowy obowiązek w związku z Centralną Ewidencją Lokali i najmem krótkoterminowym, a za brak wpisu grozi nawet 50 tys. zł kary. Zamieszanie z przepisami będą chcieli wykorzystać oszuści, pukając do naszych drzwi pod pretekstem kontroli. Na co trzeba uważać, by nie paść ofiarą złodziei?

Centralna Ewidencja Lokali. Rząd będzie chciał wiedzieć wszystko

Czas anonimowego zarabiania na nieruchomościach i unikania podatków dobiega końca. Zgodnie z unijnymi dyrektywami regulującymi najem krótkoterminowy (rozporządzenie 2024/1028) już 20 maja czeka nas potężne trzęsienie ziemi. Państwo zamierza dokładnie prześwietlić, kto i na jakich zasadach korzysta z lokali.

Serwisy takie jak Booking czy Airbnb zostaną zmuszone do weryfikacji numerów rejestracyjnych gospodarzy. Jeśli spróbujesz ominąć system i zaoferujesz nocleg na czarno, zapłacisz karę.

Rząd pracuje także nad Centralną Ewidencją Lokali (nie ma jeszcze oficjalnej nazwy), która będzie gromadzić informacje nie tylko o mieszkaniach na doby. Co to oznacza w praktyce?

Przymusowa deklaracja – każdy właściciel będzie musiał zgłosić, do czego wykorzystuje swój lokal. Czy w nim mieszka, czy wynajmuje go np. studentom, turystom (na doby), czy może mieszkanie stoi puste. Koniec z szarą strefą – serwisy takie jak Booking czy Airbnb będą wymagały specjalnego numeru rejestracyjnego. Bez niego nie wystawisz oferty. Surowe kary – jak zapowiada Ministerstwo Sportu i Turystyki, za wynajmowanie lokalu bez wpisu do ewidencji będzie grozić kara administracyjna do 50 000 zł .

Baza będzie służyć także wyłapywaniu pustostanów. Nieoficjalnie mówi się, że w przyszłości posłuży też do nałożenia na nie nowego podatku, by zmusić właścicieli do udostępnienia ich na rynku.

Fałszywe inspekcje pukają do drzwi. W blokach i na osiedlach to plaga

Złodzieje ciągle adaptują się do nowych realiów, modyfikując swoje legendarne "metody na wnuczka". Przestępcy bezczelnie krążą po osiedlach, żerując na niewiedzy lokatorów. Pod jakimi pretekstami obecnie najczęściej próbują sforsować nasze drzwi?

Naciągacze z łatwością wykorzystują inicjatywy rządowe. Ostatnio masowo podszywali się pod kontrolerów sprawdzających rzekome dostosowanie domów do rządowego Poradnika Bezpieczeństwa. "Poradnik Bezpieczeństwa nie nakłada na ciebie żadnych obowiązków. Urzędnicy nie prowadzą kontroli w związku z Poradnikiem" – alarmowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podobny schemat dotyczył programu Czyste Powietrze. Przestępcy pukali do domów jednorodzinnych jako fałszywi wysłannicy NFOŚiGW, oferując "szybkie dotacje". Tak naprawdę chodzi im o wyłudzenie zaliczek na prace remontowe, które nigdy nie ruszą.

Stare sztuczki też mają się dobrze. Właścicieli straszy się zatkanymi kominami czy czujnikami czadu i dymu, które wkrótce staną się obowiązkowe. Oszuści w mundurach oferują na miejscu "tanie" przeglądy lub montaże i inkasują gotówkę. "Straż Pożarna NIE pobiera żadnych opłat za sprawdzanie pieców, czujek ani za instruktaże" – czytaliśmy w ostrzeżeniu PSP.

Trzy twarde zasady obrony przed domokrążcami

Nowe przepisy to wymarzony scenariusz dla oszustów. Widmo 50 tys. zł kary za brak wpisu do nowej ewidencji może paraliżować. Jednak strach to najgorszy doradca. Spodziewajmy się, że wkrótce po osiedlach zaczną krążyć oszuści podający się za "inspektorów z Centralnej Ewidencji Lokali", pracowników administracji lub coś w tym rodzaju.

Zawsze zachowuj zimną krew, gdy ktoś obcy żąda wejścia do mieszkania. To po pierwsze. Co jeszcze?

Bezwzględnie żądaj identyfikatora – każdy prawdziwy pracownik administracji, gazowni czy inspektor państwowy musi okazać ważną legitymację. Weryfikuj u źródła – zmuś rzekomego kontrolera do poczekania na wycieraczce. Zamknij drzwi i zadzwoń bezpośrednio do zarządcy budynku lub konkretnej instytucji, by potwierdzić zlecenie inspekcji. Nie płać w progu – żadne służby mundurowe czy urzędnicy nie przyjmują gotówki do ręki. Wszelkie kary administracyjne reguluje się przelewem po otrzymaniu oficjalnego pisma z urzędu.

Na tym nie koniec. Rząd szykuje jeszcze jedną ważną zmianę, która wymusi na nas obowiązek wpuszczenia zarządcy budynku do mieszkania pod groźbą 5 tys. zł grzywny. Oficjalnie będzie to dbanie o bezpieczeństwo w budynku, w tym właśnie m.in. to pożarowe.