W sklepach Biedronka ruszyły nowe weekendowe okazje. Przy kasie znów przyda się karta lojalnościowa, dzięki której pomniejszy ostateczną kwotę na rachunku o nawet kilkadziesiąt złotych. Co tym razem można zdobyć gratis?
Dziś (8 maja) oraz jutro mamy szansę sporo zaoszczędzić na zakupach. Z najnowszej gazetki Biedronki dowiadujemy się, że sklepowe półki (i palety) będą pękać od promocji wielosztuków. Jeśli skupimy uwagę na przecenionych artykułach, możemy zrobić niezłe zapasy po taniości. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać.
Promocje w Biedronce. Co dostaniesz za darmo?
Do soboty włącznie (niedziela jest niehandlowa) możemy załapać się na wiele akcji wielosztukowych, o ile spełnimy pewne wymogi. Wystarczy podać zarejestrowany numer telefonu, zeskanować kartę lub aplikację Moja Biedronka przy kasie.
Warto pamiętać, że najczęściej to najtańszy produkt jest gratis. Trzeba więc dobrze przemyśleć, co bierzemy do koszyka.
Zobacz także
Tanie zakupy na weekend z kartą Moja Biedronka
Darmowe wielosztuki to nie wszystkie promocje do 9 maja. Przeanalizowaliśmy dostępne oferty i wybraliśmy dziesięć najbardziej opłacalnych opcji. Sieć postawiła teraz na świeże produkty oraz mocną chemię.
Zanim wyruszymy do kasy, warto poznać zasady poszczególnych akcji, bo wielosztuki lubią chować pewne haczyki. Punkty stacjonarne często nakładają limity na jedną kartę. Za każdą nadwyżkę zapłacimy już pełną kwotę, dlatego lepiej podejść do każdej promocji z głową.