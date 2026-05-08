Klienci Biedronki od piątku mogą korzystać z potężnych przecen. Smartfon z włączoną aplikacją w dłoni wystarczy, by obniżyć majówkowy paragon o kilkadziesiąt złotych. Fot. Anna Gawlik / Shutterstock, Magda Wygralak / Shutterstock

W sklepach Biedronka ruszyły nowe weekendowe okazje. Przy kasie znów przyda się karta lojalnościowa, dzięki której pomniejszy ostateczną kwotę na rachunku o nawet kilkadziesiąt złotych. Co tym razem można zdobyć gratis?

Dziś (8 maja) oraz jutro mamy szansę sporo zaoszczędzić na zakupach. Z najnowszej gazetki Biedronki dowiadujemy się, że sklepowe półki (i palety) będą pękać od promocji wielosztuków. Jeśli skupimy uwagę na przecenionych artykułach, możemy zrobić niezłe zapasy po taniości. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać.

Promocje w Biedronce. Co dostaniesz za darmo?

Do soboty włącznie (niedziela jest niehandlowa) możemy załapać się na wiele akcji wielosztukowych, o ile spełnimy pewne wymogi. Wystarczy podać zarejestrowany numer telefonu, zeskanować kartę lub aplikację Moja Biedronka przy kasie.

Masło Polskie Mlekovita (200 g) – 1+1 gratis Ser Światowid (300 g) – 1+1 gratis Mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs (500 g) – 1+1 gratis Kapsułki do zmywarki Fairy – 1+1 gratis Wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień – 2+1 gratis Wszystkie twarogi i serki wiejskie – 2+1 gratis Lody na patyku Magnum – 2+1 gratis Wszystkie bakalie BakaD’Or – 2+1 gratis Tortille Pano – 3+1 gratis

Warto pamiętać, że najczęściej to najtańszy produkt jest gratis. Trzeba więc dobrze przemyśleć, co bierzemy do koszyka.

Tanie zakupy na weekend z kartą Moja Biedronka

Darmowe wielosztuki to nie wszystkie promocje do 9 maja. Przeanalizowaliśmy dostępne oferty i wybraliśmy dziesięć najbardziej opłacalnych opcji. Sieć postawiła teraz na świeże produkty oraz mocną chemię.

Arbuz na wagę – zniżka 50 proc. Za kilogram owocu zapłacimy 3,99 zł, jednak wymagana jest do tego aplikacja. Ser Gouda Światowid (1 kg) – rabat wynosi aż 49 proc. Taka duża paczka kosztuje w tej chwili 14,99 zł. Filet z piersi kurczaka Kraina Mięs – wariant Mega Paka jest tańszy o 39 proc. Kilogram mięsa wyceniono na 14,99 zł. Mleko UHT Wypasione Mlekovita 3,2 proc. – karton kosztuje 1,99 zł, ale regulamin wymaga kupienia aż czterech sztuk. Łopatka wieprzowa – cena ostatecznie spada o 31 proc. Przy kasie wydamy na nią 12,99 zł za każdy kilogram. Papier toaletowy Queen Komfort – całe 11,99 zł za dziesięć rolek. W tym wypadku reguła dyskontowa nakazuje od razu wziąć trzy paczki. Dezodorant Adidas – wydatek rzędu 11,99 zł. Zniżka pojawi się na naszym rachunku przy jednorazowym dobraniu dwóch zapachów z serii. Proszek Vizir – 22,99 zł, ale trzeba wziąć dwa opakowania Rabat na paragonie – przy ostatecznym rachunku za minimum 500 zł, sklepowy system automatycznie odejmie 50 zł Voucher – zakupy za 250 zł wygenerują kupon warty 50 zł. Zrealizujemy go podczas kolejnej wizyty w sklepie.

