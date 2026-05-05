Biedronka wprowadza nowość w odbiorze środków za kaucję. Nowe rozwiązanie jest wygodne i pozwoli na zaoszczędzenie papieru. Fot. Biedronka / Materiały Prasowe

Biedronka wprowadza ogromne zmiany w kuponach wydawanych w ramach zwrotu kaucji. Zmiany już dziś trafiły do milionów klientów, którzy z pewnością docenią nową funkcjonalność aplikacji Moja Biedronka.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Biedronka ma kolejny pomysł na usprawnienie realizacji wymogów systemu kaucyjnego. Tym razem z rozwiązania skorzystają jedynie użytkownicy Moja Biedronka. Nowa funkcja jest kontynuacją trendu związanego z poszerzaniem możliwości apki. Pierwotnie zapowiedziana została już w 2025 roku.

Biedronce wyraźnie zależy na tym, by jak najszersza pula klientów instalowała jej mobilną aplikację. Wygląda na to, że teraz jest ku temu bardzo dobry powód – od 5 maja klienci mogą skorzystać z nowej zakładki e-Portfel, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.

REKLAMA

W e-Portfelu znajdziemy środki, które zgromadzimy w ramach kuponów kaucyjnych. Jedna zakładka w aplikacji sprawi, że nie trzeba będzie już trzymać w portfelu wydruków z automatów butelkowych. Są jednak pewne ograniczenia, które z pewnością nie przypadną wszystkim do gustu.

Jak skorzystać z nowej funkcji aplikacji Moja Biedronka?

Nowa funkcja w aplikacji Moja Biedronka jest bardzo intuicyjna. W celu skorzystania z niej wchodzimy w e-Portfel, który znajduje się tuż obok przycisku z powiadomieniami. Naszym oczom ukażą się aktualne środki. W celu skanowania aplikacji wystarczy kliknąć w logo Biedronki w dolnej części ekranu.

REKLAMA

Fot. zrzut ekranu z aplikacji Moja Biedronka, montaż: naTemat.pl

Bardzo ważne jest to, by aplikację zeskanować przed końcem procesu deponowania butelek w automacie kaucyjnym. Od tego momentu nie musimy już nic robić. Rabat naliczany jest automatycznie przy kolejnych zakupach.

Z poziomu aplikacji podejrzymy także, poza wysokością przyznanych kwot, daty ważności dostępnych kuponów.

W przypadku klientów, którzy nie posiadają aplikacji sklepu, bon za kaucję będzie drukowany w formie standardowego, papierowego kuponu.

Moja Biedronka z nowymi funkcjonalnościami. To już trend

Część klientów sklepu zastanawia się, dlaczego nowa funkcja nie jest dostępna z tego samego poziomu co większość promocji – wpisania numeru telefonu. Konieczność posługiwania się aplikacją Moja Biedronka, by móc skorzystać z udogodnień e-Portfela, tłumaczona jest bezpieczeństwem.

REKLAMA

W sytuacji, gdy ktoś zna nasz numer telefonu, może wykorzystać go do podebrania naszych środków zgromadzonych w ramach e-Portfela. W tym przypadku nasze dane kontaktowe nie są skuteczną metodą weryfikacji. To właśnie po to, by ustrzec klientów przed takim zagrożeniem, Biedronka będzie wymagać fizycznego kodu z aplikacji Moja Biedronka. Jeśli zaś chodzi o plastikową kartę, ona również ma być niewystarczającym środkiem identyfikacyjnym.