Biedronka wprowadza nowość w odbiorze środków za kaucję. Nowe rozwiązanie jest wygodne i pozwoli na zaoszczędzenie papieru.
Biedronka wprowadza nowość w odbiorze środków za kaucję. Nowe rozwiązanie jest wygodne i pozwoli na zaoszczędzenie papieru. Fot. Biedronka / Materiały Prasowe

Biedronka wprowadza ogromne zmiany w kuponach wydawanych w ramach zwrotu kaucji. Zmiany już dziś trafiły do milionów klientów, którzy z pewnością docenią nową funkcjonalność aplikacji Moja Biedronka.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Biedronka ma kolejny pomysł na usprawnienie realizacji wymogów systemu kaucyjnego. Tym razem z rozwiązania skorzystają jedynie użytkownicy Moja Biedronka. Nowa funkcja jest kontynuacją trendu związanego z poszerzaniem możliwości apki. Pierwotnie zapowiedziana została już w 2025 roku.

Biedronce wyraźnie zależy na tym, by jak najszersza pula klientów instalowała jej mobilną aplikację. Wygląda na to, że teraz jest ku temu bardzo dobry powód – od 5 maja klienci mogą skorzystać z nowej zakładki e-Portfel, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.

W e-Portfelu znajdziemy środki, które zgromadzimy w ramach kuponów kaucyjnych. Jedna zakładka w aplikacji sprawi, że nie trzeba będzie już trzymać w portfelu wydruków z automatów butelkowych. Są jednak pewne ograniczenia, które z pewnością nie przypadną wszystkim do gustu.

Jak skorzystać z nowej funkcji aplikacji Moja Biedronka?

Nowa funkcja w aplikacji Moja Biedronka jest bardzo intuicyjna. W celu skorzystania z niej wchodzimy w e-Portfel, który znajduje się tuż obok przycisku z powiadomieniami. Naszym oczom ukażą się aktualne środki. W celu skanowania aplikacji wystarczy kliknąć w logo Biedronki w dolnej części ekranu.

logo
Fot. zrzut ekranu z aplikacji Moja Biedronka, montaż: naTemat.pl

Bardzo ważne jest to, by aplikację zeskanować przed końcem procesu deponowania butelek w automacie kaucyjnym. Od tego momentu nie musimy już nic robić. Rabat naliczany jest automatycznie przy kolejnych zakupach.

Z poziomu aplikacji podejrzymy także, poza wysokością przyznanych kwot, daty ważności dostępnych kuponów.

W przypadku klientów, którzy nie posiadają aplikacji sklepu, bon za kaucję będzie drukowany w formie standardowego, papierowego kuponu.

Moja Biedronka z nowymi funkcjonalnościami. To już trend

Część klientów sklepu zastanawia się, dlaczego nowa funkcja nie jest dostępna z tego samego poziomu co większość promocji – wpisania numeru telefonu. Konieczność posługiwania się aplikacją Moja Biedronka, by móc skorzystać z udogodnień e-Portfela, tłumaczona jest bezpieczeństwem.

Zobacz także

logo
Biedronka podwaja kaucję w majówkę. Klienci oszaleją na punkcie tej promocji
logo
Biedronka zmienia godziny otwarcia sklepów. Kalendarz to po prostu wymusił
logo
Niedziela handlowa przed majówką 2026. Sklepy będą otwarte nawet do nocy
logo
Nowy rekord ceny masła. Biedronka i Lidl grają va banque przed majówką
logo
Masło w Lidlu poniżej 99 groszy. "Wojna" z Biedronką prezentem dla Polaków
logo
Nowe gazetki Biedronki i Lidla sięgają szczytu żenady. 4 strony na docinki

W sytuacji, gdy ktoś zna nasz numer telefonu, może wykorzystać go do podebrania naszych środków zgromadzonych w ramach e-Portfela. W tym przypadku nasze dane kontaktowe nie są skuteczną metodą weryfikacji. To właśnie po to, by ustrzec klientów przed takim zagrożeniem, Biedronka będzie wymagać fizycznego kodu z aplikacji Moja Biedronka. Jeśli zaś chodzi o plastikową kartę, ona również ma być niewystarczającym środkiem identyfikacyjnym.

Tego typu działanie ze strony Biedronki nie jest niczym nowym. Ostatnio sieć informowała o zmianie polityki promocyjnej. W przypadku części ofert (często tych najlepszych) dostęp do nich jest możliwy wyłącznie z poziomu aplikacji. Działanie budzi wątpliwości po stronie przede wszystkim starszych klientów, którzy niekoniecznie korzystają z udogodnień mobilności na co dzień. Wymóg korzystania z aplikacji jest pewnym rodzajem technologicznego wykluczenia.