Nowy węgierski parlament zostanie powołany w sobotę 9 maja Fot. Shutterstock

Inauguracja nowego węgierskiego rządu będzie miała intensywną muzycznie oprawę. W sobotę 9 maja, po zaprzysiężeniu Pétera Magyara na premiera, zostaną odegrane w sumie cztery hymny, a tak naprawdę pięć, licząc pieśń ludową "Wiosenny wiatr wzburza wodę", która towarzyszyła Tiszy w trakcie kampanii.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Inauguracyjna sesja nowego węgierskiego Zgromadzenia Narodowego rozpocznie się w sobotę 9 maja o godz. 10:00. Péter Magyar zostanie wybrany na nowego premiera Węgier. Zaprezentowane zostaną także sprawozdania z wyborów z 12 kwietnia, które wyłoniły skład nowego węgierskiego parlamentu. Posłowie złożą przysięgę, poznamy składy grup parlamentarnych i komisji, zostaną ponadto wybrani przewodniczący i wiceprzewodniczący Zgromadzenia. To, jakie poglądy Pétera Magyara mogą nas cieszyć i 7 rzeczy, które warto wiedzieć o następcy Viktora Orbána, opisywaliśmy już wcześniej.

Inauguracja rządów Pétera Magyar. 5 hymnów na na uroczystym posiedzeniu

Oczywiście po otwarciu sesji posłowie odśpiewają hymn narodowy. W sumie jednak wybrzmi ich aż pięć. Oprócz "Isten, áldd meg a magyart" ("Boże, zbaw Węgrów", znany również jako "A magyar nép zivataros századaiból", czyli "Z burzliwych wieków węgierskiego ludu") na sali plenarnej wybrzmi ponadto hymn Szeklerów, węgierskojęzycznej mniejszości zamieszkującej Rumunię.

REKLAMA

Usłyszmy także hymn Unii Europejskiej ("Oda ro radości") oraz pieśń uchodzącą za hymn Romów. Jak przekazał Magyar, pieśń "Zielony jest las, zielona jest góra" wykona Orkiestra Sugo Tambura pod dyrekcją Zsolta Nébla. W parlamencie wybrzmi również węgierska pieśń ludowa "Tavaszi szel vizet araszt" ("Wiosenny wiatr wzburza wodę"), która stała się w istocie hymnem zwycięskiej partii Tisza. Węgierskie media podkreślają, że do gmachu parlamentu powróci też flaga Unii Europejskiej.

"Wybór premiera, złożenie przysięgi i przemówienie odbędą się w Parlamencie wczesnym popołudniem. Następnie na placu Kossutha zorganizujemy święto demokratyczne, w ramach którego po uroczystym podniesieniu flag przemówię do zebranych. Potem zacznie się taniec" – przekazał Péter Magyar 2 maja w poście na X i zaprosił wszystkich nad brzeg Dunaju na "ludowe świętowanie zmiany reżimu". Już wcześniej entuzjazm po wynikach widać było po polskiej stronie, gdy Donald usk zadzwonił do Magyara z gratulacjami i krótkim "witamy z powrotem w Europie".

REKLAMA

W tym samym czasie w rejonie Mostu Łańcuchowego władze Budapesztu zorganizują wydarzenie, które będzie "pożegnaniem odchodzącego reżimu". "Aby mogła rozpocząć się nowa era, poprzednia musi zostać zamknięta. W końcu możemy zostawić ją za sobą. Najpierw wspomnijmy jednak o codziennych bohaterach i wyraźmy im naszą wdzięczność, żegnając się z systemem" – czytamy w zapowiedzi. Komentatorzy zauważają zresztą, że choć na Węgrzech odsunęli Viktora Orbána, to pępowina łącząca Budapeszt z Moskwą wciąż się trzyma – i będzie jednym z najtrudniejszych wyzwań nowego rządu.

REKLAMA

Nowy rząd Węgier rozpocznie prace 9 maja

Jednoizbowy parlament Węgier liczy 199 posłów. W kwietniowych wyborach centroprawicowa Partia Szacunku i Wolności przyszłego premiera Magyara wywalczyła 141 szabel. To oznacza, że Tisza ma konstytucyjną większość.

Koalicja Fidesz-KDNP pod wodzą ustępującego po szesnastu latach Viktora Orbána zdobyła 52 mandaty, a skrajnie prawicowy Mi Hazank wywalczył 6 miejsc w parlamencie. Tymczasem Orbán ucieka z węgierskiej polityki – zrzekł się mandatu poselskiego, a w kuluarach mówi się też o jego rezygnacji z funkcji szefa Fideszu.