Ppłk Maciej Moryc odesłał Nawrockiemu odznaczenie. Kancelaria Prezydenta reaguje Fot. shutterstock // Fot. FB / Maciej Moryc // montaż: naTemat.pl

Podpułkownik Maciej Moryc w styczniu odesłał Karolowi Nawrockiemu medal, który otrzymał za udział w misji NATO w Afganistanie. Kancelaria Prezydenta RP przez długi czas nic z tym nie zrobiła. Dopiero teraz, gdy ponownie padło pytanie, co dalej w tej sprawie, przedstawiciele głowy państwa w końcu zareagowali.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Pięć miesięcy temu były oficer wywiadu wojskowego ppłk rezerwy Maciej Moryc gościł w programie "Sekielski wieczorową porą" na antenie TVP1. Podczas rozmowy polski weteran stwierdził, że odeśle prezydentowi Karolowi Nawrockiemu medal, który otrzymał od Amerykanów za udział w misji w Afganistanie.

Maciej Moryc odesłał medal. W końcu jest odpowiedź Kancelarii Prezydenta

Zrobił to w odpowiedzi na oburzające słowa Donalda Trumpa o żołnierzach NATO i brak jednoznacznego potępienia ich przez prezydenta Polski. – Może w odpowiednim momencie wręczy go prezydentowi Trumpowi, po to, aby pan Trump przypomniał sobie o tym, że polska krew jest równie czerwona, jak krew amerykańskich żołnierzy – mówił.

REKLAMA

Nagrał też wideo, w którym zawrócił się do głowy państwa. – Panie prezydencie, odsyłam panu medal, który dostałem za to, że przez półtora roku brałem udział w misji ISAF [Międzynarodowa Siła Wsparcia Bezpieczeństwa] w Afganistanie. Powiesi pan sobie ten medal nad biurkiem albo w innym miejscu, które pan uzna za stosowne. Mam nadzieję, że będzie panu przypominał, że jako zwierzchnikowi Sił Zbrojnych przystoi panu stanie na straży honoru i dobrego imienia wszystkich weteranów, którzy brali udział w tej misji – podkreślił ppłk Moryc.

Niedawno dziennikarze portalu gazeta.pl zapytali polskiego weterana, czy po odesłaniu medalu dostał jakąkolwiek odpowiedź. Wyszło wówczas na jaw, że nie. Redakcja skontaktowała się więc w tej sprawie z Kancelarią Prezydenta. "Odznaczenie odesłano dopiero w tym tygodniu, po tym, gdy portal gazeta.pl zwrócił się do prezydenckich urzędników z pytaniami" – czytamy.

REKLAMA

"Przesłany przez Pana Macieja Moryca do Kancelarii Prezydenta RP Medal NATO został odesłany nadawcy wraz z informacją, że właściwym adresatem tego rodzaju gestu jest Biuro Sekretarza Generalnego NATO" – przekazało w oświadczeniu Biuro Mediów i Listów Prezydenta.

"Medal NATO stanowi międzynarodowe odznaczenie wojskowe nadawane przez Sekretarza Generalnego NATO żołnierzom uczestniczącym w operacjach Sojuszu. Nie jest to odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej ani odznaczenie nadawane przez Prezydenta RP" – dodano.

Słowa Trumpa o żołnierzach NATO i reakcja Nawrockiego

Przypomnijmy, że na początku roku podczas wywiadu dla Fox News Donald Trump zasugerował, iż Stany Zjednoczone nie mogłyby liczyć na wsparcie NATO, gdyby zaszła taka potrzeba. Poruszył przy tym temat wojny w Afganistanie. – Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Nigdy o nic ich nie prosiliśmy. Powiedzą, że wysłali trochę żołnierzy do Afganistanu… i faktycznie to zrobili, ale trzymali się trochę z tyłu, trochę z dala od linii frontu – oznajmił.

REKLAMA

W misji w Afganistanie uczestniczyły co najmniej 33 tysiące polskich żołnierzy. Zginęły 44 osoby: 43 żołnierzy i jeden pracownik cywilny. Karol Nawrocki opublikował w serwisie X wpis, w którym odniósł się do wypowiedzi Trumpa. "Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" – napisał. Te słowa wywołały jednak burzę. Część osób zarzuciła Nawrockiemu zbyt małą stanowczość wobec oburzających słów Trumpa.