Prokuratura reaguje na doniesienia o Ziobrze. Fot. flickr.com / Kancelaria Premiera // montaż: naTemat.pl

Prokuratura Krajowa zareagowała na doniesienia o tym, że Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i udał się do USA. Na ten moment służby nie mają potwierdzenia, że były minister wyjechał poza strefę Schengen. Waldemar Żurek przyznaje, że jeśli to okaże się prawdą, ma już plan na poniedziałek. Wiadomo też co z Marcinem Romanowskim

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

"Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych" – podała w niedzielę rano Telewizja Republika. Z kolei redakcja TVN24 opublikowała zdjęcie od widza, na którym widać byłego ministra sprawiedliwości na jednym z lotnisk w stanie New Jersey.

Prokuratura Krajowa reaguje na doniesienia o Ziobrze. Jest też głos Żurka

Zareagował już na to Waldemar Żurek. – Rozmawiałem z prokuratorem krajowym, w poniedziałek zaczynamy akcję i jeżeli będzie potwierdzone, że (Zbigniew Ziobro – przyp. red.) jest w Stanach Zjednoczonych, to wystąpimy o jego ekstradycję – powiedział minister sprawiedliwości na antenie Polsat News.

REKLAMA

Podkreślił jednocześnie, że w tym momencie nie ma jednoznacznego potwierdzenia, że Ziobro zostanie na stałe w USA. – Myślę, że dzisiaj wieczorem będziemy mieli już pewne informacje – podkreślił Żurek, dopytywany o, to kiedy można liczyć na oficjalne informacje ws. pobytu Ziobry.

Komunikat pojawił się też na profilu Prokuratury Krajowej na platformie X. "Na chwilę obecną nie dysponujemy danymi potwierdzającymi wyjazd podejrzanego Zbigniewa Ziobry poza strefę Schengen. Wszystkie pojawiające się w tym zakresie informacje są na bieżąco weryfikowane" – podano.

REKLAMA

"Niezależnie od miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry prokurator wykorzysta wszelkie środki przewidziane prawem polskim i międzynarodowym, aby sprowadzić podejrzanego do Polski i przedstawić mu zarzuty" – dodano we wpisie.

Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro od kilku miesięcy korzystał z azylu politycznego na Węgrzech. Prokuratura w Polsce chce postawić mu 26 zarzutów, a najcięższy z nich dotyczy kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Śledczy wskazują, że miał on współuczestniczyć w wyprowadzaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości, którego założeniem było wspieranie ofiar przestępstw.

REKLAMA

Péter Magyar po wygranej TISZY i objęciu władzy zapowiedział, że tak Ziobro, jak i Romanowski (były wiceminister sprawiedliwości) na Węgrzech już długo nie zabawią. Zapowiedział, że jeśli jeszcze z Budapesztu nie wyjechali, to zostaną poddani ekstradycji.

Kulis wyjazdu Ziobry z Węgier. Podał się za dziennikarza?

Teraz wiele wskazuje na to, że Ziobro z Węgier właśnie zwiał. Choć jeszcze niedawno amerykański ambasador w Polsce Tom Rose w rozmowie z Radosławem Sikorskim miał przekazać, iż Stany Zjednoczone nie planowały udzielić schronienia ściganemu polskiemu politykowi.

Według nieoficjalnych ustaleń Onetu od tamtego czasu z Rose kontaktowali się żona Ziobry, Patrycja Kotecka oraz Jacek Kurski. "Oboje naciskali na wpuszczenie Ziobry do USA" – czytamy.

Portal dowiedział się też, że "kluczową rolę odegrała w tym także TV Republika". "Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że Zbigniew Ziobro otrzymał wizę dla dziennikarza tej stacji, dzięki czemu mógł wjechać do Stanów Zjednoczonych" – ujawniono.

Z kolei "Gazeta Wyborcza" przedstawia wersję wydarzeń nieco inaczej. O wydaniu wizy dla Ziobry miał zdecydować osobiście prezydent Donald Trump, mimo sprzeciwu sekretarza stanu Marco Rubio oraz ambasadora USA w Polsce Toma Rose'a.

REKLAMA

Ziobro w USA, a gdzie Romanowski? Nowe ustalenia też dają do myślenia

Zdaniem "GW" do USA wyjechała również żona byłego ministra, Patrycja Kotecka, a Ziobro ma podróżować na tymczasowym dokumencie, tzw. paszporcie uchodźczym. Nie ma na razie mowy o azylu politycznym, dlatego Polska może ubiegać się o jego ekstradycję.

A co z Marcinem Romanowskim, który również powinien stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości? "Wyborcza" doniosła, że miał "pozostać na Węgrzech z powodu odmowy wizy i Europejskiego Nakazu Aresztowania".