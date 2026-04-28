Podróże i pobyty w hotelach są w zasadzie nierozłączne. Jednak czasami nawet obiekty wysokiej klasy zapominają o podstawowych udogodnieniach, takich jak blat na kosmetyki w łazience. W rozwiązaniu tego i wielu innych problemów pomogą gadżety z Action. Najdroższy kosztuje 35 zł.
Jestem gadżeciarą. Uwielbiam wszelkie rozwiązania, które ułatwiają mi codzienne życie, w tym podróżowanie. Na przestrzeni lat przetestowałam wiele plecaków, powerbanków, słuchawek itp. Tym razem na warsztat wzięłam budżetowe rozwiązania z Action, które zmieniają pobyt w hotelu w znacznie przyjemniejsze doświadczenie.
Kosmetyczka z haczykiem. Gadżet numer 1 do hotelu z Action
Zacznijmy od czegoś bardzo prostego, co każdy z nas zabiera do hotelu – kosmetyczki. Jak wiadomo, dopóki wszystkie lotniska nie wprowadzą nowych skanerów, obowiązuje nas limit płynów, a szampony i żele na dodatek trzeba pakować do przezroczystych opakowań. Jednak nie każdy lata samolotem, więc klasyczna kosmetyczka jest zawsze przydatna.
Action znalazło sposób, żeby połączyć pakowanie kosmetyków z praktyczną funkcjonalnością. Zwłaszcza panie wiedzą, jak uciążliwy bywa brak miejsca na kosmetyki na blacie w hotelowej łazience. Nie zliczę, ile razy przy umywalce mieściła się maksymalnie szczoteczka i pasta. A co z kremem do twarzy, mydłem, maszynką do golenia i pianką (dwie ostatnie kwestie dotyczą głównie panów)? Ja nieraz miałam z tym problem.
I tu właśnie Action przychodzi z pomocą, oferując kosmetyczkę z metalowym haczykiem za 10,95 zł. Możecie zaczepić ją na kabinie prysznicowej, lustrze, uchwycie na ręczniki i w wielu innych miejscach. Banalnie proste rozwiązanie, dzięki któremu wszystko macie pod ręką.
Ładowanie telefonu i wygodniejszy sen. Wystarczą 4 gadżety z Action
Z łazienki przenieśmy się do sypialni. Podróżując, często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nie wszędzie gniazdka są takie same jak w Polsce. Wystarczy polecieć na Maltę lub Cypr, żeby mieć problem z naładowaniem telefonu. W takich sytuacjach przyda się uniwersalny adapter, który można zastosować w aż 150 krajach świata. Cena to 34,99 zł. Do zestawu dobierzcie jeszcze 3-metrowy kabel do ładowania, aktualnie w promocji za 8,99 zł, bo wiadomo, że gniazdka w hotelach bywają bardzo daleko od łóżka.
A jeśli lubicie dobrze spać w hotelu lub transporcie, zwróćcie uwagę na maseczkę na oczy. Wiem, że akurat ten produkt znajdziecie wszędzie. W przypadku Action na uwagę zasługuje jednak materiał, z którego ją wykonano. Zamiast klasycznej szmatki macie przyjemną piankę, która może skuteczniej odcinać was od światła. Cena to 8,99 zł. Na tej samej półce znajdziecie też koc, który zmienia się w poduszkę. Fajne rozwiązanie, jeśli marzniecie w hotelach (zimą zdarza się to w górach, a w Hiszpanii wczesną wiosną) albo lubicie spać nieco wyżej, a obiekt nie ma dodatkowych poduszek. Tym bardziej, że cena 22,49 zł nie jest wygórowana.