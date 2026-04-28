Action z gadżetami do hoteli. Od praktycznej kosmetyczki po uniwersalny adapter do gniazdka Fot. Stefan_Sutka/Shutterstock

Podróże i pobyty w hotelach są w zasadzie nierozłączne. Jednak czasami nawet obiekty wysokiej klasy zapominają o podstawowych udogodnieniach, takich jak blat na kosmetyki w łazience. W rozwiązaniu tego i wielu innych problemów pomogą gadżety z Action. Najdroższy kosztuje 35 zł.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Jestem gadżeciarą. Uwielbiam wszelkie rozwiązania, które ułatwiają mi codzienne życie, w tym podróżowanie. Na przestrzeni lat przetestowałam wiele plecaków, powerbanków, słuchawek itp. Tym razem na warsztat wzięłam budżetowe rozwiązania z Action, które zmieniają pobyt w hotelu w znacznie przyjemniejsze doświadczenie.

Kosmetyczka z haczykiem. Gadżet numer 1 do hotelu z Action

Zacznijmy od czegoś bardzo prostego, co każdy z nas zabiera do hotelu – kosmetyczki. Jak wiadomo, dopóki wszystkie lotniska nie wprowadzą nowych skanerów, obowiązuje nas limit płynów, a szampony i żele na dodatek trzeba pakować do przezroczystych opakowań. Jednak nie każdy lata samolotem, więc klasyczna kosmetyczka jest zawsze przydatna.

REKLAMA

Action znalazło sposób, żeby połączyć pakowanie kosmetyków z praktyczną funkcjonalnością. Zwłaszcza panie wiedzą, jak uciążliwy bywa brak miejsca na kosmetyki na blacie w hotelowej łazience. Nie zliczę, ile razy przy umywalce mieściła się maksymalnie szczoteczka i pasta. A co z kremem do twarzy, mydłem, maszynką do golenia i pianką (dwie ostatnie kwestie dotyczą głównie panów)? Ja nieraz miałam z tym problem.

I tu właśnie Action przychodzi z pomocą, oferując kosmetyczkę z metalowym haczykiem za 10,95 zł. Możecie zaczepić ją na kabinie prysznicowej, lustrze, uchwycie na ręczniki i w wielu innych miejscach. Banalnie proste rozwiązanie, dzięki któremu wszystko macie pod ręką.

REKLAMA

Ładowanie telefonu i wygodniejszy sen. Wystarczą 4 gadżety z Action

Z łazienki przenieśmy się do sypialni. Podróżując, często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nie wszędzie gniazdka są takie same jak w Polsce. Wystarczy polecieć na Maltę lub Cypr, żeby mieć problem z naładowaniem telefonu. W takich sytuacjach przyda się uniwersalny adapter, który można zastosować w aż 150 krajach świata. Cena to 34,99 zł. Do zestawu dobierzcie jeszcze 3-metrowy kabel do ładowania, aktualnie w promocji za 8,99 zł, bo wiadomo, że gniazdka w hotelach bywają bardzo daleko od łóżka.

REKLAMA

Gadżety z Action przydatne podczas pobytu w hotelu. Proste w wykonaniu, a bardzo przydatne Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat