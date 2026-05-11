Losy Warner Bros. Discovery, a więc i TVN, wciąż się ważą. Fot. Shutterstock

Amerykańscy demokraci chcą zablokować wartą 111 miliardów dolarów transakcję, która bezpośrednio wpłynie na przyszłość TVN. Spór o potężną fuzję Warner Bros. Discovery i Paramount Skydance przenosi się na najwyższy szczebel państwowy.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance wywołuje już nie tylko medialną, ale także i polityczną burzę. Kongresmeni z Kalifornii wzywają do stanowczej interwencji, ponieważ boją się o tysiące miejsc pracy oraz niebezpieczną konsolidację na rynku medialnym.

Bunt w Kongresie. Demokraci uderzają w interes, na końcu którego jest TVN

Jak donosi dziennik "Los Angeles Times", grupa 34 kongresmenów z Kalifornii, której przewodzi Laura Friedman, skierowała oficjalne pismo do prokuratora generalnego stanu, Roba Bonty. Politycy domagają się szczegółowego prześwietlenia fuzji Paramount Skydance z Warner Bros. Discovery pod kątem przepisów antymonopolowych oraz wzywają do podjęcia działań prawnych, mogących zablokować cały proces.

REKLAMA

Obawy są ogromne – transakcja o wartości 111 miliardów dolarów może drastycznie zmienić układ sił w mediach. "Pozostajemy zaniepokojeni, że proponowana fuzja może zaszkodzić kalifornijskim pracownikom i konsumentom" – cytuje fragment listu "Los Angeles Times".

Przeciwko umowie opowiedziało się również w liście otwartym ponad 4000 pracowników branży rozrywkowej, w tym takie gwiazdy jak Jane Fonda czy Ben Stiller. Głównym powodem niepokoju jest zapowiedź Paramount dotycząca cięć kosztów rzędu 6 miliardów dolarów, co niemal na pewno oznacza masowe zwolnienia w studiach filmowych i stacjach telewizyjnych.

REKLAMA

To scenariusz, który już zaczyna się realizować – nowy właściciel TVN zwalnia na potęgę, a jego ostatnią ofiarą padła stacja CBS News Radio.

Wielka walka o Warner Bros. Discovery i polski TVN

Jeszcze w grudniu zeszłego roku wydawało się, że nowym właścicielem WBD zostanie Netflix, który oferował za giganta 82,7 mld dolarów. Jednak w lutym do gry wszedł kontrolowany przez Davida Ellisona Paramount Skydance, przebijając ofertę i finalizując umowę wartą 111 mld dolarów.

Już wcześniej głośno było o tym, że Paramount chce kupić TVN i gigant przebił ofertę Netflixa za Warner Bros, co rozpoczęło wielomiesięczną batalię o medialne imperium. Ta nagła zmiana wywołała falę spekulacji, zwłaszcza w kontekście politycznym. Rodzina Ellisonów uchodzi za przychylną Donaldowi Trumpowi, który wielokrotnie ostro atakował należącą do WBD stację CNN.

REKLAMA

Dla polskich widzów kluczowa informacja dotyczy TVN. Stacja, będąca częścią portfela Warner Bros. Discovery, automatycznie przejdzie pod skrzydła nowego właściciela. To, że los TVN jest w rękach sojuszników Trumpa, gdy Paramount Skydance kupuje Warner Bros, budzi poważne pytania o przyszłość redakcyjną stacji.

Na ten moment nie wiadomo, czy amerykańscy decydenci planują zmiany personalne lub programowe w polskiej telewizji, jednak atmosfera niepewności udziela się wszystkim pracownikom grupy. Warto pamiętać, że już wcześniej Warner Bros Discovery wprowadzało zmiany i właściciel TVN zarządzał podział struktury organizacyjnej grupy. Krytycy fuzji wskazują, że łączenie tak potężnych podmiotów zawsze kończy się ograniczeniem wyboru dla widza i wzrostem cen subskrypcji.

Potęga Paramount. Od kina niemego do ery streamingu

Paramount Pictures to absolutna legenda Hollywood, której historia sięga 1912 roku. Studio, które definiowało złotą erę kina, dziś funkcjonuje w nowej strukturze połączonej ze Skydance Media. Pod zarządem Davida Ellisona grupa skupia nie tylko legendarne studio filmowe, ale także gigantów telewizyjnych, takich jak CBS, MTV, Nickelodeon czy Comedy Central. To potężny organizm medialny, który kontroluje najbardziej dochodowe franczyzy świata, od "Mission: Impossible" po "Top Gun" i uniwersum "Star Trek".

REKLAMA