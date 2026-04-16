Sikorski z ciekawym sposobem na kontakt z młodymi Fot. flickr.com / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Szef MSZ postanowił dotrzeć do młodych odbiorców (i zarazem przyszłych wyborców) w sposób, którego chyba nikt się nie spodziewał. Na swoich mediach społecznościowych zamieścił nietypowy filmik, a internauci szybko podchwycili temat i ruszyła lawina komentarzy nie tylko z Polski.

Radosław Sikorski zamiast sztywnych wystąpień i dyplomatycznego żargonu postawił na format, który do tej pory kojarzył się wyłącznie z nastoletnimi twórcami na TikToku. Teraz jego filmik ma tysiące wyświetleń, a zagraniczni internauci przecierają oczy ze zdumienia, patrząc na to, co dzieje się w polskiej dyplomacji.

Subway Surfers w służbie polityce

Filmik opublikowany przez Radosława Sikorskiego na jego portalach społecznościowych jest co najmniej specyficzny. Występuje na nim sama sylwetka szefa MSZ, natomiast w jej tle widzimy popularną grę zręcznościową Subway Surfers. Rozgrywka polega na uciekaniu po torach i omijaniu przeszkód – jest to widok, który widział już niemal każdy użytkownik mediów społecznościowych, ale nigdy chyba w towarzystwie ministra spraw zagranicznych polski. Na samym portalu X nagranie wykręciło już ponad 400 tysięcy wyświetleń, a licznik wciąż bije.

Viralowy charakter materiału sprawił, że zaczęły go cytować także zagraniczne konta. Pytania w stylu "Co dzieje się w Polsce?" stały się standardem pod postem ministra. Polscy internauci również nie zawiedli i błyskawicznie podzielili się na dwa obozy.

Jedni podśmiewają się z szefa MSZ, twierdząc, że na siłę próbuje być młodzieżowy i wychodzi mu to karykaturalnie. Inni natomiast chwalą go za odwagę i zauważają, że to genialny sposób na przebicie się do pokolenia, które tradycyjne media omija szerokim łukiem.

Dlaczego ten trend działa?

Dla postronnego obserwatora obecność jakiejś losowej gry obok głowy ministra może wydawać się absurdalna, ale stoi za tym konkretna psychologia. Chodzi o popularny wśród pokolenia Gen Z trend, który ma na celu "zatrzymanie" użytkownika na filmiku.

W dobie całkowitego przebodźcowania, twórcy zaczęli dodawać do swoich treści dynamiczne tło – od gier typu Subway Surfers, przez wycinanie z mydła wzorków, aż po turlanie różnej wielkości butelek ze schodów. To nie są żarty, naprawdę. Ma to zapewnić ciągłe bodźce wzrokowe dla odbiorcy, który dzięki temu podświadomie nie scrolluje dalej i wysłuchuje przekazu do końca.

Sikorski świadomie wykorzystał ten mechanizm, by sprzedać młodym ludziom informacje, które normalnie mogłyby ich znudzić. To próba nawiązania dialogu z odbiorcą, który ma dzisiaj skrajnie krótki czas skupienia. Choć dla starszych pokoleń i większości społeczeństwa może to wyglądać jak zupełny chaos, dla algorytmów w mediach społecznościowych to gwarancja zasięgów.

DiscoverEU – darmowe bilety na podróż po Europie

Mimo, że forma nagrania zdominowała dyskusję, jego treść dotyczy realnej i niezwykle atrakcyjnej szansy dla młodych Polaków. Radosław Sikorski promuje w nim inicjatywę DiscoverEU, realizowaną w ramach programu Erasmus+. Wedle udostępnionych przez niego informacji, to projekt, który oferuje osiemnastolatkom możliwość darmowego podróżowania po Europie. Ma to wzmocnić wśród nich poczucie przynależności do Unii Europejskiej, umożliwić odkrywanie różnorodności kulturowej oraz pomóc w nawiązaniu międzynarodowych przyjaźni.

