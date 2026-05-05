Rick Harrison z programu Gwiazdy Lombardu udzielił poparcia Donaldowi Trumpowi. Fot. zrzut ekranu z The White House / youtube.com/@WhiteHouse

Znany w Polsce celebryta pokazał się u boku Donalda Trumpa. Mowa tu o bohaterze memów, znawcy historii, bogaczu, dusigroszu i najjaśniejszej "gwiazdzie lombardu" – Ricku Harrisonie.

– Poważnie, możliwe, że zapisze się w historii jako najlepszy prezydent wszech czasów – tak Donalda Trumpa skomplementował prowadzący reality show "Gwiazdy lombardu", Rick Harrison.

Gwiazdor poprzedził swoje słowa krótkim uzasadnieniem i wprowadzeniem. Odniósł się w nim do społeczności "małych" amerykańskich przedsiębiorców i poprzednio urzędującego Joe Bidena:

– Chciałbym tylko powiedzieć: on jest świetny. On zrobił wiele, wiele dla nas wszystkich. Kręgosłupem tego kraju są niewielkie biznesy. To jasne jak słońce. A co do poprzedniego sprawującego władzę, wiecie, wszystko, co słyszeliśmy, to to, że to my jesteśmy tymi nikczemnymi, tymi złymi ludźmi. Wszystko tego typu – stwierdził Rick Harrison podczas przemówienia w Białym Domu.

Szczególną uwagę zwracają słowa o małych biznesach i pewnego rodzaju utożsamianiu się z trudami drobnych przedsiębiorców ("to my jesteśmy tymi nikczemnymi, tymi złymi ludźmi"). Biznes Ricka Harrisona w końcu wcale taki mały nie jest.

"Gwiazdy Lombardu" to reality show o legendarnym statusie

Serwis Celebrity Net Worth określa majątek Ricka Harrisona na około 10 milionów dolarów. Celebryta ma 95 proc. udziałów w "Gold & Silver Pawn Shop" i jest właścicielem centrum handlowego "Pawn Plaza". Dużą część jego majątku stanowią złoto i srebro.

Gwiazdy Lombardu określane są jako jedna z najbardziej udanych i najbardziej dochodowych franczyz w historii reality show. To też jeden z najbardziej popularnych programów tego typu, który był transmitowany w polskiej telewizji.

Sam Rick Harrison jest w Polsce niezwykle rozpoznawalny. Wynika to m.in. z licznych memów na jego temat. Internauci (nie tylko z Polski) często zwracają uwagę na absurdalnie niekorzystne oferty, które składa swoim klientom.

Na kanwie popularności Gwiazd Lombardu powstał polski odpowiednik – "Lombard. Życie pod zastaw". Serial produkowany jest przez Studio A i emitowany na antenie TV Puls. W maju 2026 roku ma zostać wyemitowany jego 1000. odcinek.

Donald Trump stawia na "biednych" przedsiębiorców

Obecność Ricka Harrisona ma przyczynić się do ocieplenia wizerunku Donalda Trumpa, którego ostatnie działania nie przysparzają mu zbyt wielu zwolenników. Niedawno w Stanach Zjednoczonych odbyły się protesty "May Day", które związane są m.in. z wojną na Bliskim Wschodzie, niesprawiedliwością społeczną i kwestią migracyjną.

Amerykańskie działania w obszarze Cieśniny Ormuz spowodowały drastyczny wzrost cen ropy naftowej. Stawki za ten surowiec mają ogromny wpływ na jakość życia obywateli USA. Amerykanie narzekają na gigantyczny wzrost codziennych kosztów, które i przed atakiem na Iran były jednymi z najwyższych w skali globalnej.

Protesty związane są też z pogarszającą się sytuacją pracowników. Osoby biorące w nich udział zwracają uwagę na braki pomocy społecznej, problem bezdomności wśród klasy pracującej i brak ochrony miejsc pracy.