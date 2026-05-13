Masz te meble na balkonie? W 2026 roku to już przeżytek

Był moment, w którym niemal każdy balkon w Polsce miał meble tego samego typu, wykonane z jednego materiału (lub jego syntetycznego odpowiednika). Na szczęście w porę się opamiętaliśmy i coraz rzadziej korzystamy z tego typu stylistyki. Balkonowe aranżacje zyskują nowe życie i stają się przestrzenią do wyrażania siebie i eksperymentów z trendami.

Rattan, materiał, który od lat dominuje na polskich balkonach, to przeżytek. Stał się on tak powszechny, że meble z niego wykonane stały się wręcz synonimem "mebli balkonowych".

Okazuje się jednak, że materiał ten staje się ofiarą swojej popularności. Przestajemy być przekonani do mebli z palmy rotangowej. Ładne plecenia, przyjazne kolory i względna trwałość nas nie przekonują. Bo i jak mają nas przekonać, jeśli wszyscy dookoła mają takie same kompozycje?

Nasz balkon to nasza wizytówka. To jedno z niewielu miejsc, gdzie mamy okazję do wyrażenia swojego aranżacyjnego gustu, które ma tak silną ekspozycję. W zasadzie jest to jedyne miejsce tego typu. Nic więc dziwnego, że coraz częściej dajemy temu gustowi wyraz w bardzo indywidualny sposób.

Co zamiast rattanu na balkon? Nowoczesne alternatywy zyskują na popularności

Aktualnie Polacy balkonowe meble wybierają spośród znacznie bardziej nowoczesnych propozycji. Mowa tu m.in. o:

Meblach ze stali malowanej proszkowo – to idealny przepis na meble w stylu loftowym i miejskim. Są stabilne, niezwykle nowoczesne, stosunkowo tanie. Są też ciężkie, a ich stylistyka znacznie bardziej nawiązuje do rozwiązań premium niż rattan.

Meblach na balkon z naturalnego drewna (często z akacji) – pozwala ono na zachowanie przytulnego, przyjaznego "vibe", a jednocześnie oferuje bardziej estetyczny efekt. Naturalne drewno idealnie komponuje się z roślinami i nowymi trendami (np. boho). Warto przy okazji pamiętać, że w tej stylistyce duże znaczenie ma także zieleń – to świetna okazja, by sprawdzić, co hodować na balkonie i jakie modne rośliny zamienią balkon w oazę wraz z nowymi meblami.

Meblach na balkon z aluminium – są to meble minimalistyczne, nowoczesne, lekkie, łatwe w utrzymaniu czystości, odporne na deszcz, słońce i żywioły, a także relatywnie tanie.

A technorattan? Czy on daje radę na balkonie?

Tu sobie postawmy sprawę wprost – wymiana rattanu na technorattan jest równoznaczna z definicją wyrażenia "z deszczu pod rynnę". A nawet gorzej. Po pierwsze – design może i jest ten sam, ale faktura i wygląd materiałów sprawiają, że meble technorattanowe wydają się zwyczajnie tańsze i mniej trwałe.

To trochę tak, jak w przypadku zasady, którą opisują projektanci wnętrz, gdy mówią, że jeden błąd sprawia, że salon wygląda taniej, a projektanci widzą go od razu – tani efekt jest natychmiast wyłapywany przez wprawne oko.

Oczywiście, nie są one mniej trwałe (w większości przypadków). Ale wydają się bardziej wątłe, łamliwe. Lekkość plastiku wyraźnie kontrastuje z naturalnymi materiałami i tymi, które stosowane są w ramach nowych trendów.

Musimy też pamiętać o tym, że masowe pozyskiwanie rattanu często miało negatywny wpływ na ekosystemy państw, gdzie ta roślina rośnie. Technorattan czasem ukazywany jest jako alternatywa, której wybór ma być pozytywną decyzją konsumencką, sprzeciwiającą się degradacji lasów rotangowych.

Tanie meble z marketu – na co zwrócić uwagę

Jeśli jesteśmy przekonani, że warto kupić tanie meble ogrodowe z marketu (w większości przypadków są to meble technorattangowe), należy przede wszystkim upewnić się, czy posiadają one odpowiednią certyfikację. Warto sprawdzić też opinie w internecie. Szczególnie w kontekście trwałości na promieniowanie słoneczne. Jeśli duża część opinii wskazuje na kruszenie, blaknięcie, odlepianie się fragmentów materiału, taki zakup zdecydowanie lepiej sobie odpuścić.

Wracając jednak do designu na moment – technorattan może wyglądać dobrze, ale raczej nie w sytuacji, gdy jest "podróbką" drewna. Stonowane, czarne i białe meble w tym kolorze dalej mają sens w nowoczesnych kompozycjach. To trochę nawiązanie do zasady czarnej kreski – jednego triku, dzięki któremu każdy pokój od razu nabiera klasy, bo czarny akcent na balkonie potrafi działać równie spektakularnie. To rezultat pewnego szerszego frontu zmian, który dotyka aranżacji w Polsce.

Zimno zamiast ciepła. Taka kolorystyka coraz częściej ląduje na naszych balkonach

Zmiany w trendach dotyczących naszych balkonów mają jeszcze jedną bardzo interesującą konsekwencję (a może i nawet da się wskazać ich przyczynę!). Bo zmienia się powoli także nasze ogólne nastawienie do barw, które są obecne na naszych balkonach.

Do tej pory stawiano na ciepłe, drewniane, naturalne kompozycje, które budowały aranżacje „przytulne", otwarte, przyjemne i relaksujące. Teraz trend wydaje się kierować raczej w stronę stonowanych przestrzeni o znacznie chłodniejszym (czasem wręcz zimnym!) wybarwieniu. Podobny zwrot widać też we wnętrzach – wystarczy spojrzeć, jak lamele odchodzą do lamusa, a nowe trendy z 2026 r. każde małe mieszkanie powiększają lepiej niż dotychczasowe rozwiązania.

Natura nie znosi próżni. Skąd zmiana kierunku?

Być może nowy trend balkonowy to rezultat ostatniej mody na odchodzenie od zimnych barw we wnętrzach. Ma to bardzo dużo sensu – to, co "ciepłe", to co "przyjazne" chcemy zapraszać do środka, a zewnętrzu naszego mieszkania lub domu nie zaszkodzi nieco dystansu.

