Oto pięć hobby, które wybierają osoby obdarzone wysokim poziomem inteligencji. Montaż: naTemat.pl

Istnieją hobby, które szczególnie często wybierane są przez osoby obdarzone wysoką inteligencją. Funkcjonowanie poznawcze jednostek z wysokim IQ często wręcz wymaga od nich podejmowania umysłowo intensywnych zadań. Hobby te dotyczą przeróżnych sfer życia, nawet pozornie trywialnej kosmetologii!

Osoby o bardzo wysokim poziomie inteligencji spędzają wolny czas w bardzo konkretny sposób. Ich hobby często dotyczą obszarów percepcji, które określiłbym jako:

Wymiar operacyjny , rozumowanie logiczno-abstrakcyjne. Wymiar strategiczny w ujęciu relacyjnym , analizy systemów społecznych. Wymiar eksploracyjny , zdobywanie nowych informacji i doświadczeń. Wymiar optymalizacyjny , zarządzanie zasobami, wykorzystywanie w tym celu nauki.

To bardzo szerokie ujęcie, które ma na celu pokazanie jasnego trendu – umysł jednostki inteligentnej przede wszystkim jest zaangażowany, pracowity, intensywnie rozwiązujący wyzwania związane z hobby, ale też aktywnie poszukujący kolejnych wyzwań i doznań.

By omówić to na konkretnych przykładach, postaram się skupić się na zainteresowaniach z bardzo różnych zakresów. Mowa tu o klasycznych hobby, które występują w niemal każdej populacji od czasów starożytnego Egiptu, ale także "zajawkach", które funkcjonują od raptem kilku dekad.

Jakie hobby wybierają osoby o wysokim IQ?

Warto uwzględnić, że hobby nie czyni z nas osób inteligentnych, tak samo jak wysoka inteligencja nie ma bezwzględnie decydującego wpływu na nasze zainteresowania. Ale są pewne schematy, które da się dostrzec w kontekście społecznym. Osoby inteligentne szukają hobby stanowiących wyzwania poznawcze: zainteresowań trudnych, wymagających myślenia, kategoryzacji poznawczej i szybkiej identyfikacji schematów. A do takich należą:

1. Łamigłówki, sudoku, matematyka – ja wiem, to brzmi sztampowo. Ale gwoli kronikarskiego obowiązku, tak, faktycznie tak jest, że osoby o wysokim wskaźniku IQ bardzo często sięgają do takich (pozornie nudnych) aktywności. Często od niechcenia, a nawet jako forma relaksu.

2. Społeczny gaming – budowanie organizacji, działania w społeczności i aktywności o wysokim poziomie percepcji zaangażowania. Społeczny gaming to niezwykły fenomen. Dotyczy zjawisk takich jak minmaxing i theorycrafting. Osoby wysoko uzdolnione rozbijają na czynniki pierwsze mechaniki gier, przerabiają je na kontekst matematyczny, by potem, korzystając ze statystyki i innych nauk, stworzyć skuteczną strategię.

To nie jest "casualowy" gaming, a potężne zadanie poznawcze. Osoby o wysokiej inteligencji mogą ćwiczyć w tym środowisku kompetencje interpersonalne, a także uczyć się roli lidera i nauczyciela. To hobby najczęściej związane z grami typu MMO, ale może dotyczyć nawet "zwykłego" Tetrisa! No i obala też mit o braku socjalizacji ze strony osób o wysokim IQ. Faktycznie, jest ona cięższa, ale w takich środowiskach łatwiej o role, które jej sprzyjają.

3. Podróże – zaskoczenie? Niekoniecznie. Osoby o wysokich zdolnościach poznawczych cechują się bardzo wysokim poziomem otwartości na doświadczenie. To cecha, która idealnie wkomponowuje się w eksplorację w trakcie podróży. Próbowanie nowych kuchni, wystawianie naszej percepcji na bodźce, których nigdy wcześniej nie doświadczaliśmy – podróże robią to świetnie.

4. Literatura i sztuka – domowe zacisze, książka, e-book, ciekawa historia. Pozornie może się wydawać, że to kompletnie kontruje kwestię otwartości na doświadczenie, którą opisałem dosłownie przed chwilą. Ale uspokajam, to wciąż jest kwestia poszerzania horyzontu. W sposób bardziej usystematyzowany i spokojniejszy, ale rozwojowy.

Osoby z wysokim IQ często wybierają pasje, które dają im szansę na analizowanie skomplikowanych stanów psychologicznych bohaterów, co samo w sobie jest formą treningu inteligencji. Często same też angażują się w kreację kultury, grając na instrumentach, pisząc, występując (nawet amatorsko!) w przedstawieniach. Sztuka jako zjawisko jest silnie sprzężona z potencjałem intelektualnym i bardzo korzystnie na niego wpływa (zwłaszcza u dzieci).

5. Biohacking – to hobby, które w Polsce nie cieszy się tak dużą popularnością. Dotyczy ono skrajnej optymalizacji codzienności. Jest to idealne zajęcie dla umysłu, który intensywnie myśli o rzeczywistości. Często obejmuje analizowanie własnego zachowania, przyjmowanie suplementów, dbałość o idealną dietę, odpowiednio dobrany poziom aktywności fizycznej. To de facto matematyka ludzkiego ciała.

I teraz uwaga, odważna teza. Bo biohacking to stereotypowo "męskie" hobby. Ale ja osobiście nie widzę powodu, dla którego nie powinna do niego zostać zaklasyfikowana kosmetologia (lub vice versa!). Analizy składu, zarządzanie ekosystemem skóry, rozumienie biologicznych zasad jej funkcjonowania, wykorzystywanie specjalnego sprzętu – to wszystko również wymaga inteligencji, a co ważniejsze, również ją ćwiczy!

Hobby na zasadach deep dive – nie tylko co, ale też jak

Kluczowym dla zrozumienia tej kwestii jest też to, że osoby o wysokiej inteligencji najczęściej angażują się w hobby z bardzo wysokim poziomem zaangażowania. Często mogą to być kompletne nisze, o których wiele osób nawet nie słyszało.

W przypadku wysokiego IQ obserwowane jest zjawisko "deep dive", czyli głębokiego zaangażowania się w daną tematykę. W parze z wysokimi możliwościami poznawczymi osoby rozwijające hobby w taki sposób bardzo szybko stają się ekspertami w danych dziedzinach, nawet jeśli nie są profesjonalnie z nimi związane.

