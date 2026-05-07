Najnowszy sondaż rządowego CBOS: ogromna przewaga KO nad PiS

CBOS opublikował nowy sondaż i znów mocno zwraca na siebie uwagę. A dokładnie na ogromną przewagę KO nad PiS. Ugrupowanie Donalda Tuska miażdży partię Jarosława Kaczyńskiego z przewagą ponad 11 punktów procentowych. Zaskoczenie? Niezbyt, ponieważ mowa o fundacji działającej pod nadzorem rządu, która jeszcze żadnej władzy sondażowo skrzywdzić nie dała.

Nowy sondaż CBOS został przeprowadzony między 4 a 6 maja 2026 roku. Wyniki dosyć mocno różnią się na przykład od badania Opinii24 na zlecenie "Gazety Wyborczej" z 6 maja. Odbiegają także od sondażu IBRiS na zlecenie "Rzeczypospolitej", który pojawił się pod koniec kwietnia.

Co więcej, wyniki rządowej fundacji ukazują zupełnie inne spojrzenie na rozkład poparcia wobec średnich sondażowych, które podaje portal ewybory.eu. Uwagę zwraca jednak przede wszystkim kwestia niespotykanej w innych badaniach ogromna przewaga Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością.

Poparcie poszczególnych partii w sondażu CBOS prezentuje się następująco:

Koalicja Obywatelska – 30,8 proc. Prawo i Sprawiedliwość – 19,6 proc. Konfederacja – 15,3 proc. Konfederacja Korony Polskiej – 8,1 proc. Lewica – 4,7 proc. Partia Razem – 3,0 proc. Polskie Stronnictwo Ludowe – 2,2 proc. Polska 2050 – 1,0 proc.

W ciągu ostatnich 30 dni (licząc od 7 maja 2026 roku) różnica w średnich sondażowych między KO a PiS wynosiła 9,1 p.p. W badaniu CBOS wynosi ona aż 11,2 pp.

Tak duże rozbieżności nie są jednak specjalną nowością ani tym bardziej nie powinny być zaskoczeniem. Fundacji CBOS zdarzało się w przeszłości raportować jeszcze bardziej odbiegające od konkurencyjnych ośrodków badawczych wyniki. Metodologia, nawet ta nienaganna, potrafi przecież płatać figle.

Przykładowo, przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku, kiedy w Polsce rządziła jeszcze Zjednoczona Prawica, ośrodek nagminnie umieszczał Trzecią Drogę w okolicy progu wyborczego, a poparcie dla głównego rywala PiS szacował od 18 do 22 proc. Ostatecznie Trzecia Droga uzyskała około 14 proc. głosów, a KO uzyskało znacznie wyższy wynik niż ten z predykcji, bo ponad 30 proc. Mowa tu o raportach z 14–27 VIII, 4–14 IX i 2–11 X 2023 roku.

CBOS od lat budzi kontrowersje

CBOS został powołany w 1982 roku przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego. To jedyny publiczny ośrodek prowadzący badania opinii i postaw polskiego społeczeństwa. Podlega bezpośrednio Kancelarii Premiera.

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej znana jest ze stosowania wysokiej jakości metodologii. Określić ją można jako "inną", "niejedyną słuszną", ale za to "na pewno nie gorszą", jak zresztą przed laty określiła to była szefowa CBOS, prof. Mirosława Grabowska.