Mateusz Morawiecki zarejestrował Stowarzyszenie Rozwój Plus. "Nie dam się wypchnąć z PiS"
Mateusz Morawiecki nigdzie się nie wybiera i nie zamierza opuszczać PiS, choć założył własne stowarzyszenie. – Prawo i Sprawiedliwość to jest moja partia. Na pewno nie wyjdę z PiS – oświadczył podczas konferencji prasowej 14 maja. Przed dziennikarzami roztoczył też nieco inną wizję, niż wszyscy pewnie się spodziewali.

Przypomnijmy. Według doniesień medialnych, podczas ostatniego wyjazdowego posiedzenia klubu PiS, miała być napięta atmosfera. Doszło do ostrego sporu między czołowymi politykami partii, a Przemysław Czarnek zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu celowe niszczenie jego kampanii. "Czarnek podczas wystąpienia Morawieckiego wyglądał na wku... na maksa" – zdradził w tekście WP jeden z posłów. Jarosław Kaczyński z kolei podobno chciałby zdelegalizować stowarzyszenia wewnątrz PiS.

Tymczasem Morawiecki twierdzi, że dyskusja i atmosfera były dobre i szczere, a nawet oczyszczające, i że była to deeskalacja, a nie eskalacja. – Zdecydowanie jednocząca a nie rozłamowa – mówił o atmosferze podczas konferencji prasowej. Dorzucił też, że rozmawiał z Czarnkiem w mniejszym gronie i była to "bardzo dobra rozmowa, konstruktywna". – Relacje są dobre. Walczymy razem o wspólny sukces – stwierdził.

On, jak zapowiedział, nigdzie się nie wybiera i nie zgadza się z twierdzeniami, że sabotuje kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka.

Morawiecki nie zamierza opuszczać PiS

Prawo i Sprawiedliwość to jest moja partia. Na pewno nie wyjdę z PiS – oświadczył podczas konferencji. Zdradził, że dwa dni wcześniej zarejestrował swoje stowarzyszenie Rozwój Plus i na pewno z niego nie zrezygnuje, ale uważa, że te działania będą wspomagać PiS.

– Mamy pierwsze grupy eksperckie. Będziemy pracowali nad tematami demograficznymi. Idziemy do przodu z projektami, które potem bardzo mocno będą mogły stanowić podglebie programowe PiS. Widzę pełną kompatybilność, pełną spójność z szeroko rozumianym naszym obozem patriotycznym. Uważam, że dwa płuca, o których mówił pan prezes, są bardzo ważne, żeby oddychały głęboko i żeby osiągnąć sukces – powiedział.

Podkreślił: – Nie dam się wypchnąć różnym złym duchom z Prawa i Sprawiedliwości.

Gdy padło pytanie o sanację, odpowiedział: – Świetne nawiązanie. Równo dwa dni temu była setna rocznica zamachu majowego, od którego zaczęła się sanacja. I teraz można powiedzieć, zaczyna się sanacja.

Walka o władzę w PiS

Serial pt. "Spory i tarcia w PiS" zdaje się nie mieć końca. Padają pytania, czy Jarosław Kaczyński jeszcze nad tym panuje. O tym, co ostatnio działo się w jego partii, a działo się dużo, podsumował niedawno w naTemat Paweł Orlikowski.

"Przez tygodnie narastały napięcia. Mateusz Morawiecki budował własne zaplecze, reagując na rosnącą pozycję Przemysława Czarnka i spadające sondaże PiS. Pomysł powołania stowarzyszenia 'Rozwój Plus' był próbą zaznaczenia wpływów. I choć projekt nie ma jeszcze wymiaru formalnego, jest tylko deklaracją, pokazał jedno. W PiS trwa realna walka o władzę" – zwrócił uwagę nasz dziennikarz.

A jednocześnie trwają próby przekonywania o jedności. Sam Morawiecki stwierdził niedawno, że Czarnek został wprowadzony w błąd, dlatego był tak negatywnie do niego nastawiony. – Rozmowa była dobra, ponieważ mam takie przekonanie, że nasz kandydat został wprowadzony w błąd w niektórych tematach przez jakichś innych "szatanów", którzy musieli być czynni pomiędzy nami. Wyjaśniliśmy sobie dużo rzeczy, rzeczywiście wyklarowaliśmy. To pokazuje, jak ważna jest rozmowa – mówił.