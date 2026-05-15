Policja w domu Sakiewicza. TV Republika grzmi: Skulili jego asystentkę

Po południu 15 maja policja pojawiła się w domu Tomasza Sakiewicza, prezesa TV Republika. "Jego asystentka skuta i zatrzymana" – grzmią prawicowe media. Na czerwonym pasku w Republice napis, że reżim Tuska ich prześladuje. Twierdzą też, że policja jest pod siedzibą ich stacji i legitymuje osoby, które wychodzą z budynku. O co chodzi?

"Policja siłą wtargneła do mojego domu i aresztowała asystentkę" – podał na X Tomasz Sakiewicz. W sieci są nagrania. – Domagam się wylegitymowania! Proszę rozkuć moją asystentkę i wylegitymować się – słychać go na udostępnionym przez stację wideo. – Dobrze. Wzywam posłów. Wzywam kamery – pada po chwili. Prawica oburzona. TV Republika robi relację na żywo.

– Policja siłą wtargnęła do mojego domu, skuła moją asystentkę, twierdząc, że znajduje się tu jakieś dziecko w zagrożeniu. Powiedzieli, że rozkują ją, gdy się wylegitymuje, ale to było niemożliwe, ponieważ była skuta. Z góry to uniemożliwili. Próbowali ją wyprowadzić, szedłem za nimi. Policjanci odmówili przedstawienia się, powiedzenia, kim są, byli umundurowani. Zachowali się jak bandyci – mówił na antenie stacji Tomasz Sakiewicz. Jego słowa cytujemy za portalem niezalezna.pl.

Sakiewicz twierdził, że przeszukano jego mieszkanie bez jego pozwolenia i nakazu. On sam nie został skuty. – Moje mieszkanie jest także jednym z lokali redakcyjnych, więc naruszono również tajemnicę dziennikarską. Przebrani w mundur bandyci, którzy podają się za policję – mówił.

Według relacji prawicowego portalu, "pobiegł za policjantami, wtedy uwolnili oni kobietę i uciekli, nie przedstawiając i mówiąc, że 'interwencja się skończyła'".

"Reżim Tuska prześladuje TV Republika", "Nękanie i zastraszanie dziennikarzy Republiki i ich rodzin – seria przestępczych incydentów" – tak zdarzenie przedstawia stacja Sakiewicza.