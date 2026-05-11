Zbigniew Ziobro odkrył nowe powołanie Fot. KSP

Zbigniew Ziobro potwierdził w wywiadzie medialne doniesienia na temat jego przylotu do Stanów Zjednoczonych. Ale to nie wszystko, bo były minister sprawiedliwości poinformował również o swojej "nowej pracy" na obczyźnie dla TV Republika.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Przez weekend media spekulowały na temat aktualnego miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry. Telewizja Republika podała informacje o tym, że polityk wyleciał do Stanów Zjednoczonych, z kolei redakcja TVN24 opublikowała zdjęcie od widza, na którym widać byłego ministra na jednym z lotnisk w stanie New Jersey. Choć prokuratura zaznaczała, że nie ma potwierdzenia o wyjeździe polityka poza strefę Schengen, sam Zbigniew Ziobro w niedzielny wieczór ostatecznie uciął wszelkie domysły.

Nowa posada Ziobry w USA. Pomogła wiza dziennikarska?

Zbigniew Ziobro udzielił wywiadu Telewizji Republika, w którym oficjalnie potwierdził swoją obecność w USA. Mało tego, polityk objął tam również nową posadę, jako stały komentator polityczny w stacji Tomasza Sakiewicza. – To dla mnie zaszczyt i bardzo się z tego cieszę, że będę mógł w największej konserwatywnej telewizji w Europie uczestniczyć w debatach i przedstawiać subiektywny punkt widzenia – podkreślił Ziobro na antenie.

REKLAMA

Były minister odniósł się również do charakteru swojej nowej roli, twierdząc, że takie łączenie polityki z mediami nie jest niczym nowym. – Myślę, że nasza współpraca nie będzie też i nie jest precedensem, dlatego że wielokrotnie politycy różnych opcji na przestrzeni lat w różnych mediach występowali jako stali komentatorzy, uczestnicy rubryk dyskusyjnych czy też uczestnicy programów dyskusyjnych w programach innych stacjach telewizyjnych, które od lat już działają na terenie Polski. Dlatego można powiedzieć, że nie przecieram jako pierwszy tych ścieżek, ale chętnie w nie wchodzę, bo jest to na pewno wyzwanie, zwłaszcza że mogę docierać do tak szerokiego grona odbiorców, jakiego trafia Republika – tłumaczył.

REKLAMA

Jak wcześniej ustalił portal Onet, kluczową rolę w tym wyjeździe mogła odegrać właśnie TV Republika. Według nieoficjalnych informacji, to dzięki wizie dziennikarskiej wystawionej przez tę stację Ziobro mógł legalnie przekroczyć granicę USA. Przypomnijmy, że w grudniu 2025 politykowi unieważniono polski paszport. W lutym z kolei prokuratura wydała za politykiem list gończy.

Prokuratura unieważniła dokumenty Ziobry. Żurek zapowiada pytania do USA

Tymczasem Prokurator Generalny Waldemar Żurek zapowiedział w mediach społecznościowych podjęcie działań zmierzających do sprowadzenia polityka do kraju. Śledczy wskazują, że proces ten był dotąd utrudniany nie tylko przez polityka PiS, ale również przez stronę węgierską, która miała udzielać mu ochrony.

REKLAMA

"Od miesięcy podejmujemy wszelkie kroki, by Zbigniew Ziobro stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Podjęcie czynności procesowych utrudniał sam podejrzany oraz rząd węgierski, udzielając mu ochrony. Polska skutecznie zabezpieczyła procedury: unieważniliśmy dokumenty podróży Zbigniewa Ziobry, w tym paszport dyplomatyczny. Nie ustaniemy w działaniach, by on oraz pan Marcin Romanowski odpowiedzieli przed polskim wymiarem sprawiedliwości" – napisał Waldemar Żurek w serwisie X.

Prokurator dodał również, że polskie służby zwrócą się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze podróżowanie bez ważnych dokumentów, licząc na pełną współpracę międzynarodową w tej sprawie.

Zarzuty za Fundusz Sprawiedliwości

Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro od kilku miesięcy korzystał z azylu politycznego na Węgrzech. Prokuratura w Polsce chce postawić mu 26 zarzutów, a najcięższy z nich dotyczy kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Śledczy wskazują, że miał on współuczestniczyć w wyprowadzaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości, którego założeniem było wspieranie osób pokrzywdzonych przestępstwami. W naTemat.pl wyjaśnialiśmy już szczegółowo, czym jest Fundusz Sprawiedliwości.