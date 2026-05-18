Szary głośnik alarmowy zamontowany na słupie obrazujący testy zmodernizowanych syren alarmowych w Warszawie.
Zmodernizowane syreny alarmowe w Warszawie przechodzą kolejne testy techniczne. Mieszkańcy kilku dzielnic usłyszą 5-sekundowy sygnał. Fot. Dominik_Spalek / Shutterstock

Mieszkańcy Warszawy usłyszą dziś syreny alarmowe. W wybranych punktach miasta rozlegnie się krótki sygnał ostrzegawczy. Odpowiedzialne za to służby zapewniają, że to zaplanowana akcja i nie ma powodów do paniki.

W poniedziałek, 18 maja, na terenie Warszawy zostaną uruchomione zmodernizowane punkty alarmowe. Zaledwie 5-sekundowy dźwięk rozlegnie się w ciągu dnia, co bez wątpienia może zaskoczyć osoby przebywające w okolicy. Z tego powodu wydano specjalny komunikat, który ma uspokoić mieszkańców stolicy przed niespodziewanymi syrenami.

Testy syren w Warszawie w poniedziałek 18 maja

Sprawdzenie poprawności działania infrastruktury odbędzie się w bardzo konkretnych miejscach, a głośny rozruch obejmie dokładnie sześć adresów. Z opublikowanych informacji wynika, że urządzenia zawyją w tych lokalizacjach:

  • ul. Michała Kajki 80/82
  • ul. Afrykańska 12D
  • ul. Marywilska 26
  • ul. Jana Kochanowskiego 7
  • ul. Renesansowa 27
  • ul. Eugeniusza Szwankowskiego 6.

    • Akcja służy wyłącznie potwierdzeniu, że sprawdzane instalacje pracują bez zarzutu. To nie pierwsza taka sytuacja, bo już wcześniej syreny zawyły wiele razy nad Warszawą i wiemy dlaczego służby decydują się na takie kontrole.

    Komunikat dla mieszkańców stolicy

    "Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań" – czytamy w oficjalnym ogłoszeniu udostępnionym przez miasto. Dzisiejsze krótkie dźwięki nie powinny być powodem do jakichkolwiek obaw, ponieważ nie wiążą się z realnym niebezpieczeństwem.

    Rutynowa konserwacja systemu ostrzegania

    Tego rodzaju rutynowa konserwacja daje po prostu pewność, że w obliczu faktycznego zagrożenia miejskie systemy przekażą ostrzeżenie natychmiast i bezbłędnie.

    "Uruchomienie syreny ma charakter wyłącznie techniczny, w celu sprawdzenia poprawności działania punktu alarmowego. Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem" – czytamy na stronie.

    W grudniu do mieszkańców Mazowsza trafił pilny alert RCB, że syreny alarmowe wyją od rana. To pokazuje, że tego typu testy odbywają się regularnie. Wcześniej także rozesłano pilny alert RCB do mieszkańców Warszawie, informujący o szeroko zakrojonych ćwiczeniach kryzysowych.

    Przygotowanie na sytuacje kryzysowe

    Regularne testy syren przypominają również o tym, że warto być gotowym na różne scenariusze. Nie tylko w kontekście własnego bezpieczeństwa (np. tworząc plecak ewakuacyjny), ale i naszych pupili. Eksperci podpowiadają, jak wygląda ewakuacja zwierząt domowych i co spakować do plecaka psa lub kota, by w razie nagłej sytuacji nie zostawić zwierząt bez pomocy.