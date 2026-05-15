Połączenia z zagranicznych numerów stały się codziennością, ale można się przed nimi skutecznie bronić. Fot. amenic181 / Shutterstock

Nieustannie mamy do czynienia z istną plagą połączeń od obcych numerów. Bardzo często na ekranach naszych smartfonów pojawia się tajemniczy kierunkowy +44. Kto tak naprawdę do nas wydzwania i jak unikać kontaktu z telefonicznym spamem?

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Dzisiejsi cyberprzestępcy czy natrętni spamerzy już się nie patyczkują i podejmują setki tysięcy prób kontaktu z losowymi ofiarami. Ich najpopularniejszą taktyką jest puszczanie sygnałów z zagranicznych kierunków, co ma wzbudzić naszą ciekawość i skłonić do jakiejś reakcji. Odbierając lub odzwaniając, sporo jednak ryzykujemy.

Nieznany numer kierunkowy +44. Z jakiego to państwa?

Na pierwszy rzut oka początek numeru może wydawać się swojski. Np. osoby z województwa łódzkiego mogą odnieść wrażenie, że dzwoni do nich ktoś z sąsiedztwa. Stacjonarny kierunkowy dla Piotrkowa Trybunalskiego to właśnie 44.

REKLAMA

Sęk w tym, że prawdziwy polski numer jest krótszy. Zwróćmy uwagę na te charakterystyczne różnice w długości znaków:

Polski numer stacjonarny ma tylko 7 cyfr podstawowych i dwucyfrowy prefiks miasta. Polski numer komórkowy liczy 9 cyfr, a z naszym prefiksem kraju daje to 11 znaków. Połączenia z zagranicy np. z kierunkowym +44 liczą zazwyczaj aż 12 znaków.

Wspomniany prefiks+44 to międzynarodowy kod Wielkiej Brytanii. Jeśli nie prowadzimy biznesu na Wyspach i nie mamy tam rodziny, niemal na pewno łączy się z nami zagraniczny automat z głosem robota.

Podejrzane numery kierunkowe. Po co dzwonią?

Niestety, dzwonią do nas oszuści nie tylko z Anglii (niekoniecznie też muszą tam siedzieć, ale też przekierowywać połączenia z innych krajów). Scammerzy regularnie zmieniają wirtualną lokalizację, próbując omijać filtry operatorów. W aktualnej fali spamu powszechne są również połączenia z innych europejskich krajów:

REKLAMA

+34 – Hiszpania +386 – Słowenia +32 – Belgia +31 – Holandia

Kto kryje się po drugiej stronie i jaki ma cel? W większości to boty lub oszuści czytający gotowe skrypty. Np. mówią o zaciągniętym kredycie we frankach lub proszą o dodanie ich kontaktu do komunikatora WhatsApp. Choć samo odebranie połączenia nie generuje kosztów, to w tym drugim przypadku przeniesienie konwersacji na darmową aplikację jest elementem większej pułapki.

W aplikacji kontrolę przejmują zorganizowane grupy przestępcze, chętnie wspierane przez internetowe translatory. Tam próbują zmanipulować ofiarę emocjonalnie, posługując się chociażby popularną metodą na członka rodziny z rozładowanym lub popsutym smartfonem. Wszystko po to, by wycigąnąć od nas pieniądze lub wrażliwe dane.

REKLAMA

Dlaczego warto czekać aż sam spammer odpuści?

Większość z nas na widok podejrzanych cyfr odruchowo naciska czerwoną słuchawkę. To jednak kardynalny błąd. Nawet jeśli pracujemy w międzynarodowym środowisku i czasem musimy odbierać nieznane wezwania z zagranicy, w przypadku ewidentnego telefonicznego spamu powinniśmy przyjąć zupełnie inną strategię.

"Każda interakcja uczy ich sztuczną inteligencję, że jesteś aktywnym celem. Pozwól dzwonkowi wybrzmieć w próżni" – radzi ekspertka o pseudonimie Nona. Aby skutecznie odciąć się od naciągaczy i zwiększyć swoje bezpieczeństwo, warto stosować kilka prostych zasad:

Zignoruj dzwoniącego z podejrzanym kierunkowym i pozwól sygnałowi wybrzmieć do samego końca. Skorzystaj z dedykowanych aplikacji blokujących , opartych na bazach budowanych przez samych abonentów. Używaj numerów wirtualnych , na przykład Google Voice, do rejestracji w sklepach internetowych czy na niepewnych portalach. W ten sposób chronisz swój prywatny numer. Zablokuj przychodzące połączenia z zagranicy bezpośrednio w ustawieniach u swojego operatora komórkowego.

Nie da się zupełnie odciąć od niechcianych numerów. Jednak chłodna analiza i odpowiednia reakcja (a czasem jej brak) to dziś najlepszy sposób na zapewnienie sobie samemu cyberbezpieczeństwa.

REKLAMA

Ręczne blokowanie numerów. Jak pozbyć się natrętów w smartfonie?

Kiedy oszust jest wyjątkowo nieustępliwy, warto mu dać bana. Zablokowanie konkretnego natręta to znacznie rozsądniejsza taktyka niż całkowite zablokowanie wszystkich nieznanych połączeń. W końcu zawsze może szukać nas kurier lub bliska osoba dzwoniąca z pożyczonego telefonu.

Aby odciąć się od problemu na urządzeniach z systemem Android, wystarczy wykonać te proste kroki:

Otwórz aplikację Telefon i przejdź do historii ostatnich połączeń. Przytrzymaj dłużej palec na konkretnym rzędzie cyfr. Z wysuniętego menu wybierz opcję blokowania lub zgłoszenia spamu.

REKLAMA

Posiadacze sprzętu od Apple, czyli popularnych iPhone'ów, muszą z kolei:

Wejść w główne Ustawienia smartfona. Odnaleźć zakładkę "Prywatność i ochrona", a następnie przejść do opcji "Zablokowane kontakty". Stuknąć w pole dodawania nowego kontaktu i wskazać numer, z którym nie chcą mieć już do czynienia.