Smartfon leżący na stole. Kierunkowy +44 to zwykle spam
Połączenia z zagranicznych numerów stały się codziennością, ale można się przed nimi skutecznie bronić. Fot. amenic181 / Shutterstock

Nieustannie mamy do czynienia z istną plagą połączeń od obcych numerów. Bardzo często na ekranach naszych smartfonów pojawia się tajemniczy kierunkowy +44. Kto tak naprawdę do nas wydzwania i jak unikać kontaktu z telefonicznym spamem?

Dzisiejsi cyberprzestępcy czy natrętni spamerzy już się nie patyczkują i podejmują setki tysięcy prób kontaktu z losowymi ofiarami. Ich najpopularniejszą taktyką jest puszczanie sygnałów z zagranicznych kierunków, co ma wzbudzić naszą ciekawość i skłonić do jakiejś reakcji. Odbierając lub odzwaniając, sporo jednak ryzykujemy.

Nieznany numer kierunkowy +44. Z jakiego to państwa?

Na pierwszy rzut oka początek numeru może wydawać się swojski. Np. osoby z województwa łódzkiego mogą odnieść wrażenie, że dzwoni do nich ktoś z sąsiedztwa. Stacjonarny kierunkowy dla Piotrkowa Trybunalskiego to właśnie 44.

Sęk w tym, że prawdziwy polski numer jest krótszy. Zwróćmy uwagę na te charakterystyczne różnice w długości znaków:

  • Polski numer stacjonarny ma tylko 7 cyfr podstawowych i dwucyfrowy prefiks miasta.
  • Polski numer komórkowy liczy 9 cyfr, a z naszym prefiksem kraju daje to 11 znaków.
  • Połączenia z zagranicy np. z kierunkowym +44 liczą zazwyczaj aż 12 znaków.

    • Wspomniany prefiks+44 to międzynarodowy kod Wielkiej Brytanii. Jeśli nie prowadzimy biznesu na Wyspach i nie mamy tam rodziny, niemal na pewno łączy się z nami zagraniczny automat z głosem robota.

    Podejrzane numery kierunkowe. Po co dzwonią?

    Niestety, dzwonią do nas oszuści nie tylko z Anglii (niekoniecznie też muszą tam siedzieć, ale też przekierowywać połączenia z innych krajów). Scammerzy regularnie zmieniają wirtualną lokalizację, próbując omijać filtry operatorów. W aktualnej fali spamu powszechne są również połączenia z innych europejskich krajów:

  • +34 – Hiszpania
  • +386 – Słowenia
  • +32 – Belgia
  • +31 – Holandia

    • Kto kryje się po drugiej stronie i jaki ma cel? W większości to boty lub oszuści czytający gotowe skrypty. Np. mówią o zaciągniętym kredycie we frankach lub proszą o dodanie ich kontaktu do komunikatora WhatsApp. Choć samo odebranie połączenia nie generuje kosztów, to w tym drugim przypadku przeniesienie konwersacji na darmową aplikację jest elementem większej pułapki.

    W aplikacji kontrolę przejmują zorganizowane grupy przestępcze, chętnie wspierane przez internetowe translatory. Tam próbują zmanipulować ofiarę emocjonalnie, posługując się chociażby popularną metodą na członka rodziny z rozładowanym lub popsutym smartfonem. Wszystko po to, by wycigąnąć od nas pieniądze lub wrażliwe dane.

    Dlaczego warto czekać aż sam spammer odpuści?

    Większość z nas na widok podejrzanych cyfr odruchowo naciska czerwoną słuchawkę. To jednak kardynalny błąd. Nawet jeśli pracujemy w międzynarodowym środowisku i czasem musimy odbierać nieznane wezwania z zagranicy, w przypadku ewidentnego telefonicznego spamu powinniśmy przyjąć zupełnie inną strategię.

    "Każda interakcja uczy ich sztuczną inteligencję, że jesteś aktywnym celem. Pozwól dzwonkowi wybrzmieć w próżni" – radzi ekspertka o pseudonimie Nona. Aby skutecznie odciąć się od naciągaczy i zwiększyć swoje bezpieczeństwo, warto stosować kilka prostych zasad:

  • Zignoruj dzwoniącego z podejrzanym kierunkowym i pozwól sygnałowi wybrzmieć do samego końca.
  • Skorzystaj z dedykowanych aplikacji blokujących, opartych na bazach budowanych przez samych abonentów.
  • Używaj numerów wirtualnych, na przykład Google Voice, do rejestracji w sklepach internetowych czy na niepewnych portalach. W ten sposób chronisz swój prywatny numer.
  • Zablokuj przychodzące połączenia z zagranicy bezpośrednio w ustawieniach u swojego operatora komórkowego.

    • Nie da się zupełnie odciąć od niechcianych numerów. Jednak chłodna analiza i odpowiednia reakcja (a czasem jej brak) to dziś najlepszy sposób na zapewnienie sobie samemu cyberbezpieczeństwa.

    Ręczne blokowanie numerów. Jak pozbyć się natrętów w smartfonie?

    Kiedy oszust jest wyjątkowo nieustępliwy, warto mu dać bana. Zablokowanie konkretnego natręta to znacznie rozsądniejsza taktyka niż całkowite zablokowanie wszystkich nieznanych połączeń. W końcu zawsze może szukać nas kurier lub bliska osoba dzwoniąca z pożyczonego telefonu.

    Aby odciąć się od problemu na urządzeniach z systemem Android, wystarczy wykonać te proste kroki:

  • Otwórz aplikację Telefon i przejdź do historii ostatnich połączeń.
  • Przytrzymaj dłużej palec na konkretnym rzędzie cyfr.
  • Z wysuniętego menu wybierz opcję blokowania lub zgłoszenia spamu.

    • Posiadacze sprzętu od Apple, czyli popularnych iPhone'ów, muszą z kolei:

  • Wejść w główne Ustawienia smartfona.
  • Odnaleźć zakładkę "Prywatność i ochrona", a następnie przejść do opcji "Zablokowane kontakty".
  • Stuknąć w pole dodawania nowego kontaktu i wskazać numer, z którym nie chcą mieć już do czynienia.

    • Musimy pamiętać, że wbudowane filtry antyspamowe nigdy nie są w stu procentach szczelne. Jeśli przed zablokowaniem chcemy upewnić się, z kim mieliśmy do czynienia, z pomocą przychodzą internetowe bazy danych. Wpisując podejrzany ciąg na portalach takich jak np. Nieznany Numer, Infonumer, KtoTo? od razu pozwoli sprawdzić opinie innych. To darmowy sposób, by w kilka sekund oddzielić cyberprzestępców od prawdziwych ludzi.