Pozbywanie się styropianu często kończy się błędem. Sprawdź zasady, by ustrzec się przed przykrymi niespodziankami.

Ze styropianem spotykamy się na co dzień np. zamawiając jedzenie na wynos, rozpakowując paczkę zamówioną z internetu czy docieplający dom. Gdzie powinien trafić ten odpad? Jak zwykle: to zależy od wielu czynników. Brakuje jednej uniwersalnej zasady, przez co nagminnie pozbywamy się go w niewłaściwy sposób.

Prawidłowa segregacja śmieci to zadanie dla wytrwałych i posiadaczy świetnej pamięci. Przyswojenie wszystkich regulacji dla każdej możliwej frakcji odpadów może przyprawić o zawrót głowy. Przepisy są pełne wyjątków, a utylizacja styropianu to jeden z najbardziej zagmatwanych przykładów w polskim systemie.

Czym jest styropian i jak przebiega jego produkcja

Styropian to polska nazwa handlowa dla polistyrenu ekspandowanego, znanego w branży pod nazwą EPS. Składa się w 98 proc. z powietrza. Reszta to spienione granulki polistyrenu (u podstaw produkcji jest rafinacji ropy naftowej), które po podgrzaniu znacznie zwiększają swoją objętość. Taka zwarta struktura gwarantuje lekkość oraz doskonałe właściwości izolacyjne.

Właśnie dlatego materiał ten szybko zdominował branżę budowlaną i transportową. Znakomicie sprawdza się do ocieplania budynków, a jednocześnie stanowi najpopularniejsze zabezpieczenie w kartonach ze sprzętem AGD i RTV. Co potem z nim jednak robić, by nie dostać mandatu, ale żeby też go nie zmarnować?

Gdzie wyrzucić styropian? Najważniejsze zasady

Sprawdzając internetowe poradniki, natkniemy się na sprzeczne wytyczne, które różnią się nawet na oficjalnych stronach polskich miast. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze komunikuje, że czysty materiał musi trafić do PSZOK-u, a w ostateczności można go wrzucić do kontenera na odpady zmieszane.

Większość ekspertów budowlanych i lokalnych samorządów uważa jednak inaczej. Trzymajmy się więc najbardziej powszechnych zasadach z portali branżowych oraz Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu.

Czysty styropian opakowaniowy po sprzęcie elektronicznym – żółty pojemnik na metale i tworzywa sztuczne Zabrudzone tacki po jedzeniu na wynos – czarny pojemnik na odpady zmieszane Czyste ścinki z płyt izolacyjnych po domowej budowie – PSZOK lub bezpośredni zwrot do producenta Brudny styropian budowlany z resztkami mocnego kleju – specjalny kontener wynajęty od firmy utylizacyjnej

Zawsze trzeba też pamiętać o najważniejszej regule dotyczącej tego specyficznego surowca. Nigdy, pod żadnym pozorem, nie wolno umieszczać go w niebieskich pojemnikach na papier ani w kontenerach na szkło.

Recykling styropianu wspiera ochronę środowiska

Chociaż dla wielu osób wydaje się to skomplikowane i bez sensu, to recykling styropianu jest zjawiskiem powszechnym i przynosi korzyści ekologiczne. Czyste odpady z naszych śmieci to cenny surowiec, który dostaje drugie życie.

"Zabrudzone komunalne odpady styropianowe z czarnego worka są w procesie recyklingu chemicznego przetwarzane na granulat polistyrenowy czyli surowiec do produkcji styropianu lub wykorzystywane do produkcji paliw alternatywnych" – informuje urząd miasta Legionowo.