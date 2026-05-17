Puste opakowanie po mleku lub soku napoju potrafi wprowadzić w błąd nawet najbardziej świadomych ekologicznie domowników. Pozornie przypomina zwykłą tekturę, ale w rzeczywistości to skomplikowana składanka materiałów. Gdzie wyrzucić ten "karton", by można było dać mu drugie życie?
W obliczu zamieszania z systemem kaucyjnym i wyższymi opłatami za wywóz, prawidłowa segregacja odpadów stała się niezwykle ważna. Butelki zanosimy bezpośrednio do recyklomatów, ale po zrobieniu kawy puste opakowania po mleku wciąż lądują w koszu pod zlewem. Często trafiają do niewłaściwego worka, a przecież kryją w sobie niezwykle wartościowe materiały.
Z czego składa się karton po mleku?
Na kanciaste opakowania na napoje mówimy "karton", stąd wielu z nas myśli, że to zwykła makulatura. Do tego zewnętrzna powłoka przypomina w dotyku sztywny papier, jednak w branży odpadowej takie produkty funkcjonują jako opakowania wielomateriałowe. Zazwyczaj określa się je mianem Tetra Pak.
To z perspektywy recyklingu bardzo złożona konstrukcja. Pusty karton skrywa w sobie nie tylko nadrukowany papier. Składa się on z następujących surowców:
Dzięki takiej strukturze mleko (czy maślanka) i soki zachowują świeżość przez długie miesiące. Sami producenci od lat starają się minimalizować wpływ na środowisko ekologicznych opakowań Tetra Pak, inwestując w nowe linie recyklingu i materiały odnawialne. Jednocześnie pozbycie się pustego opakowania wymaga umieszczenia go w odpowiedniej frakcji. Zwykły system przetwarzania makulatury po prostu go nie zniszczy.
Gdzie wyrzucić karton po mleku i dlaczego zgniecenie ma znaczenie?
Dylemat dotyczący właściwego pojemnika mają wszyscy ci, którzy na co dzień nie zajmują się przetwarzaniem odpadów. Jednak wewnątrz "kartonu" znajduje się folia i metal, więc opróżnione opakowanie powinno bezwzględnie trafić do żółtego worka lub kontenera na tworzywa sztuczne.
"Wylej resztki mleka lub soku. Nie musisz myć kartonu detergentem – wystarczy, że jest pusty. Mycie zużywa niepotrzebnie wodę, a sortownie poradzą sobie z lekkim zabrudzeniem" – instruują eksperci na portalu segregacjaodpadami.pl.
Ogromne znaczenie ma też zmniejszenie objętości wyrzucanego opakowania. Niezgniecione śmieci zajmują cenne miejsce w transporcie. Pamiętajmy również, aby spłaszczone opakowanie wyrzucić razem z przytwierdzoną do niego na stałe plastikową nakrętką (jak odpadnie, to też pozbywa się jej w żółtym śmietniku).
Powszechnym błędem jest wrzucanie takich opakowań do niebieskiego kosza na papier lub czarnego na frakcje zmieszane. To podobna pułapka jak ta z wyrzucaniem ulotek. Pozory mylą, a finansowe konsekwencje bywają dotkliwe.
Pomyłka przy śmietniku może kosztować 500 zł mandatu, jak sprawa trafi do sądu, to nawet 5000 zł. Do tego dochodzą rosnące rachunki. Nie bez powodu mówi się, że przez system kaucyjny więcej zapłacimy za śmieci. Absurd nowej rewolucji dotyka właściwie każde gospodarstwo domowe.
Tracimy też cenne zasoby. Jak wykorzystuje się opakowania po napojach? Właściwie oddane odpady przechodzą w sortowni proces rozwłókniania, oddzielający celulozę od reszty materiałów. W trakcie recyklingu mechanicznego plastik jest dokładnie sortowany i rozdrabniany.
"Powstaje tzw. regranulat, czyli drobne, 3-milimetrowe kulki lub walce, które można ponownie wykorzystać do produkcji innych artykułów np. doniczek" – czytamy na stronie warszawskiego magistratu. Nienadające się do odzysku resztki zasilają z kolei piece w elektrowniach, które generują ciepło w naszych domach.