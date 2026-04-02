Paszport Odpadowy wprowadziła gmina Wiązowna. Bez niego nie oddamy śmieci w PSZOK-u Fot. uwiazowna.pl

Paszport Odpadowy brzmi jak idealny żart na prima aprilis, ale obecny system gospodarki komunalnej jest na tyle absurdalny, że nie trzeba nic wymyślać na siłę. Taki dokument zaczął obowiązywać w jednej z gmin. Dlaczego?

REKLAMA

Samorządy ndwoją się i troją, aby sprostać wytycznym dotyczącym recyklingu. Stosują w tym celu najróżniejsze narzędzia i mechanizmy, które mają pomóc w dostosowaniu się do nowych wymogów. Nie zawsze oznaczają one podwyżki opłat za wywóz.

Często są to po prostu specjalne worki (np. na popiół), śmietniki BIO na odpady kuchenne albo kontenery na zużyte tekstylia. Jednak Paszport Odpadowy to rozwiązanie zupełnie niezwykłe i oby akurat tego pomysłu inne gminy nie podpatrzyły.

Paszport Odpadowy w gminie Wiązowna. Powodem były nadużycia

Na ten krok zdecydowali się urzędnicy z województwa mazowieckiego. Jak informuje oficjalna strona gminy Wiązowna, powodem były "nadużycia ze strony osób korzystających z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Emowie (PSZOK) w zakresie ilości i jakości oddawanych odpadów".

REKLAMA

Władze postanowiły zaostrzyć reguły oddawania śmieci do PSZOK. Wymagają teraz od mieszkańców okazania specjalnego dokumentu z hologramem, który trzeba odebrać osobiście z urzędu. Każdy paszport będzie miał indywidualny numer ewidencyjny powiązany z deklaracją śmieciową.

Paszport Odpadowy to nie żart. Gmina informowała o tym dużo wcześniej Fot. tuwiazowna.pl

"Dokument ten oraz dowód wniesienia opłaty za śmieci są od 1 marca niezbędne podczas wizyty w PSZOK-u. Każdy będzie zobowiązany okazać oba dokumenty" – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Nowy system pozwala lepiej pilnować limitów. Wynoszą one 4 opony od samochodu osobowego oraz do 5 m3 odpadów poremontowych na gospodarstwo domowe rocznie. Łatwo się więc domyślić, że niektórzy mieszkańcy naginali przepisy i przesadzali z ilością oddawanych śmieci. Np. robili remont całego domu, ale zamiast wynająć firmę od odbioru gruzu, przywozili go do PSZOK-u.

Wywóz śmieci do PSZOK-u staje się prawdziwym wyzwaniem

Od zeszłego roku lokalne punkty zbiórki stały się celem regularnych wycieczek wielu Polaków. Wynika to nowych przepisów, według których zużyte tekstylia (ubrania, buty, pościel, pluszaki itd.) stały się oddzielną frakcją i nie mogą trafiać do pojemników na odpady zmieszane.

REKLAMA

Niektóre samorządy (np. Ustroń, Gliwice, Słupsk czy Kielce) wprowadziły udogodnienia w postaci pomarańczowych lub fioletowych worków na tekstylia czy mobilnych punktów zbiórki. Niestety, w większości kraju legalne pozbycie się starej odzieży oznacza konieczność wyprawy do gminnego PSZOK-u.

To generuje ogromne problemy. Zazwyczaj takie punkty są nieliczne, zlokalizowane wiele kilometrów od centrum i otwarte w standardowych godzinach pracy (ale np. ten we wspomnianym Emowie jest czynny tylko w soboty). Na miejscu może nas czekać kolejna niemiła niespodzianka, gdy pracownik odmówi przyjęcia konkretnych odpadów, np. zużytego oleju spożywczego.

REKLAMA