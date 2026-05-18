Niebieskie znaki C-13 i C-16 potrafią zmylić. Za złą interpretację linii grozi mandat do 500 zł. Fot. phM2019 / Shutterstock

Niebieskie, okrągłe znaki z symbolami pieszego i roweru to codzienny widok w miejskim krajobrazie. Nawet nie zwracamy uwagi, czy mają poziomą czy pionową linię oddzielającą. Ten drobny detal jednak całkowicie zmienia ich znaczenie. Niestety, w plątaninie symboli gubią się nie tylko rowerzyści i spacerowicze, ale również sami drogowcy, którzy potrafią postawić te znaki w złych miejsach.

W polskim prawie o ruchu drogowym znajdziemy sporo oznaczeń, które wyglądają niemal identycznie. Klasycznym przykładem są niebieskie znaki ze strzałką, które wyglądają bardzo podobnie, ale różnią się zasadniczo w zależności od kształtu tła (kwadrat kontra koło).

Podobne zamieszanie wywołują czerwone kreski na białym tle informujące o zakazie postoju w dni parzyste lub nieparzyste. To właśnie sytuacja, w której wielu kierowców myśli, że ten znak zakazuje czegoś innego, niż wynika z przepisów. Podobna sprawa dotyczy dróg rowerowych i pieszych.

Jakie znaczenie mają znaki C-13 i C-16 z liniami?

Oficjalne rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych dokładnie opisuje warunki techniczne dla tego typu tras. Gdy oba symbole graficzne spotykają się na jednej tarczy, a dzieli je pozioma linia, mamy do czynienia z trasą współdzieloną. W takiej sytuacji cała szerokość wyznaczonego ciągu pieszo-rowerowego jest przeznaczona do jednoczesnego użytku przez obie grupy, bez wyznaczania odrębnych stref ruchu.

Znak C13-16 z podziałem poziomym Fot. Pz / Wikipedia

Zupełnie inaczej jest, gdy na znaku kreska jest pionowa. Ta wersja informuje o stworzeniu dwóch niezależnych pasów ruchu, które biegną bezpośrednio obok siebie. Ułożenie symboli na znaku dodatkowo wskazuje, po której stronie powinni poruszać się spacerowicze, a po której cykliści. Urzędnicy często stosują te rozwiązania przy parkach, by odseparować rowerzystów od rodzin z wózkami.

Znak C13-16 z podziałem pionowym Fot. Pz / Wikipedia

Warto pamiętać, że koniec tych nakazów następuje nie tylko za pomocą wersji przekreślonej czerwoną linią. Zgodnie z przepisami, koniec takiej trasy mogą również obwieszczać samodzielne tablice dedykowane wyłącznie jednej grupie użytkowników.

Kto ma pierwszeństwo na ścieżce rowerowej?

Główna różnica sprowadza się do sposobu poruszania się i wzajemnych relacji. Przy podziale poziomym nie ma mowy o wydzielonych strefach, więc cykliści muszą zachować szczególną ostrożność, ponieważ piesi mają prawo korzystać z całej szerokości.

W takich miejscach to prędkość roweru musi być bezwzględnie dostosowana do ruchu pieszych. Sytuacja dodatkowo komplikuje się przy przejściach. To właśnie zebra na asfalcie decyduje, kto ma pierwszeństwo na pasach na ścieżce rowerowej.

Wariant z linią pionową tworzy niewidzialną ścianę. Rowerzysta ma obowiązek jechać wyłącznie stroną wskazaną na tarczy i nie może zjeżdżać na część dla pieszych. Przykładowo, jeśli symbol roweru jest po lewej stronie, to lewa część asfaltu jest jego strefą.

Przekroczenie tej granicy prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. W przypadku znaku z pionowym podziałem złamanie tej zasady przez pieszego wchodzącego pod koła jednośladu to prosta droga do wypadku. Stąd policja kontroluje rowerzystów, bo nielegalne e-rowery na ulicach potrafią rozwijać prędkości znacznie przekraczające dopuszczalne normy.

Jaki mandat grozi za złe korzystanie z drogi?

Zarówno pieszy, jak i rowerzysta muszą pamiętać o obowiązku korzystania z tak oznakowanych tras. Za jazdę rowerem po chodniku lub ignorowanie dedykowanej trasy grozi mandat. Warto też wiedzieć, kiedy rowerzysta może jechać po chodniku, bo łamanie tych reguł sporo kosztuje.