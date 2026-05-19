Péter Magyar w Polsce zacznie od nietypowego spotkania. Fot. shutterstock

Péter Magyar swoją pierwszą zagraniczą podróż jako premier Węgier odbędzie właśnie do Polski. Ma zacząć od Krakowa. W planie na sam początek jest zwiedzanie miasta i ważne prywatne spotkanie z polskim duchownym.

Przypomnijmy, że pierwsze posiedzenie nowego parlamentu Węgier odbyło się 9 maja i właśnie wtedy Deputowani do Zgromadzenia Narodowego wybrali przewodniczącego partii TISZA Pétera Magyara na urząd szefa rządu.

Jego podróż do Polski była już zapowiadana w czasie kampanii wyborczej przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi. Magyar mówił, że to właśnie nasz kraj odwiedzi, jeśli uda mu się wygrać i zostać premierem.

I jak zapowiedział, tak robi. Już 19 maja przybędzie do Krakowa. Dokładnie pojawi się na Wawelu. Ma to nastąpić ok. godz. 14:30. Biuro prasowe archidiecezji krakowskiej podaje, że Péter Magyar wraz z delegacją zwiedzi katedrę wawelską.

Co ciekawe premier Węgier swoje pierwsze spotkanie nie odbędzie z politykiem, a duchownym. Ma porozmawiać z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem.

Organizatorzy podkreślają, że "wizyta ma charakter prywatny, dlatego do katedry wejdą jedynie członkowie delegacji wraz z obsługą medialną". Po wszystkim planowany jest briefing prasowy z udziałem premiera, organizowany przez Konsulat Generalny Węgier.

Plany Magyara w Polsce

Tego samego dnia delegacja węgierska ma jeszcze złożyć wieńce w trzech miejscach: przy pomniku św. Jana Pawła II przed katedrą, przy krzyżu św. Jadwigi oraz przy grobowcu króla Stefana Batorego. Ze względów bezpieczeństwa wjazd na wzgórze wawelskie będzie zablokowany.

Kraków to pierwszy przystanek Magyara w Polsce. Ma jeszcze odwiedzić Warszawę i Gdańsk. W stolicy zaplanowano spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Karolem Nawrockim.

Z kolei w Gdańsku ma na niego czekać były przewodniczący Solidarności i były prezydent Polski Lech Wałęsa. Z Krakowa do Warszawy Magyar pojedzie pociągiem. Po opuszczeniu Polski uda się do Wiednia.

Dodajmy, że sam Magyar o szczegółach wizyty w Polsce mówił już 13 maja, kilka dni po pierwszym posiedzeniu swojego rządu. Przekazał, że przyjedzie z siódemką ministrów. – Udam się z dwiema oficjalnymi wizytami, tak jak zapowiadaliśmy. Najpierw do Polski, z siedmiorgiem ministrów, w pierwszej kolejności odwiedzę Kraków – opowiadał.

Podróż Magyara do Polski to nie przypadek. To jeden z najmocniejszych politycznych sygnałów po wyborczym trzęsieniu ziemi na Węgrzech. Nie trzeba nawet przypominać, jak jego poprzednik Viktor Orbán popsuł relacje Węgier i z Polską, i z UE. Niemieckie media spekulują nawet, że teraz Magyar będzie uczyć się od Tuska, Polak i Węgier mogą być znowu jak dwa bratanki.