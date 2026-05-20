Michał Mierzejewski nowym Prezesem Philip Morris International na Europę Północną i Zachodnią.

Michał Mierzejewski został nowym Prezesem Philip Morris International (PMI) na region Europy Północnej i Zachodniej. Polak pokieruje największym, liczącym 15 kluczowych rynków, obszarem biznesowym amerykańskiego koncernu w Europie.

PMI docenia kluczową rolę polskiego rynku i włącza Polskę do nowego klastra biznesowego, obejmującego aż 15 kluczowych rynków europejskich. Od maja 2026 r. nowym klastrem biznesowym w europejskich strukturach firmy kieruje Polak, Michał Mierzejewski. W skład jego obszaru biznesowego wchodzą: Andora, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Wyspy Kanaryjskie.

Polak na czele klastra PMI

– Michał objął istotny dla PMI obszar biznesowy w Europie. W jego skład wchodzą zarówno perspektywiczne, jak i bardziej dojrzałe i konkurencyjne rynki, na których nie brakuje dziś wyzwań regulacyjnych – mówi Massimo Andolina, Prezydent Philip Morris International na Europę.

– Wszyscy w naszej firmie znamy i cenimy Michała za jego bogate doświadczenie, trafne i pragmatyczne spostrzeżenia oraz niezachwiane zaangażowanie w osiąganiu kluczowych celów. Równolegle Michał wspiera rozwój talentów i młodych liderów w całej firmie. Dla mnie to niezwykle energiczny i głęboko empatyczny lider, który nieustająco działa na rzecz naszych pracowników i naszego biznesu – dodaje Massimo Andolina.

31 mln palaczy do "wygaszenia"

– Region, za który odpowiadam, to ponad 2,66 mln km2, zamieszkałych przez ponad 31 mln pełnoletnich konsumentów, którzy nadal palą papierosy. Chciałbym, żeby ten odsetek palaczy w moim regionie biznesowym był jak najmniejszy. Moim celem jest wygaszenie papierosów. Już dziś w moim regionie są państwa, w których papierosy są w odwrocie, ponieważ palacze zastępują je produktami alternatywnymi, takimi jak podgrzewacze tytoniu, e-papierosy czy saszetki nikotynowe. I to jest kierunek, w którym zmierzamy – mówi Michał Mierzejewski, Prezes PMI na Europę Północną i Zachodnią.

Awans Michała Mierzejewskiego wpisuje się w historię rosnącej roli polskich liderów w firmie. Od 5 lat Prezesem grupy Philip Morris International jest Jacek Olczak. To pierwszy w historii Polak na stanowisku prezesa globalnej korporacji. Polacy są też najliczniejszą europejską nacją w światowych strukturach firmy i trzecią co do liczebności na świecie. W PMI szacunkowo co dwunasty menedżer ma polski paszport.

Nowe obszary i szara strefa

– Nowy obszar, na mapie biznesowej PMI jest niezwykle zróżnicowany kulturowo i regulacyjnie. Jest tu Szwecja, kraj z najniższym odsetkiem palaczy w Unii Europejskiej, gdzie papierosy pali raptem 5 proc. społeczeństwa, bo większość palaczy przeszła na saszetki nikotynowe czy snus. Jest też Wielka Brytania, gdzie papierosy ustąpiły miejsca e-papierosom. Jest Litwa, w której stolicy ponad 40 proc. palaczy zastąpiło papierosy podgrzewaczami tytoniu. Są też państwa, gdzie papierosy nadal trzymają się mocno, takie jak Hiszpania czy Polska, w których odsetek palaczy jest równy lub wyższy niż średnia unijna i sięga odpowiednio około 24 proc. i 27 proc. – mówi Michał Mierzejewski, Prezes Philip Morris International na Europę Północną i Zachodnią.

– Wspólnym mianownikiem dla wszystkich tych krajów jest rosnąca szara strefa, która stanowi coraz większe wyzwanie. Skala problemu jest różna: w Irlandii i Wielkiej Brytanii, według raportu KPMG, już co czwarty papieros pochodzi z nielegalnych źródeł. W Polsce i Hiszpanii udział szarej strefy w ostatnich latach wyraźnie rośnie, także w obszarze produktów bezdymnych, jak tytoń do podgrzewania czy e-papierosy. Deklaruję gotowość do współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi walką z nielegalnym rynkiem, który jest zagrożeniem nie tylko dla legalnie działających biznesów i przychodów fiskalnych państw, lecz także dla zdrowia publicznego i bezpieczeństwa konsumentów – dodaje Michał Mierzejewski.

Kariera Mierzejewskiego

Z PMI Michał Mierzejewski jest związany od 2004 roku. Wcześniej pełnił funkcję m.in. dyrektora ds. korporacyjnych w Polsce oraz Prezesa Philip Morris w Polsce i Krajach Bałtyckich, a ostatnio Prezesa PMI na region Europy Północno-Wschodniej, który obejmował 8 europejskich rynków i ponad 1 mln km2. Teraz pokieruje piętnastoma europejskimi rynkami, strategicznymi z perspektywy transformacji biznesowej firmy.

Philip Morris International, jako pierwsza i jak dotąd jedyna firma w branży tytoniowej, zapowiedziała w 2014 r. stopniowe wygaszanie produkcji papierosów. PMI skupia się na budowaniu "przyszłości bez dymu papierosowego", inwestując w rozwój alternatywnych dla papierosów produktów bezdymnych, o potencjale obniżonej szkodliwości w porównaniu z dalszym paleniem.

Zmniejsza się odsetek palaczy na świecie

Od 2015 r. firma PMI zmniejszyła globalny wolumen produkcyjny papierosów o blisko 28 proc. Równolegle zainwestowała ponad 16 mld dolarów w rozwój produktów bezdymnych oraz w badania naukowe nad takimi produktami. Obecnie (dane za I kw. 2026 r.) produkty bezdymne PMI są dostępne globalnie na 108 rynkach, a korzysta z nich ponad 43 mln dorosłych palaczy, którzy całkowicie lub częściowo zastąpili nimi palenie papierosów. Trwająca od blisko dekady transformacja biznesowa PMI dała impuls do zmian w całej branży tytoniowej.

