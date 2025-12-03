Dania przedstawiła propozycję podwyżki stawki akcyzy. Fot. Binkontan/Alexandros Michailidis/Shutterstock

Duńczycy, tuż przed zakończeniem swojej półrocznej prezydencji w Unii, zaproponowali radykalne zmiany w projekcie Komisji Europejskiej dotyczącym minimalnych stawek akcyzy na wyroby tytoniowe i nikotynowe. Chodzi o zaprezentowany w czerwcu projekt rewizji tzw. dyrektywy tytoniowej (TED – Tobacco Excise Directive). Dania proponuje radykalną podwyżkę stawki dla jednej kategorii wyrobów – tytoniu do podgrzewania.

Propozycja Danii trafiła do krajów członkowskich w piątek, 28 listopada. Jak ujawnia wpływowy brukselski portal eureporter Duńczycy zaproponowali podniesienie stawki na tytoń do podgrzewania do 360 euro za kg. Wcześniej Komisja Europejska chciała obłożyć wkłady do podgrzewaczy stawką minimalną w wysokości 155 eur za kg lub 108 eur za tysiąc sztuk.

Zaostrzenie akcyzy w Unii Europejskiej

Komisja umożliwiała krajom członkowskim możliwość wyboru sposobu opodatkowania – na kilogramy albo od sztuki, w zależności od wcześniej przyjętych rozwiązań. Na propozycję Danii muszą się zgodzić wszystkie kraje członkowskie, bo zgodnie z unijnymi traktatami regulacje dot. kwestii podatkowych muszą być przyjmowane jednomyślnie.

Sposób przedstawienia propozycji – bez uzgodnienia z innymi krajami Unii, bez przedstawienia potencjalnych skutków gospodarczych i społecznych – już budzi oburzenie unijnych dyplomatów.

Euroreporter cytuje anonimowego przedstawiciela jednego z krajów Unii, który zwraca uwagę na długofalową szkodliwość rozwiązań, które nie są oparte na powszechnym kompromisie.

Co to zmieni dla budżetu?

"Nakładanie wysokich podatków na tytoń, alkohol, cukier i paliwa kopalne prawdopodobnie skłoni ludzi do korzystania z czarnego rynku i będzie wspierać ruchy populistyczne. Już teraz istnieje poważne ryzyko, że biedniejsze regiony stracą na tym w ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE. Nierówny podział obciążeń w polityce migracyjnej i azylowej w UE jest również faktem. Mamy też opóźnienia i cięcia dotacji, które nieproporcjonalnie dotykają zwykłych ludzi, podczas gdy bogatsze regiony lub sektory są mniej narażone" – ostrzega dyplomata w rozmowie z eureporterem.

Wcześniejsza propozycja Komisji Europejskiej zakładała m.in. wzrost minimalnej akcyzy na papierosy o 139 proc. (z 90 do 215 euro za 1000 sztuk), na tytoń do palenia o 258 proc. (z 60 do 215 euro za kg) i wprowadzenie stawek minimalnych m.in. na saszetki nikotynowe i e-papierosy. Propozycja duńska sprawiłaby, że tytoń do podgrzewania byłby objęty wyższą akcyzą niż tytoń do palenia, wykorzystywany m.in. do samodzielnego skręcenia papierosów.

W czwartek unijni dyplomaci będą dyskutowali nad dalszymi losami propozycji Danii nałożenia super-podatku na podgrzewany tytoń.