– Słyszałem o parach, które kończyły relację z pozoru przez drobiazgi – na przykład zostawiane skarpetki na środku pokoju. Ale przecież zwykle nie chodzi o same skarpetki. Tak samo, jak nie chodzi o kołdrę. To raczej sygnał, że pod spodem istnieją znacznie poważniejsze problemy w relacji – uważa dr. n. med. Wojciech Kuczyński, pulmonolog i pierwszy w Polsce certyfikowany somnolog Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

Błahe? Banalne? Wydumany problem? Chyba jednak nie, skoro rzucone pytanie "Śpicie z partnerem pod jedną kołdrą czy pod dwiema?" potrafi na internetowych forach wygenerować setki komentarzy i wywołać prawdziwą burzę.

Temat regularnie rozgrzewa sieć do czerwoności, a dyskutujący niemal natychmiast dzielą się na dwa przeciwne obozy. Jedni przekonują, że wspólne przykrycie to symbol bliskości, intymności i małżeńskiej więzi. Dla nich spanie pod osobnymi kołdrami jest wręcz zapowiedzią emocjonalnego oddalenia.

Drudzy odpowiadają równie stanowczo: nocne przeciąganie materiału, wybudzanie się z zimna i codzienne niewyspanie mają niewiele wspólnego z romantyzmem, a dużo więcej z frustracją i porannymi kłótniami. Walka o kołdrę to nie to, czym chcieliby się w życiu zajmować.

Tak po prostu (nie) musi być

Wiktoria zdecydowanie należy do tego pierwszego obozu. Pod jedną dużą kołdrą z partnerem spała jej prababka, babka i matka. Ona sama również nie wyobraża sobie innego scenariusza. Dwie osobne kołdry kojarzą jej się z emocjonalnym dystansem i pierwszym sygnałem, że w relacji zaczyna dziać się źle.

– Znam pary, które spały osobno pod dwoma kołdrami, zawijały się każde w swój kokon, bez przytulenia i bliskości. I już nie są razem – w jej głosie słychać ostrzeżenie.

Dlatego Wiktoria woli dmuchać na zimne. Z mężem regularnie wyrywają sobie kołdrę, ale uważa, że "tak po prostu musi być". Sama często budzi się zmarznięta, z lodowatymi stopami i skulona pod resztką materiału. Młodszym koleżankom radzi dokładnie to samo.

– Lepiej trochę zmarznąć niż przyzwyczajać się do spania osobno. Po to ma się męża, żeby spać razem pod kołdrą – przekonuje.

Karolina jeszcze kilka lat temu myślała podobnie, ale po jakimś czasie całkowicie zmieniła zdanie.

– Nigdy mi to nie odpowiadało, ale byłam przekonana, że tak właśnie "powinno" wyglądać małżeństwo – opowiada. – Mąż cały czas zabierał kołdrę na swoją stronę. Budziłam się w nocy zmarznięta albo próbowałam ją sobie odciągnąć i wybudzałam jego. Rano oboje byliśmy poirytowani.

Najgorsze – jak przyznaje – było jednak poczucie, że nie wolno jej nawet kwestionować tego modelu.

– Długo uważałam, że "tak po prostu musi być", bo przecież małżeństwo śpi pod jedną kołdrą. Kiedy rozmawiałam o tym z koleżankami, dziwiły się, że jak to w ogóle można inaczej. Wydawało mi się to jedyną opcją.

Dopiero po kilku latach męki para zdecydowała się kupić dwie osobne kołdry.

– Okazało się, że zaczęliśmy się mniej kłócić. I naprawdę jest nam lepiej i wygodniej spać.

Marta również długo opierała się pomysłowi dwóch kołder, bo wspólne przykrycie traktowała jako symbol bliskości.

– Wydawało mi się, że jeśli kupimy dwie kołdry, to będzie pierwszy krok do spania osobno, a później do emocjonalnego oddalenia – tłumaczy. – Problem polegał na tym, że ja marznę praktycznie przez cały rok. Wiecznie budziłam się odkryta i niewyspana.

Przełom nastąpił dopiero wtedy, gdy z partnerem spokojnie o tym porozmawiali.

– Zrozumiałam, że bliskość nie zależy od liczby kołder. Można przytulić się przed snem i jednocześnie zadbać o własny komfort.

Z kolei Alicja postawiła sprawę jasno jeszcze zanim zamieszkała z partnerem: osobne kołdry i koniec dyskusji.

– Wystarczyły mi wspomnienia z dzieciństwa. Moi rodzice tak kłócili się o kołdrę, że momentami ich małżeństwo naprawdę wisiało na włosku. A rozwiązanie było przecież banalnie proste: kupić dwie – opowiada.

Jak wspomina, jej ówczesny chłopak, a dziś mąż, początkowo nie potrafił zrozumieć, dlaczego to dla niej tak ważne.

– Opowiedziałam mu o domu rodzinnym i od razu zmiękł – śmieje się Alicja. – Naprawdę nie obchodzi mnie, co mówią inni i jakie są "tradycje". To nam ma być wygodnie i dobrze.

Spanie pod dwiema osobnymi kołdrami od lat jest standardem w krajach skandynawskich – między innymi w Szwecji, Norwegii i Danii. To właśnie od tego zwyczaju wzięła się nazwa "skandynawski model spania".

Idea jest prosta: zachować bliskość wynikającą ze wspólnego spania, ale jednocześnie dać każdej osobie większy komfort i swobodę. Dzięki osobnym kołdrom partnerzy mogą dobrać pościel do własnych potrzeb – innej temperatury, grubości czy materiału – bez ciągłego wybudzania się i nocnego przeciągania kołdry.

Skandynawski model ma być odpowiedzią właśnie na te problemy – pozwala spać razem, ale wygodniej i spokojniej. Coraz więcej par traktuje to rozwiązanie nie jako oznakę dystansu, ale sposób na lepszy sen i mniej codziennych napięć.

To zresztą zjawisko bliskie zachodniemu trendowi, jakim jest rozwód senny, gdzie pary świadomie decydują się na osobne łóżka albo nawet sypialnie, by lepiej wypoczywać.

"Kołdra sama w sobie nie jest problemem"

Czy spanie pod jedną kołdrą może niszczyć związek? Dla jednych to symbol bliskości i małżeńskiej jedności, dla innych – źródło nocnych konfliktów, niewyspania i codziennej frustracji. O tym, czy wspólna kołdra naprawdę wpływa na zdrowie i relację, rozmawiam z dr. n. med. Wojciechem Kuczyńskim, somnologiem i pulmonologiem, specjalistą zajmującym się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń snu.

– Gdyby spojrzeć wyłącznie na samą kołdrę, powiedziałbym, że nie ona jest tutaj najważniejsza – mówi Kuczyński. – To raczej kwestia wpływu takich sytuacji na relację i codzienne funkcjonowanie pary, czyli aspekt psychospołeczny.

Ekspert zwraca uwagę, że bardzo często konflikt o kołdrę staje się jedynie symbolem znacznie głębszych problemów.

– Jeśli ktoś chce spać pod dwiema kołdrami – niech śpi pod dwiema. Jeśli pod jedną – również w porządku. Natomiast jeśli wokół tego pojawia się konflikt i wzajemny brak akceptacji, to warto się zastanowić, czy kołdra nie staje się metaforą dużo większych trudności obecnych w relacji.

Różne potrzeby termiczne to coś naturalnego

Zdaniem lekarza wiele nocnych napięć wynika z kwestii, które realnie wpływają na jakość snu.

– Wyobraźmy sobie sytuację, w której jedna osoba bardzo głośno chrapie, ale nie chce zgłosić się do lekarza i sprawdzić, czy przyczyną nie jest bezdech senny albo problem, który można skutecznie leczyć. W praktyce często kończy się to tym, że partner albo partnerka przenosi się spać do innego pokoju.

I właśnie wtedy – jak podkreśla specjalista – problem przestaje dotyczyć samego chrapania. Analogicznie dzieje się z kołdrą.

– To już nie jest kwestia tego, czy śpimy pod jedną, czy pod dwiema kołdrami, ale tego, jak wygląda relacja i codzienne funkcjonowanie ludzi, którzy od dawna śpią osobno, bo jedno z nich ignoruje problem wpływający na komfort drugiego – tłumaczy lekarz.

Dr Kuczyński zwraca uwagę, że wiele sporów o wspólne spanie wynika po prostu z różnic fizjologicznych.

– Jedna osoba może być ciepłolubna i lubić spać pod wspólną kołdrą, korzystając z ciepła partnera. Druga może preferować chłód i woleć własną kołdrę, którą w każdej chwili można zrzucić bez przeszkadzania drugiej stronie. To całkowicie naturalne.

Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy różnice potrzeb zamieniają się w pole walki.

Wiele osób traktuje wspólne spanie pod jedną kołdrą jako symbol bliskości. Jednocześnie skarżą się, że nocne przeciąganie kołdry prowadzi do wybudzeń, niewyspania i rozdrażnienia.

– W takiej sytuacji warto zadać sobie pytanie, czy kołdra jest warta codziennych konfliktów i niewyspania – zauważa lekarz. – Przecież można mieć dwie niezależne kołdry, a jednocześnie zachować bliskość.

Jak podkreśla, zdrowy sen nie zależy od liczby kołder.

– Nie utożsamiałbym zdrowego snu z tym, czy śpimy pod jedną, czy pod dwiema kołdrami. Śpimy zdrowiej przede wszystkim wtedy, kiedy wieczorem nie kłócimy się z partnerem o sposób spania.

Specjalista nie ma wątpliwości, że wiele pozornie błahych konfliktów może być objawem głębszych napięć.

– Słyszałem o parach, które kończyły relację z pozoru przez drobiazgi – na przykład zostawiane skarpetki na środku pokoju. Ale przecież zwykle nie chodzi o same skarpetki. Tak samo, jak nie chodzi o kołdrę. To raczej sygnał, że pod spodem istnieją znacznie poważniejsze problemy w relacji.

Jak zadbać o sen w związku?

Zdaniem dr. Kuczyńskiego wszystko powinno zacząć się od spokojnej rozmowy.

– Warto usiąść i porozmawiać o tym, co realnie wpływa na jakość snu i codzienne funkcjonowanie. Może chodzić o chrapanie partnera, problemy w życiu intymnym, niewygodną poduszkę, stary materac albo alergię na pierze. Bardzo często okazuje się, że problem wcale nie dotyczy samej kołdry.

Lekarz proponuje też prosty eksperyment.

– Osobom, które stawiają kwestię jednej lub dwóch kołder „na ostrzu noża”, zaproponowałbym kompromis. W tygodnie parzyste śpicie pod dwiema kołdrami, w nieparzyste pod jedną. Po kilku miesiącach można wspólnie ocenić, kiedy oboje funkcjonowaliście lepiej.

I dodaje: