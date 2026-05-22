Podejrzewają, że mogło dojść do przecieków matury z biologii. Fot. shutterstock

Pojawiły się podejrzenia, że zadanie z tegorocznej matury z biologii wylądowało w sieci już kilka tygodni przed egzaminem. W dodatku ktoś udostępniał je za opłatą. CKE wzięła sprawę pod lupę.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Jak co roku maj oznacza dla maturzystów intensywny czas. Pierwszy egzamin z języka polskiego wystartował tuż po długim majowym weekendzie. Teraz większość osób jest już nawet po testach z rozszerzeń. 8 maja odbył się egzamin z biologii. Okazuje się jednak, że mogło dojść do przecieku jednego z zadań. Dodajmy, że podobna sytuacja wydarzyła się w pierwszym dniu matur, ale już w czasie egzaminu. Teraz tę nową sprawę opisała "Gazeta Wyborcza".

Zadanie na maturze z biologii. Niemal identyczne pojawiło się w sieci w kwietniu

Przytoczono najpierw oryginalne zadanie, które uczniowie zastali na maturze. Skupiało się na kwestii symbiozy pomiędzy pająkiem rodzaju Pamphobeteus i żabą Chiasmocleis royi.

REKLAMA

"Nora pająka zapewnia chłodne, wilgotne środowisko i stanowi schronienie przed wysuszeniem oraz przed zmianami temperatury. Pająki chronią żaby przed drapieżnikami, nie wyrządzają żabom krzywdy i umożliwiają im łatwy dostęp do miejsc żerowania. C. royi pomaga w pozbyciu się z nory i z jej otoczenia mrówek i larw much, które odżywiają się jajami oraz potomstwem pająka" – brzmiał wstępny opis, a zadanie polegało na podaniu nazwy zależności międzygatunkowej.

W odpowiedzi miało się też znaleźć uzasadnienie oraz przykłady korzyści lub strat właściwych dla wymienionych organizmów. Co ciekawe, bardzo podobne zadanie można było wykupić w autorskim arkuszu maturalnym w sieci.

REKLAMA

Zaczynało się też od opisu tych dwóch gatunków: "W wilgotnych lasach deszczowych Amazonii obserwuje się współwystępowanie pająków ptaszników z rodzaju Pamphobeteus oraz niewielkich żab Chiasmocleis royi. Żaby te często przebywają w norach pająków lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Mimo że ptaszniki są drapieżnikami polującymi na różne drobne zwierzęta, tolerują obecność żab C. roi i nie atakują ich". I tutaj również należało wskazać, jaka zależność występuje między ptasznikiem a żabą. Co więcej, zarówno na maturze, jak i w zadaniu w sieci załączono to samo zdjęcie.

REKLAMA

CKE zbada sprawę

Tę zbieżność opisał na swoim blogu Artur Szymanek, nauczyciel, korepetytor i egzaminator maturalny z Katowic. Wskazał, że to zadanie było widoczne już w kwietniu. O tę sytuację zapytano szefa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej profesora Roberta Zakrzewskiego. Potwierdził, że zna sprawę, ale "komisja nie zbadała jeszcze do końca tej sprawy z powodu napiętego grafiku".

– Analizujemy to. Trudno mi cokolwiek teraz powiedzieć. Ale na pewno nie powinno tak być. (...) Myślę, że moi autorzy, którzy współpracują z CKE i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, takich rzeczy by nie zrobili. Ale zbadam sprawę – zapewnił szef CKE.