Wyniki nowego sondażu powinny dać do myślenia Karolowi Nawrockiemu. Polacy ocenili, co myślą o pomysłach prezydenta w sprawie zmiany konstytucji. Ponad połowa zajęła w tej sprawie to samo stanowisko.

3 maja Karol Nawrocki powołał specjalny organ, który będzie pracował nad nową konstytucją. Tymczasem Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" przeprowadził sondaż, w którym zapytano, co o pomyśle prezydenta w kwestii zmian ustawy zasadniczej myślą Polacy.

Wyniki sondażu ws. nowej konstytucji po ogłoszeniu pomysłu Nawrockiego

Badanie przeprowadzono 8 i 9 maja na próbie ponad 1000 respondentów. "Czy Twoim zdaniem Polska potrzebuje nowej konstytucji?" – zapytano. Łącznie 50,7 proc. uczestników sondażu jest przeciwnych pomysłowi Nawrockiego, a 41,5 proc. wskazało odpowiedź "tak".

A dokładnie: 24,9 proc. badanych udzieliło zdecydowanego poparcia dla nowej ustawy zasadniczej, a odpowiedź "raczej tak" wskazało 16,6 proc. respondentów. Odpowiedź "raczej nie" wybrało 22,2 proc. ankietowanych. Najliczniejsza była grupa badanych, która zdecydowanie sprzeciwia się przygotowaniu nowej ustawy zasadniczej – mowa o 28,5 proc. Co ciekawe, wśród wyborców opozycji 71 proc. opowiada się za zmianą konstytucji, a 74 proc. wyborców Koalicji 15 października jest odmiennego zdania. Z kolei w grupie osób bez sprecyzowanych sympatii politycznych zaledwie 14 proc. chciałoby nowej konstytucji, a 68 proc. nie widzi takiej potrzeby. To nie pierwszy raz, gdy sondaże biją w Nawrockiego – wcześniejsze badania również pokazywały rosnący sceptycyzm wobec pomysłów głowy państwa.

– Badanie pokazuje brak podłoża społecznego do zmiany konstytucji, co jest w większym stopniu złą wiadomością dla prawicowej opozycji niż dla rządzących. Dlatego że wynik wśród wyborców niezdecydowanych jest przygniatający na rzecz tych, którzy nie chcą nowej ustawy zasadniczej – skomentował wyniki sondażu dla "Rzeczpospolitej" prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Zwrócił również uwagę na to, jak odpowiadali mieszkańcy miast i wsi. W tej drugiej grupie respondenci znacznie częściej opowiadali się za nową konstytucją niż mieszkańcy dużych miast. Różnice widać się w zależności od poziomu wykształcenia respondentów. – Najwięcej zwolenników nowej konstytucji jest wśród osób z wykształceniem średnim. To głównie elektorat Konfederacji – dodał prof. Chwedoruk.

Co ciekawe, "duże poparcie dla idei nowej konstytucji jest wśród generacji trzydziestolatków". – To wyjątkowa ironia, bo wygląda na to, że ci politycy, którzy bronili gimnazjów przed likwidacją, mają teraz absolwentów tego modelu edukacji przeciwko sobie. Przynajmniej w kwestii konstytucji – zaznaczył politolog.

Nawrocki chce nowej konstytucji

Przypomnijmy, że Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji i na start poznaliśmy 10 nazwisk. Organ ma wesprzeć przygotowanie projektu zmian ustawy zasadniczej. Podczas wystąpienia na Placu Zamkowym 3 maja Nawrocki przekonywał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji roku 2030.

Dodał, że ta z roku 1997 była "potrzebnym momentem kompromisu w czasach transformacji ustrojowej", natomiast obecnie "zmieniło się wszystko na świecie". – Dzisiaj Polska jest częścią Unii Europejskiej. Jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wierzę, że za moment będziemy stałym członkiem Grupy G20 – powiedział.

– Nie może być dalej tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale zaczynamy pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030 – stwierdził. Komentatorzy nie zostawili na tym pomyśle suchej nitki – według wielu publicystów w tym pomyśle nie ma nic więcej poza próbą zaspokojenia prezydenckiego ego.

