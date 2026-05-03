Karol Nawrocki powołał kolejny organ doradczy. W jego składzie znalazły się osoby powiązane m.in. z Prawem i Sprawiedliwością i Polskim Stronnictwem Ludowym, a także naukowcy i była prezes Trybunału Konstytucyjnego.
Karol Nawrocki wciąż poszerza otaczające go grono eksperckie. 3 maja 2026 roku na Zamku Królewskim powołana została Rada Nowej Konstytucji przy Prezydencie RP. Organ ma wesprzeć przygotowanie projektu zmian ustawy zasadniczej.
Karol Nawrocki zwracał uwagę na konieczność zmian w konstytucji już w 2025 roku.
– Pałac Prezydencki stanie się nie tylko miejscem funkcjonowania Rady Konstytucyjnej, ale także miejscem, w którym otworzymy, mam nadzieję, narodową, uczciwą dyskusję o tym, jak ma wyglądać konstytucja roku 2030 – stwierdził prezydent w trakcie przemowy po wygranych wyborach.
Polityk deklarował chęć wprowadzenia jasnych i klarownych zasad współpracy między politykami. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest powołanie nowych doradców, którzy, według prezydenta, są ważnymi głosami w kwestiach konstytucyjnych.
Pierwsze powołania do Rady Nowej Konstytucji. Na start 10 nazwisk
Jak informowaliśmy wczoraj, media obiegła informacja o dosyć niecodziennym składzie nowej rady. Znaleźć się w niej mieli m.in. Paweł Kukiz, Krzysztof Szczucki i Przemysław Wipler. Na czele organu stać miał prof. Dariusz Dudek.
Niewykluczone, że spekulacje się potwierdzą, bo choć nazwisk tych nie znajdziemy na udostępnionej przez oficjalną stronę prezydenta liście, w tym momencie mamy do czynienia jedynie z pierwszą falą powołań. W ogłoszonym składzie rady znaleźli się:
- Marek Jurek
- prof. Ryszard Legutko
- prof. Anna Łabno
- prof. Ryszard Piotrowski
- Barbara Piwnik
- Julia Przyłębska
- Józef Zych
- Piotr Andrzejewski
- prof. Zdzisław Krasnodębski
- Jacek Majchrowski
Według Rafała Leśkiewicza, rzecznika prezydenta, rada docelowo ma składać się z trzech członów: eksperckiego, politycznego i społecznego. Rezultatem łączenia różnych specjalizacji ma być "burza mózgów", wymiana różnych poglądów i opinii, a wszystko to w celu opracowania wspólnego projektu.
Zobacz także
Gotowy projekt ma trafić do parlamentu, gdzie będzie formalnie procedowany "zgodnie z zasadami". I to właśnie w tej "formalnej procedurze" przeciwnicy projektu nowej konstytucji upatrują się największej wady całej idei.
Do pomysłu na zmiany konstytucji odniósł się Donald Tusk
– Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie, więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę. Moim zdaniem będzie to tylko kolejne zamieszanie, a Polska dzisiaj potrzebuje przede wszystkim stabilności – stwierdził premier w trakcie konferencji przed wylotem do Armenii.
– Slogany targowicy były równie piękne, jak dzisiejszej polskiej prawicy. Ale na końcu była zdrada. Apelowałbym do prezydenta i opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, nauczyli się przestrzegania tej konstytucji – zaapelował Donald Tusk.
Zasady zmiany ustawy zasadniczej zawarte są w jej artykule 235. Wymagania konieczne do spełnienia, by móc wprowadzić ustawę o zmianie konstytucji obejmują m.in. poparcie takiego działania ze strony 2/3 posłów. W praktyce takiej zdolności nie miało nawet Prawo i Sprawiedliwość po wyborach w 2015 roku i 2019 roku.