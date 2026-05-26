Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Warszawy każdy może już zobaczyć najnowsze oświadczenie majątkowe Rafała Trzaskowskiego. Sprawdziliśmy, co dokładnie posiada prezydent stolicy. Jedno jest pewne: jego oszczędności znacząco wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku.
Składanie takich szczegółowych raportów finansowych to coroczny, prawny obowiązek każdego samorządowca w Polsce. Najświeższy dokument prezydenta Warszawy ujrzał światło dzienne kilka dni temu, dokładnie 21 maja. Znajdziemy w nim pełne zestawienie danych majątkowych Rafała Trzaskowskiego, obejmujących cały miniony 2025 rok.
Ogromny skok na koncie. Ile zaoszczędził Rafał Trzaskowski?
Z udostępnionych opinii publicznej danych wynika, że prezydent stolicy zgromadził w ubiegłym roku imponującą kwotę 385,4 tys. zł, a do tego na kontach walutowych odłożył 18,7 tys. euro oraz 4600 dolarów. Po zsumowaniu całości daje to łącznie około 482 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że wszystkie te środki wchodzą w skład małżeńskiej wspólnoty majątkowej z żoną, wliczając w to również fundusze zgromadzone w ramach III filaru.
Zestawiając te najnowsze liczby z poprzednim raportem, który również omawialiśmy w naTemat, różnica rzuca się w oczy błyskawicznie. Rok wcześniej Rafał Trzaskowski dysponował kwotą 243,4 tys. zł, a z obcych walut miał zaledwie 2230 euro i 3400 dolarów. Dawało to łączną sumę rzędu 265 tysięcy złotych. Widzimy więc potężny, gigantyczny wręcz wzrost oszczędności. Czym był on w głównej mierze spowodowany?
Skąd u prezydenta stolicy takie liczby w oświadczeniu? W 2025 roku Rafał Trzaskowski czerpał swoje zyski z kilku zupełnie odrębnych źródeł. Samo piastowanie najważniejszego urzędu w Warszawie przyniosło mu w ubiegłym roku dochód na poziomie 225 tysięcy złotych. Pensja wpływająca ze stołecznego magistratu to jednak zaledwie część sukcesu, ponieważ polityk zarabiał również w inny sposób.
Spory zastrzyk gotówki, wynoszący 79,1 tys. zł, przyniósł mu udział w zajęciach na Collegium Civitas – kwota ta pochodzi z prowadzonych wykładów oraz z praw autorskich. Kolejne ciekawe pozycje na liście to wpływy ze Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (38,8 tys. zł) oraz owocna współpraca ze Społecznym Instytutem Wydawniczym ZNAK, z tytułu której na jego konto wpadło 31,4 tys. zł.
Zestawienie zamykają wpływy rzędu 8,7 tys. zł ze Związku Artystów Wykonawców STOART oraz symboliczne 98 złotych wypłacone mu przez Polskie Radio. W efekcie całkowity roczny dochód prezydenta ze wszystkich form działalności zamknął się w ubiegłym roku w kwocie blisko 385 tysięcy złotych.
Mieszkania, działki i antyki. Co jeszcze skrywa oświadczenie majątkowe?
Majątek polityka to jednak nie tylko zgromadzona gotówka. Z oficjalnego dokumentu dowiadujemy się, że prezydent Warszawy wykazuje prawa do trzech mieszkań oraz dwóch działek. Pierwszy z lokali o powierzchni 79 mkw. wyceniany jest na 1,2 miliona złotych.
Drugie, znacznie większe mieszkanie (103,5 mkw.), to wartość rzędu 1,3 miliona złotych. Trzecia nieruchomość liczy 38 mkw. i stanowi już odrębny majątek żony, Małgorzaty Trzaskowskiej, przekazany na podstawie umowy dożywocia – jej wartość rynkowa to równe 500 tysięcy złotych.
Oprócz stołecznych mieszkań do dyspozycji małżeństwa pozostaje działka z domkiem letniskowym o powierzchni 36,5 mkw. (wyceniona na 70 tysięcy złotych) oraz spora, niezabudowana działka wielkości 3317 mkw. Stanowi ona prawną masę spadkową jeszcze przed ostatecznym podziałem, a jej dzisiejsza wartość to 99,5 tys. zł.
Co jeszcze wpisano do rejestru? Rafał Trzaskowski wspólnie z żoną użytkuje samochód osobowy marki Volvo XC70 z 2011 roku. W rubrykach widnieją także odziedziczone po rodzicach cenne meble, stanowiące zabytkowe antyki.