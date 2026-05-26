Znamy majątek Trzaskowskiego za ubiegły rok Fot. Shutterstock.com

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Warszawy każdy może już zobaczyć najnowsze oświadczenie majątkowe Rafała Trzaskowskiego. Sprawdziliśmy, co dokładnie posiada prezydent stolicy. Jedno jest pewne: jego oszczędności znacząco wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Składanie takich szczegółowych raportów finansowych to coroczny, prawny obowiązek każdego samorządowca w Polsce. Najświeższy dokument prezydenta Warszawy ujrzał światło dzienne kilka dni temu, dokładnie 21 maja. Znajdziemy w nim pełne zestawienie danych majątkowych Rafała Trzaskowskiego, obejmujących cały miniony 2025 rok.

Ogromny skok na koncie. Ile zaoszczędził Rafał Trzaskowski?

Z udostępnionych opinii publicznej danych wynika, że prezydent stolicy zgromadził w ubiegłym roku imponującą kwotę 385,4 tys. zł, a do tego na kontach walutowych odłożył 18,7 tys. euro oraz 4600 dolarów. Po zsumowaniu całości daje to łącznie około 482 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że wszystkie te środki wchodzą w skład małżeńskiej wspólnoty majątkowej z żoną, wliczając w to również fundusze zgromadzone w ramach III filaru.

REKLAMA

Zestawiając te najnowsze liczby z poprzednim raportem, który również omawialiśmy w naTemat, różnica rzuca się w oczy błyskawicznie. Rok wcześniej Rafał Trzaskowski dysponował kwotą 243,4 tys. zł, a z obcych walut miał zaledwie 2230 euro i 3400 dolarów. Dawało to łączną sumę rzędu 265 tysięcy złotych. Widzimy więc potężny, gigantyczny wręcz wzrost oszczędności. Czym był on w głównej mierze spowodowany?

Zarobki Rafała Trzaskowskiego w 2025 roku. Pensja z Ratusza to nie wszystko

Skąd u prezydenta stolicy takie liczby w oświadczeniu? W 2025 roku Rafał Trzaskowski czerpał swoje zyski z kilku zupełnie odrębnych źródeł. Samo piastowanie najważniejszego urzędu w Warszawie przyniosło mu w ubiegłym roku dochód na poziomie 225 tysięcy złotych. Pensja wpływająca ze stołecznego magistratu to jednak zaledwie część sukcesu, ponieważ polityk zarabiał również w inny sposób.

REKLAMA

Spory zastrzyk gotówki, wynoszący 79,1 tys. zł, przyniósł mu udział w zajęciach na Collegium Civitas – kwota ta pochodzi z prowadzonych wykładów oraz z praw autorskich. Kolejne ciekawe pozycje na liście to wpływy ze Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (38,8 tys. zł) oraz owocna współpraca ze Społecznym Instytutem Wydawniczym ZNAK, z tytułu której na jego konto wpadło 31,4 tys. zł.

Zestawienie zamykają wpływy rzędu 8,7 tys. zł ze Związku Artystów Wykonawców STOART oraz symboliczne 98 złotych wypłacone mu przez Polskie Radio. W efekcie całkowity roczny dochód prezydenta ze wszystkich form działalności zamknął się w ubiegłym roku w kwocie blisko 385 tysięcy złotych.

REKLAMA

Mieszkania, działki i antyki. Co jeszcze skrywa oświadczenie majątkowe?

Majątek polityka to jednak nie tylko zgromadzona gotówka. Z oficjalnego dokumentu dowiadujemy się, że prezydent Warszawy wykazuje prawa do trzech mieszkań oraz dwóch działek. Pierwszy z lokali o powierzchni 79 mkw. wyceniany jest na 1,2 miliona złotych.

Drugie, znacznie większe mieszkanie (103,5 mkw.), to wartość rzędu 1,3 miliona złotych. Trzecia nieruchomość liczy 38 mkw. i stanowi już odrębny majątek żony, Małgorzaty Trzaskowskiej, przekazany na podstawie umowy dożywocia – jej wartość rynkowa to równe 500 tysięcy złotych.

Oprócz stołecznych mieszkań do dyspozycji małżeństwa pozostaje działka z domkiem letniskowym o powierzchni 36,5 mkw. (wyceniona na 70 tysięcy złotych) oraz spora, niezabudowana działka wielkości 3317 mkw. Stanowi ona prawną masę spadkową jeszcze przed ostatecznym podziałem, a jej dzisiejsza wartość to 99,5 tys. zł.