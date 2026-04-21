Rafał Trzaskowski
Zamieszanie z Paradą Równości i Rafałem Trzaskowskim Fot. Flickr.com / European Union / Philippe Buissin / John Thys, montaż: naTemat.pl

Samozwańczy "oficjalny profil ekipy organizującej Paradę Równości" uderzył w Rafała Trzaskowskiego. Organizacja zapowiedziała rezygnację z patronatu miasta i obecności urzędnika w jego trakcie. Przedstawiciele fundacji związanych z Paradą zdementowali informacje. Prezydent Warszawy wciąż musi się jednak mierzyć z atakami ze strony środowisk lewicowych.

Aktualizacja: Profil podający się za organizatora Parady Równości poinformował o konflikcie z warszawskim ratuszem. Informacja okazała się fałszywa. Zdementowali ją przedstawiciele fundacji Parady Równości.

Organizacja Parada Równości opublikowała oświadczenie na Facebooku wyjaśniające sytuację: "W serwisie X (dawniej Twitter) funkcjonuje konto podszywające się pod naszą organizację. Nie jest ono w żaden sposób powiązane z Paradą Równości."

Z komunikatu wynika, że Parada Równości występuje o patronat do prezydenta Warszawy, by pokazać "że my, osoby uczestniczące w Paradzie jesteśmy u siebie."

Oświadczenie odnosi się także do ostatnich wydarzeń, które dotyczą transkrypcji małżeństw: "Parada Równości to protest! Nie zgadzamy się na brak równych praw dla społeczności LGBTQ+. Dlatego żądamy skutecznego wdrożenia wyroku TSUE w Polsce!".

O co chodzi w konflikcie Trzaskowskiego ze środowiskami LGBTQ+

Światło na kwestię konfliktu środowisk lewicowych z Rafałem Trzaskowskim rzuca wpis Stowarzyszenia Homokomando. To organizacja, która działa na rzecz praw osób LGBT+, praw kobiet i praw wszystkich mniejszości. Z wpisu organizacji wynika, że negatywna reakcja środowisk spowodowana jest decyzją Urzędu Stanu Cywilnego w kwestii respektowania transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn.

"USC w Warszawie zawiesił właśnie postępowanie o transkrypcję małżeństwa dwóch mężczyzn, rzekomo do momentu zmian legislacyjnych, w praktyce – na wieczność. Urzędnicy SKŁAMALI, jakoby nie dało się dokonać transkrypcji z przyczyn technicznych" – stwierdzono we wpisie.

W wypowiedzi stowarzyszenia pojawił się też kontekst decyzji Rafała Trzaskowskiego: "To nie jest już neutralność ani nijakość. To jest konkretna decyzja Rafała Trzaskowskiego skierowana przeciwko konkretnym osobom LGBT+, odbierająca nam nasze wywalczone w sądach prawa. Rafale – nigdy więcej nie masz prawa stawać pod tęczową flagą".

Czym jest "pinkwashing"

Pinkwashing to kolejny rodzaj sygnalizowania cnoty, tym razem skupiony wokół wspierania społeczności LGBTQ+. Firmy, rządy, samorządy, organizacje wykorzystują symbolikę sprzyjającą mniejszościom, by ocieplić swój wizerunek, natomiast ich "wsparcie" nie ma realnego wpływu na rzeczywistość.

Zobacz także

logo
Zbliża się Armagedon na A2. Jeśli narzekasz na korki na wjeździe do Warszawy, to będzie gorzej
logo
Warszawa pęka w szwach od samochodów. Najnowszy raport pokazuje druzgocące statystyki
logo
Syreny w Warszawie zawyją już w południe. Wcale nie chodzi tylko o hołd
logo
Na Lotnisku Chopina odwołano 720 lotów. Linie lotnicze nie miały wyjścia
logo
Wcale nie Kraków. Turyści o wiele chętniej odwiedzają inne miejsce w Polsce
logo
Marcin D. zatrzymany. Byłego męża Marty Kaczyńskiej już wiozą do Warszawy

Założenia pinkwashingu są więc podobne do greenwashingu (fałszywej troski o planetę) i charitywashingu (fałszywej działalności społecznej, która skierowana jest przede wszystkim na poprawę wizerunku, a nie faktyczną pomoc).

W przypadku Rafała Trzaskowskiego warto jednak uwzględnić to, że polityk faktycznie działa na rzecz środowisk LGBTQ+ i był za to chwalony. W 2019 roku podpisał on tzw. kartę LGBT+ (deklarację Warszawa dla wszystkich), która zobowiązywała stolicę do działań na rzecz równouprawnienia i bezpieczeństwa osób z mniejszości.

To nie jest jednak pierwszy raz, gdy prezydent Warszawy krytykowany jest za niewystarczające starania w ramach wsparcia LGBTQ+ lub czynienie ich na pokaz. Głośnym echem obiła się sytuacja z debaty prezydenckiej, w trakcie której flaga środowisk mniejszościowych została postawiona przy jego pulpicie przez Karola Nawrockiego. Flagę przejęła wówczas kandydatka lewicy Magdalena Biejat.