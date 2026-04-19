19 kwietnia 2026 roku przypada 83. rocznica powstania w getcie warszawskim. By upamiętnić to wydarzenie, władze miasta planują uczcić je minutowym sygnałem syren alarmowych. Gest ma też dodatkowe, bardziej pragmatyczne zastosowanie.

Powstanie w getcie warszawskim uznawane jest za jeden z największych zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej. Jego rocznica, którą dziś obchodzimy, upamiętnia los co najmniej 56 tysięcy zabitych lub schwytanych cywilów, wśród których wielu stanęło do walki z nieproporcjonalnie silniejszym wrogiem. Świetnie wyposażone oddziały SS nie spodziewały się tak silnego zbrojnego oporu ze strony partyzantów.

Dziś upamiętnienie bohaterów powstania daje nam okazję nie tylko do namysłu nad przeszłością, ale też do działań, by kolejne rozdziały życia Warszawy były bezpieczniejsze i w sytuacjach kryzysu łatwiej było ocalić ludzkie życie.

Sygnał z syren to nie tylko ważny gest upamiętnienia

Poza wyrażeniem szacunku wobec powstańców biorących udział w zrywie w getcie warszawskim, stolica ma okazję do przetestowania systemów alarmowych. Ważne jest, by nasz system ostrzegania działał skutecznie, a tego typu ćwiczenia dają nam szansę na rozpoznanie luk lub niesprawnych systemów.

Wykorzystanie syren w tym celu budzi jednak pewne uzasadnione (choć na razie czysto teoretyczne) wątpliwości. Pojawia się pytanie, czy ktoś nie mógłby wykorzystać takich sygnałów do swoich celów – na przykład przeprowadzić atak w momencie, gdy syreny uruchamiane są w ramach upamiętnienia powstania. W takiej sytuacji część osób mogłaby uznać dźwięk za element uroczystości i zignorować realne zagrożenie.

Na szczęście nie jest to aż tak proste i liczy się edukacja ludności. Sygnał alarmowy, który oznacza zagrożenie, trwa trzy minuty, a jego dźwięk narasta i opada. Jeśli słyszymy taki sygnał, oznacza to, że faktycznie mamy do czynienia z realnym zagrożeniem i należy podjąć wszelkie działania, by się zabezpieczyć. Wskazówki, co robić, można znaleźć np. w poradniku bezpieczeństwa.

Dźwięk alarmowy oznaczający zagrożenie jest odwoływany komunikatem z syren, który trwa również trzy minuty, a jego dźwięk jest stabilny, ciągły. Co więcej, realne zagrożenia będą też komunikowane w ramach systemu Alert RCB, więc jeśli podejrzewamy, że coś jest nie tak, warto najpierw sprawdzić telefon, a potem dostępne media.

Zalecenia MSWiA są jasne – bez paniki, dawaj przykład rozumnych zachowań

Zasady działania alarmów w Polsce dostępne są na stronie rządu w zakładkach związanych z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dowiemy się stamtąd nie tylko o zasadzie rozróżniania alarmów (trzy minuty modulowany sygnał kontra trzy minuty ciągły sygnał), ale też możemy bezpłatnie pobrać dźwięki alarmowe w formacie .wav, by mieć pewność, z którym komunikatem mamy do czynienia.

Ministerstwo informuje też, że w przypadku realnego zagrożenia, w środkach masowego przekazu będzie transmitowany przejrzysty komunikat o strukturze:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) ............... dla ..............,

Alarmy mogą pojawić się również w przypadku ryzyka skażenia, wówczas ten komunikat będzie brzmieć:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .................. około godz. ..... min. ..... może nastąpić skażenie................................. (rodzaj skażenia) w kierunku ......................,

I wreszcie syreny mogą zawyć także przy okazji klęsk żywiołowych i zagrożeń dla środowiska. Wówczas, jak podaje gov.pl, w mediach zostanie wyemitowana wiadomość:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ................... (rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców),

Zapowiedzi słowne są transmitowane w blokach, w których są one odczytywane trzykrotnie za każdym razem.