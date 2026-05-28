Święczkowski może stracić władzę w TK. Jest pewien scenariusz. Fot. Trybunał Konstytucyjny / X

Spór w Trybunale Kontytucyjnym wciąż trwa. Czworo z sześciorga nowych sędziów nie zostało dopuszczonych do orzekania. Ostatnio nawet złożyli oni wniosek o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego. Prezes TK jednak wciąż go nie rozpatrzył. Konstytucjonaliści są podzielini, czy uda się rozwiązać tę sytuację. Pojawił się nawet scenariusz na odsunięcie od władzy w Trybunale Bogdana Święczkowskiego.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

13 marca Sejm wybrał indywidualnie sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek zostali zaproszeniu do Pałacu Prezydenckiego, aby tam złożyć ślubowanie. Dziś mogą normalnie orzekać i pracować w TK.

Natomiast pozostała czwórka – Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz i Maciej Taborowski – których prezydent nie przyjął u siebie i nie mieli oni możliwości wypowiedzenia przed nim słów ślubowania, zrobili to w Sejmie m.in. przed marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym.

Sędziowie mogą odsunąć prezesa Święczkowskiego od władzy w TK

Później jednak prezes TK nie dopuścił ich do orzekania. – Każdemu z nich przekazałem, iż niestety nie mogę uznać, że nawiązali stosunek służbowy sędziego Trybunału Konstytucyjnego, albowiem nie zostałem poinformowany przez prezydenta o tym, że złożyli ślubowanie wobec prezydenta RP, a takie ustalenie muszę mieć – mówił dziennikarzom Bogdan Święczkowski.

REKLAMA

Po serii pism wysłanych do prezesa TK sędziowie zdecydowali się na złożenie wniosku o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego. Bogdan Święczkowski do tej pory nie rozpatrzył pisma.

Tymczasem dr Joanna Juchniewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w rozmowie z dziennikiem "Fakt" przyznała, że "rozumie chęć doprowadzenia do uporządkowania sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym i osiągnięcia wymaganego przez konstytucję składu 15 sędziów", ale...

– Nie jestem jednak optymistką i obawiam się, że Zgromadzenie Ogólne nie zostanie zwołane, a tym samym będziemy nadal tkwić w trudnej i szkodliwej dla państwa sytuacji – dodała konstytucjonalistka. Innego zdania jest prof. Marek Chmaj, który wyjaśnił, że "jedyna podstawa prawna umożliwiająca próbę obejścia oporu Święczkowskiego związana jest z sytuacją wakatu na stanowisku prezesa trybunału".

REKLAMA

Święczkowski byłby w sporych tarapatach...

– Możliwe, że nowi sędziowie uznali powołanie Święczkowskiego za wadliwe. Powodem miałby być udział osób nieuprawnionych, czyli tak zwanych dublerów, w Zgromadzeniu Ogólnym, które przedstawiało ówczesnemu prezydentowi kandydatów na stanowisko prezesa trybunału. W konsekwencji mogli dojść do wniosku, że wakat na stanowisku prezesa trybunału nadal istnieje – powiedział prof. Chmaj.

Wtedy zgodnie z przepisami "Zgromadzenie Ogólne może zwołać sędzia trybunału o najdłuższym łącznym stażu pracy, czyli sędzia Krystian Markiewicz". Prezes TK uczestniczyłby wtedy w Zgromadzeniu już tylko jako jeden z sędziów.

REKLAMA