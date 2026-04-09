W czwartkowe południe w Sejmie wiele się dzieje. Nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, których prezydent Karol Nawrocki nie zaprosił do Pałacu, aby złożyli przed nim ślubowanie, postanowili zorganizować je sami w gmachu na Wiejskiej. Sprawa oburza prawicę i Kancelarię Prezydenta. Natomiast ze środowiska prawników płyną głosy, że przepisy takiego scenariusza nie zabraniają.

REKLAMA

13 marca Sejm wybrał sześciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. O tym, że może dojść do spięcia między prezydentem a rządem w tej sprawie, pisaliśmy w naTemat.pl. Dodajmy, że wszystkie te osoby były kandydatami z ramienia Koalicji 15 października. Ci z PiS przepadli w głosowaniu.

1 kwietnia Karol Nawrocki zaprosił do Pałacu Prezydenckiego dwoje nowych sędziów: Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka. Złożyli oni ślubowanie w obecności głowy państwa. Momentalnie pojawiły się pytania, co z resztą: Krystianem Markiewiczem, Anną Korwin-Piotrowską, Maciejem Taborowskim i Marcinem Dziurdą. Tłumaczyć musiał się z tego szef KPRP Zbigniew Bogucki.

REKLAMA

Na początku kwietnia nastąpił zwrot w sprawie, bowiem zaplanowano, że sędziowie odrzuceni przez Nawrockiego złożą ślubowanie, ale w Sejmie. I co ciekawe wysłali Nawrockiemu zaproszenie na tę uroczystość.

Według planu całe wydarzenie rozpoczyna się 9 kwietnia o godz. 12:30 w Sali Kolumnowej Sejmu. Udział biorą sędziowie i marszałkowie: Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, a także wicemarszałkowie. Obecny jest także notariusz.

Najpierw marszałek Czarzasty wręczył uchwały o wyborze na sędziego TK. Później kolejno sędziowie składali ślubowania "wobec prezydenta RP", ale na sali nie było Karola Nawrockiego.

REKLAMA

Zanim przeczytali oficjalną treść, ślubowanie zaczynali od słów: – Zwracam się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 422.

Sprawa oburzyła prawicę i ludzi prezydenta

Sprawa wywołała kontrowersje szczególnie wśród członków PiS. Zapowiedzieli oni już złożenie zawiadomienia w prokuraturze w kwestii m.in. możliwości przekroczenia uprawnień.

– To też jest zamach stanu, czyli próba siłowej, czy przemocowej zmiany ustroju RP, bo nigdy tak nie było, żeby sędziowie Trybunału składali ślubowanie gdzieś, w obecności nie wiadomo kogo – twierdził w rozmowie z gazetą.pl były wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Natomiast szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki w długim oświadczeniu przekonywał, że taki scenariusz ślubowania nie jest zgodny z konstytucją.

REKLAMA

Z kolei prezes NRA mec. Przemysław Rosati w "Rozmowie naTemat" tłumaczył, że argumenty o konieczności fizycznego złożenia ślubowania przed prezydentem nie mają podstaw prawnych.

Ponadto niewykluczone, że po ślubowaniu nowi sędziowie udadzą się do TK. W gotowości jest policja, która ma zabezpieczać całe wydarzenie.

