Mężczyzna w szlafroku pije kawę na tarasie, ciesząc się z wypracowanej wolności finansowej oraz stabilnego życia z odsetek kapitałowych.
Odłożenie odpowiedniej sumy pozwala na wcześniejsze zakończenie kariery zawodowej. Co jest kluczem? Fot. EkaterinaSid / Shutterstock

Zastanawiasz się, jak rzucić pracę i zacząć życie z odsetek niczym rasowy rentier? Eksperci przeanalizowali zasady wolności finansowej w polskich realiach. Wyliczyli, jaki kapitał początkowy należy zgromadzić, by tzw. reguła 4 procent pozwoliła na niezależność.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Porzucenie codziennych obowiązków zawodowych i "zarabianie" na samych odsetkach to marzenie wielu z nas. Niezależność finansowa oparta o ciągłe pomnażanie środków wymaga jednak pokaźnych oszczędności. Zbudowanie odpowiedniego kapitału pozwala na rezygnację z pracy bez konieczności obniżania jakości życia.

Reguła 4 procent w polskich realiach

Fundamentem wszelkich finansowych obliczeń w tym zakresie jest tzw. reguła Trinity, zwana też regułą 4 procent. Jak czytamy w "Gazecie Prawnej", popularna amerykańska teoria zakłada zebranie kwoty stanowiącej równowartość 25-krotności przewidywanych rocznych kosztów utrzymania.

Taki bufor ma gwarantować spokój na kolejne dekady, umożliwiając wypłacanie każdego roku 4 proc. wartości portfela bez obaw o szybkie wyczerpanie środków. Przy miesięcznych wydatkach rzędu 5 tysięcy złotych nasz kapitał inwestycyjny musiałby jednak wynosić 1,5 miliona złotych, by bezpiecznie odcinać kupony.

Wspomniany dziennik słusznie zauważa jednak, że zachodnie modele wymagają dostosowania do lokalnych, często o wiele bardziej bezwzględnych warunków. Niestabilne stopy procentowe, wysokie wahania inflacji oraz podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) narzucają w Polsce znacznie większą ostrożność.

Z tego powodu optymalny próg bezpiecznych wypłat zależy bezpośrednio od wieku. Dla trzydziestolatka to zaledwie 3 proc., dekadę później wskaźnik rośnie do 3,5 proc., a dopiero po pięćdziesiątce zrównuje się ostatecznie z amerykańskim standardem.

Zobacz także

Taką trzeba mieć teraz pensję, by mieć 5 tys. złotych emerytury. Staż pracy też się liczy
7 rzeczy o oszczędzaniu, których trzymają się ludzie zamożni. Numer 4 to podstawa
Ile pieniędzy trzymać na koncie na czarną godzinę? 3 błędy rujnują Polaków
OKI to nowy sposób na łatwe oszczędzanie. Od 2027 roku zysk bez podatku Belki
Emerytura po B2B to nie będzie all inclusive. "Przedsiębiorcy" szybko zaczną żałować
Zasada 50/30/20 genialnym sposobem na oszczędzanie. Przestaniesz się martwić

Portfel idealny. Ile pieniędzy odłożyć na kolejnych etapach życia?

Na łamach "Gazety Prawnej" Izolda Hukałowicz przygotowała szczegółowe zestawienie dla osób planujących całkowite przejście na życie z odsetek po zrezygnowaniu z pracy. Kwoty te zakładają wariant bez dodatkowych świadczeń ze strony państwa. Wymagane progi kapitałowe dla poszczególnych dekad życia prezentują się następująco:

Trzydziestolatek i czterdziestolatek: wysoka bariera wejścia

  • 30-latek celujący w dochód rzędu 5 tysięcy złotych miesięcznie musi już teraz posiadać na koncie okrągłe 2 miliony złotych. To cel osiągalny niemal wyłącznie dla osób o ponadprzeciętnych zarobkach, które dobrze się znają na oszczędzaniu.
  • 40-latek planujący utrzymać budżet domowy w wysokości 8 tysięcy złotych potrzebuje aż 2,7 miliona złotych. Analitycy zalecają w tym wieku raczej stopniowe przechodzenie na mniejszy wymiar etatu zamiast nagłego rzucenia papierami w firmie.

    • Pięćdziesięciolatek i sześćdziesięciolatek: kapitał w zasięgu ręki

  • 50-latek wydający 6 tysięcy złotych miesięcznie powinien dysponować kwotą 1,8 miliona złotych. Finansowe wyzwanie staje się jednak o wiele łatwiejsze dzięki ostatecznie spłaconemu kredytowi i usamodzielnieniu się dzieci.
  • 60-latek z miesięcznymi potrzebami na poziomie 4 tysięcy złotych musi zgromadzić 1,2 miliona złotych.

    • Emerytura z ZUS w roli koła ratunkowego dla rentiera

    Powyższe kwoty stanowią bez wątpienia wysoką barierę nieosiągalną dla wielu z nas. Jednak włączenie do ostatecznej kalkulacji wartości, jaką przyjmie przyszła emerytura z ZUS, diametralnie obniża jednak próg wejścia w świat rentierów.

    Z ustaleń "Gazety Prawnej" wynika, że to świadczenie może tu zadziałać jak prawdziwy game changer. Zgromadzone oszczędności na starość mają w takim układzie zaledwie pokrywać różnicę między gwarantowaną wypłatą państwową a faktycznymi potrzebami.

    Jeśli sześćdziesięciolatek oczekuje 3 tysięcy złotych emerytury, to do zaplanowanego budżetu na poziomie 4 tysięcy brakuje mu tylko tysiąca złotych miesięcznie. Wykorzystując standardową strategię 4 proc., potrzebny majątek spada drastycznie z 1,2 miliona do zaledwie 300 tysięcy złotych.

    Osiągnięcie takiej sumy wydaje się wariantem znacznie bardziej realistycznym dla przeciętnego obywatela, który planuje powoli swoją jesień życia i marzy o zasłużonym odpoczynku bez codziennego stresu w biurze. Pozostaje wówczas rozstrzygnąć, od czego zacząć inwestować w 2026 roku, by tę kwotę faktycznie wypracować.

    Nawet jeśli kwoty minimalne uległy drastycznemu zmniejszeniu dzięki pomocy ze strony ZUS, wczesne rzucenie etatu i samodzielne budowanie kapitału wymagają wieloletniej dyscypliny finansowej, bezwzględnego kontrolowania bieżących wydatków i przede wszystkim skutecznego chronienia środków (choćby przez lokaty i obligacje dla początkujących) przed niszczącym wpływem inflacji.