Zastanawiasz się, jak rzucić pracę i zacząć życie z odsetek niczym rasowy rentier? Eksperci przeanalizowali zasady wolności finansowej w polskich realiach. Wyliczyli, jaki kapitał początkowy należy zgromadzić, by tzw. reguła 4 procent pozwoliła na niezależność.
Porzucenie codziennych obowiązków zawodowych i "zarabianie" na samych odsetkach to marzenie wielu z nas. Niezależność finansowa oparta o ciągłe pomnażanie środków wymaga jednak pokaźnych oszczędności. Zbudowanie odpowiedniego kapitału pozwala na rezygnację z pracy bez konieczności obniżania jakości życia.
Reguła 4 procent w polskich realiach
Fundamentem wszelkich finansowych obliczeń w tym zakresie jest tzw. reguła Trinity, zwana też regułą 4 procent. Jak czytamy w "Gazecie Prawnej", popularna amerykańska teoria zakłada zebranie kwoty stanowiącej równowartość 25-krotności przewidywanych rocznych kosztów utrzymania.
Taki bufor ma gwarantować spokój na kolejne dekady, umożliwiając wypłacanie każdego roku 4 proc. wartości portfela bez obaw o szybkie wyczerpanie środków. Przy miesięcznych wydatkach rzędu 5 tysięcy złotych nasz kapitał inwestycyjny musiałby jednak wynosić 1,5 miliona złotych, by bezpiecznie odcinać kupony.
Wspomniany dziennik słusznie zauważa jednak, że zachodnie modele wymagają dostosowania do lokalnych, często o wiele bardziej bezwzględnych warunków. Niestabilne stopy procentowe, wysokie wahania inflacji oraz podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) narzucają w Polsce znacznie większą ostrożność.
Z tego powodu optymalny próg bezpiecznych wypłat zależy bezpośrednio od wieku. Dla trzydziestolatka to zaledwie 3 proc., dekadę później wskaźnik rośnie do 3,5 proc., a dopiero po pięćdziesiątce zrównuje się ostatecznie z amerykańskim standardem.
Zobacz także
Portfel idealny. Ile pieniędzy odłożyć na kolejnych etapach życia?
Na łamach "Gazety Prawnej" Izolda Hukałowicz przygotowała szczegółowe zestawienie dla osób planujących całkowite przejście na życie z odsetek po zrezygnowaniu z pracy. Kwoty te zakładają wariant bez dodatkowych świadczeń ze strony państwa. Wymagane progi kapitałowe dla poszczególnych dekad życia prezentują się następująco:
Trzydziestolatek i czterdziestolatek: wysoka bariera wejścia
Pięćdziesięciolatek i sześćdziesięciolatek: kapitał w zasięgu ręki
Emerytura z ZUS w roli koła ratunkowego dla rentiera
Powyższe kwoty stanowią bez wątpienia wysoką barierę nieosiągalną dla wielu z nas. Jednak włączenie do ostatecznej kalkulacji wartości, jaką przyjmie przyszła emerytura z ZUS, diametralnie obniża jednak próg wejścia w świat rentierów.
Z ustaleń "Gazety Prawnej" wynika, że to świadczenie może tu zadziałać jak prawdziwy game changer. Zgromadzone oszczędności na starość mają w takim układzie zaledwie pokrywać różnicę między gwarantowaną wypłatą państwową a faktycznymi potrzebami.
Jeśli sześćdziesięciolatek oczekuje 3 tysięcy złotych emerytury, to do zaplanowanego budżetu na poziomie 4 tysięcy brakuje mu tylko tysiąca złotych miesięcznie. Wykorzystując standardową strategię 4 proc., potrzebny majątek spada drastycznie z 1,2 miliona do zaledwie 300 tysięcy złotych.
Osiągnięcie takiej sumy wydaje się wariantem znacznie bardziej realistycznym dla przeciętnego obywatela, który planuje powoli swoją jesień życia i marzy o zasłużonym odpoczynku bez codziennego stresu w biurze. Pozostaje wówczas rozstrzygnąć, od czego zacząć inwestować w 2026 roku, by tę kwotę faktycznie wypracować.
Nawet jeśli kwoty minimalne uległy drastycznemu zmniejszeniu dzięki pomocy ze strony ZUS, wczesne rzucenie etatu i samodzielne budowanie kapitału wymagają wieloletniej dyscypliny finansowej, bezwzględnego kontrolowania bieżących wydatków i przede wszystkim skutecznego chronienia środków (choćby przez lokaty i obligacje dla początkujących) przed niszczącym wpływem inflacji.