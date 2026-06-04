Procesja w Boże Ciało. Fot. flickr.com / EpiskopatNews

Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt w roku dla katolików. Dla niektórych to też dłuższy wolny weekend i okazja do wyjazdów. Dlatego z pewnością w niejednym domu pojawiło się pytanie, czy w Boże Ciało trzeba iść do kościoła i uczestniczyć w procesji? Zasada, o której mowa w Kondeksie Prawa Kanonicznego, może niektórych zaskoczyć.

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W tym roku Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli tak zwane Boże Ciało, wypadło 4 czerwca. Wolny czwartek, piątek sobota i niedziela dla wielu oznacza też idealny czas na wyjazd poza miasto.

Czy uczestnictwo w procesji w Boże Ciało jest obowiązkowe?

Katolicy mają jednak w tym dniu pewne zobowiązania, bowiem Boże Ciało, to święto nakazane. Co to oznacza? Wierni tego dnia mają prawny i moralny obowiązek uczestniczenia we mszy świętej – tak jak w każdą niedzielę i inne ważne święta.

Jeśli jednak ktoś bez ważnej przyczyny (czyli na przykład choroby, konieczności opieki nad niesamodzielnym członkiem rodziny czy innymi ciężkimi trudnościami) nie pójdzie tego dnia do kościoła popełni grzech. Jeśli nieobecność we mszy św. wynika na przykład z lenistwa, przed przyjęciem kolejnej komunii świętej konieczne będzie przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednia, czyli spowiedzi.

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Choć Boże Ciało kojarzy się szczególnie z procesją, to mimo wszystko najważniejsze jest uczestnistwo w nabożeństwie w kościele. Duchowni jasno dają do zrozumienia, że samo stanie niedaleko kościoła i obserwowanie obchodów nie zastąpi udziału we mszy świętej, bowiem ta wymaga skupienia i aktywnego uczestnictwa w modlitwie.

Skoro Kondeks Prawa Kanonicznego mówi o tym, że Boże Ciało to święto nakazane i trzeba wziąć udział we mszy, to czy obowiązkowe jest także uczestnictwo w procesji. I to właśnie ta zasada może być zaskakująca, bowiem nigdzie nie ma mowy o obowiązku udziału w procesji.

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Wychodzi na to, że jest on dobrowolny. To piękny zwyczaj, ale nie ma charakteru obowiązku wśród katolików, dlatego rezygnacja w udziału w procesji nie wiąże się z koniecznością wyznania tego później w konfesjonalne.

Msza święta wystarczy. Dlatego można na przykład pójść do kościoła w godzinach porannych, a później wyjechać z rodziną na wycieczkę. A pogoda w wielu regionach Polski będzie do tego zachęcała do aktywności. Warto jednak wziąć ze sobą parasol i obserwować chmury, bo po południu mogą przyjść burze.

Część katolików uważa, że samo dołączenie do procesji na ulicy zwalnia z obowiązku pójścia do kościoła. To jednak częsty błąd, ponieważ Kościół jasno rozgranicza te dwie formy kultu i podkreśla, że samo przejście ulicami w procesji nie jest najważniejsze – najważniejszy jest aktywny udział we mszy świętej.

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Wyjazd w czwartek a udział we mszy świętej?

Problem pojawia się, gdy planujemy wyjazd z rodziną w czwartek rano, a poszukiwania kościoła w miejscowości, do której chcemy się udać, nie przynosi efektu. Kodeks Prawa Kanonicznego daje jednak pewną furtkę i wyjście awaryjne.

Obowiązek udziału we mszy świętej można spełnić również w wieczór poprzedzający święto (czyli w tzw. wigilię uroczystości). Moża więc pójść pomodlić się do kościoła w środę wieczorem (przed Bożym Ciałem).

Zakupy 4 czerwca: czy sklepy są zamknięte?

A czy w Boże Ciało można zrobić zakupy? O tym, które sklepy będą otwarte pisaliśmy ostatnio w naTemat. Choć tego dnia większość dyskontów pozostaje zamknięta, to drobne i szybkie zakupy zrobimy w niektórych miejscach. Można wybrać się też do restauracji.