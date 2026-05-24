Czy w niedzielę, 24 maja, zrobisz zakupy? Jakie sklepy będą czynne? Fot. Unsplash.com / freestocks

Czy 24 maja sklepy są otwarte? Entuzjaści weekendowych zakupów wrócą z parkingu przy ulubionym dyskoncie ze skwaszoną miną. Niestety, w najbliższym czasie, nawet pomimo zbliżającego się długiego weekendu, nie możemy liczyć na wojaże po galeriach handlowych i supermarketach. Nie każdy też wie, ale w tym dniu obchodzimy ważne religijne święto, które sprawia, że i tak byłby to dzień wolny.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Co istotne, 24 maja 2026 roku odbywają się tzw. Zielone Świątki, czyli Zesłanie Ducha Świętego. Jest to ruchome święto, którego dokładna data zależy od Wielkanocy, która w tym roku wypadła 5 kwietnia.

Święto zawsze wypada 49 dni od Niedzieli Wielkanocnej. Dlatego też nazywane jest czasem "Pięćdziesiątnicą".

Z perspektywy Kościoła jest to święto bardzo istotne. W sensie religijnym upamiętnia ono zstąpienie Ducha Świętego na Maryję i apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, dając im moc do głoszenia Ewangelii i ustanawiając de facto początek Kościoła.

REKLAMA

Nawet biorąc pod uwagę, że Polacy coraz częściej stawiają na świeckie trendy, np. świecką komunię, waga tego święta jest niebagatelna. Wspomina o nim polskie prawo, co nie jest bez znaczenia w kontekście niedzieli handlowej.

Czy niedziela 24 maja to niedziela handlowa?

Ustawa o dniach wolnych od pracy wskazuje, że Zielone Świątki są ustawowo dniem wolnym od pracy. Oznacza to, że niedziela 24 maja nie tylko nie jest niedzielą handlową, ale jest też dniem, na który taka niedziela nie mogłaby przypadać.

Kwestia budzi jednak pewne kontrowersje, bo skoro święto i tak zawsze wypada w niedzielę (co ponownie wynika z zależności od Wielkiej Niedzieli), to z perspektywy prawnej nie ma sensu tworzyć dodatkowego obostrzenia dla pracodawców i handlu w ten dzień.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Sprawę komplikuje też Boże Ciało, które z kolei zawsze wypada w czwartek. Oznacza to, że Zielone Świątki zawsze są dwa tygodnie przed "długim weekendem".

Co z zakupami przed Bożym Ciałem?

Boże Ciało w tym roku wypada 4 czerwca (czwartek). Część osób przygotowuje sobie z tej okazji długi weekend, biorąc urlop w piątek i mając w ten sposób do dyspozycji aż 4 wolne dni.

No właśnie, słowo klucz: "wolne". Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym, co oznacza, że 4 czerwca do sklepów nie pójdziemy. W przypadku długich weekendów i świąt zdarza się, że możemy liczyć na dodatkową niedzielę handlową, która pozwoli nam na przygotowanie się na nadchodzący zakaz handlu.

REKLAMA

W przypadku Bożego Ciała na takie luksusy nie mamy co liczyć. Oto pełna lista ośmiu niedziel handlowych w roku 2026:

25 stycznia (już za nami) 29 marca (już za nami) 26 kwietnia (już za nami) 28 czerwca 30 sierpnia 6 grudnia 13 grudnia 20 grudnia

Jak widać, ani 24 maja, ani 31 maja, czyli niedziele poprzedzające długi weekend 4 czerwca, nie są dniami wyjętymi z zakazu handlu. Na kolejną przyjdzie nam poczekać cały miesiąc, do 28 czerwca. W tym okresie często możemy liczyć na sezonowe wyprzedaże, które sprzyjają zakupom mającym przygotować nas na wakacje. Warto mieć to na uwadze w dobie braku litości dla turystów ze strony linii lotniczych, które narzucają na nas rygorystyczne limity bagażu.