Ryanair ujawnia hity na czerwcówkę Fot. mkos83/Shutterstock

Boże Ciało już za pasem, a wraz z nim wyczekiwane wyjazdy. W tym roku z Bożego Ciała możemy zrobić prawdziwy długi weekend. Trend ten widać w rezerwacjach, bo Polacy planują wyjazd w tym okresie częściej niż w zeszłym roku. Kierunki, które obierają, mogą jednak zaskakiwać. W zestawieniu najczęściej wybieranych przez nas destynacji nie znajdują się wcale nasi typowi ulubieńcy.

Boże Ciało to święto ruchome, które co roku wypada dokładnie 60 dni po Niedzieli Wielkanocnej. W tym roku przypada ono na początek czerwca, co tworzy świetną okazję do zorganizowania długiego czerwcowego wypadu. Jako że dniem wolnym oficjalnie jest czwartek, długi czterodniowy weekend możemy zapewnić sobie przy pomocy tylko jednego dodatkowego dnia urlopu. Z takiej okazji korzysta wielu Polaków, a ich wybory rezerwacyjne prześledził Ryanair.

Ryanair wie, gdzie Polacy lecą na czerwcówkę

Z danych rezerwacyjnych irlandzkiego przewoźnika wynika, że w czerwcówkę wcale nie królują typowe wakacyjne kierunki wybierane przez Polaków. Chociaż od dawna wiadomo, że nasi rodacy szczególnie upodobali sobie Egipt oraz Turcję, krajów tych nie widać w czołówkach rezerwacji na długi czerwcowy weekend. Cały czas cieszą się jednak popularnością w okresie wakacyjnym, kiedy Polacy chętnie wyjeżdżają na wczasy all inclusive.

Gdzie zatem najchętniej wyjeżdżamy na czerwcówkę? Czołówkę zestawienia najczęściej wybieranych kierunków zdominowało południe Europy. 7 proc. wszystkich rezerwacji w tym okresie stanowiła Grecja. 17 proc. udziału w rezerwacjach zyskał natomiast nikt inny jak Hiszpania. Zdecydowanym liderem okazał się jednak jeden ze stałych wyborów Polaków. Włochy to z pewnością jeden z najczęściej wybieranych kierunków przez cały rok; aż 31 proc. wszystkich rezerwacji na czerwcówkę dotyczyło właśnie słonecznej Italii.

W zestawieniu znalazły się także inne klasyki, takie jak Chorwacja (5 proc.), Malta (4 proc.), Portugalia oraz Cypr (każdy kraj po 2 proc.). Swoją rosnącą popularność zaznaczyła także Dania, która stanowiła 3 proc. wszystkich rezerwacji i jest kierunkiem, który coraz częściej przyciąga turystów uciekających od gorąca na tzw. coolcation.

Boże Ciało – jak zaoszczędzić w długi weekend?

Aby skorzystać z długiego weekendu, nie trzeba wcale wyjeżdżać za granicę. Co więcej, nocleg na długi weekend od 350 zł wciąż można upolować w kilku polskich regionach. Urlop w klimacie rajskich wakacji można zorganizować budżetowo także w naszym kraju. Wystarczy wybrać się w tym celu na... Śląsk.

To właśnie w Jaworznie w woj. śląskim znajduje się Park Gródek, o którym ostatnio rozpisały się nawet słowackie media. Wszystko dzięki znajdującemu się tam zbiornikowi wodnemu Wydra, który przyciąga turystów przejrzystą wodą o lazurowej barwie. W sezonie okolica ta wygląda wręcz bajkowo, dzięki czemu park zyskał nawet nazwę "śląskiej Chorwacji". O polskiej atrakcji zrobiło się głośno w słowackim serwisie "brainee.hnonline", który opisał to miejsce jako przyciągające turystów jak magnes. Co ważne, znajduje się ono niedaleko naszej wspólnej granicy, co sprawia, że Park Gródek jest atrakcyjnym miejscem na wypad dla Słowaków.

