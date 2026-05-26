Mapa anomalii temperatur na 7 czerwca. Nadchodzi uderzenie gorąca
Na mapie od razu widać napływ gorącego powietrza z zachodu. Długi czerwcowy weekend będzie gorący Fot. wxcharts.com (anomalie temperatur 7 czerwca)

Wiemy już dokładnie, jaka będzie pogoda na długi weekend czerwcowy z Bożym Ciałem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz najnowsze modele ECMWF przedstawiły prognozy na ten i przyszły tydzień. Szykuje się spora zmiana za oknami.

Reklama.
Elektryczne SUV-y Forda. Już od 899zł netto/mies.
REKLAMA

Tegoroczna Wielkanoc wypadła wyjątkowo wcześnie, co też wpłynęło kalendarz kolejnych świąt. Z tego właśnie powodu Boże Ciało 2026 będziemy obchodzić już 4 czerwca (czwartek). Jak co roku jest to idealny pretekst, by dobrać jeden dzień urlopu i zorganizować sobie długi weekend.

Warto przy tej okazji przejrzeć dodatkowe dni wolne w 2026 i tak rozplanować urlop, by maksymalnie wykorzystać układ kalendarza. Podjęcie wyjazdowych decyzji z pewnością ułatwią najnowsze dane synoptyków. Zacznijmy od prognozy na końcówkę maja.

Pogoda na najbliższe dni. Prognoza IMGW do początku czerwca

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował szczegółowe prognozy pogody dla Polski na nadchodzący czas. Z modeli wyłania się dość zróżnicowany obraz końca tego miesiąca

Środa i czwartek (27-28 maja)

"Zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu" – podają synoptycy . W tych dniach temperatury wyniosą od 14 do maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie oraz na obszarze Podhala. Na terenach Suwalszczyzny porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 65 km/h.

Czwartek i piątek (28-29 maja)

Przeważający obszar kraju poczuje ocieplenie od 18 do 23 stopni. Wybrzeże oraz górskie szczyty pozostaną nieco chłodniejsze. Przelotny deszcz pojawi się tylko na wschodnich krańcach Polski.

Zobacz także

logo
Ulubione plaże Polaków z wyróżnieniem. Weź je pod uwagę planując wakacje 2026
logo
Prognoza pogody na całe lato 2026. Jeden miesiąc wyłamie się ze schematu
logo
Prognoza pogody IMGW nie zostawia złudzeń. Polska przez 3 miesiące w piekielnym uścisku
logo
Brak pomysłu na wakacje? Powstała lista miejsc, w które nie docierają Polacy
logo
Dzisiejsze nastolatki gardzą all inclusive. Wolą wakacje w stylu swojej babci
logo
Nowy kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Rodzice nie będą zadowoleni

Piątek i sobota (29-30 maja)

Aura zacznie się zmieniać, a niebo przykryją chmury. W regionach południowych oraz zachodnich wystąpią opady. Termometry wskażą od 20 do 25 stopni, a nad polskim morzem zaledwie 18 stopni.

Sobota i niedziela (30-31 maja)

Wschód i południe kraju to strefa słońca, gdzie temperatury zbliżą się do 23 stopni. Pozostałe województwa muszą się przygotować na gwałtowne zjawiska. "Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, także z gradem" – ostrzegają eksperci z IMGW. Wiatr może rozpędzić się do 70 km/h, a termometry na zachodzie pokażą nawet 27 stopni.

Niedziela i poniedziałek (31 maja-1 czerwca)

Dzień Dziecka przyniesie uspokojenie i większe przejaśnienia na niebie. Temperatura maksymalna będzie oscylować w granicach 19 do 24 stopni. Opady wystąpią jedynie punktowo.

logo
Fot. IMGW

Pogoda na Boże Ciało 2026. Modele ECMWF na długi weekend

Samo Boże Ciało zapowiada się wręcz fenomenalnie. Z udostępnionych map ECMWF widać wyraźnie, że 4 czerwca kraj znajdzie się w zasięgu bardzo ciepłego powietrza, co będzie sprzyjać procesjom i wyjazdom.

logo
Średnia temperatura na najbliższe tygodnie Fot. IMGW

Tego dnia temperatura w najcieplejszym momencie w niemal całej Polsce przekroczy próg 25 stopni. W centralnej Polsce oraz na zachodzie termometry mogą pokazać rekordowe w tym roku 27 stopni Celsjusza (w cieniu). Nieco chłodniej pozostanie wyłącznie w pasie nadmorskim, co z pewnością ucieszy osoby szukające orzeźwienia.

Jeśli ktoś wciąż nie zdecydował, dokąd się wybrać, inspiracji może dostarczyć zestawienie 5 niezapomnianych miejsc na majówkę. Wiele z tych propozycji świetnie sprawdzi się także na "czerwcówkę".

logo
Prognoza temperatur na 5 czerwca Fot. wxcharts.com

Piątek, czyli 5 czerwca, będzie stabilny i ciepły. W samo południe modele numeryczne wskazują przyjemne 20-25 stopni w każdym polskim województwie. Jeszcze lepiej prezentują się wyliczenia na sam weekend.

Model ECMWF na sobotę i niedzielę (6 i 7 czerwca) pokazują, że Polska znajdzie się w strefie wartości znacznie przekraczających wieloletnią normę klimatyczną z lat 1991-2020. Długi weekend czerwcowy zakończy się więc w iście wakacyjnym, bardzo gorącym stylu. Początkowe obawy związane z ochłodzeniem są już nieaktualne.

logo
Prognoza anomalii temperatur na 7 czerwca Fot. wxcharts.com

Czy w długi weekend czerwcowy spadnie deszcz? Analiza opadów

Mimo ogólnie słonecznej prognozy długi weekend w czerwcu nie obejdzie się bez lokalnych opadów. Mapy ECMWF pokazują dość zróżnicowaną sytuację w zależności od regionu.

Podczas Bożego Ciała największa szansa na przelotny deszcz wystąpi w regionach północno-zachodnich, w okolicach Szczecina. Zgromadzone dane szacują sumę opadów w tym rejonie na około 4,4 milimetra. Przelotnie pokropi także na samym południu, głównie na obszarach górskich i podgórskich, gdzie prognozuje się do 2,7 milimetra wody.

logo
Prognoza opadów na najbliższe dni Fot. IMGW

Reszta kraju pozostanie praktycznie sucha. Szacunki dla centralnej i wschodniej Polski mówią o bardzo skromnych wartościach rzędu 0,1 milimetra, co w praktyce oznacza brak jakichkolwiek uciążliwych ulew.

Niestety przy wysokich i nagłych skokach temperatur na początku czerwca zawsze mogą wykształcić się zjawiska konwekcyjne. Niedawno IMGW ostrzegało przed załamaniem pogody czy burzami, ulewami i gradem, a to właśnie pokazuje, że sezon gwałtownych zjawisk pogodywch już się rozpoczął.