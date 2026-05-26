Na mapie od razu widać napływ gorącego powietrza z zachodu. Długi czerwcowy weekend będzie gorący

Wiemy już dokładnie, jaka będzie pogoda na długi weekend czerwcowy z Bożym Ciałem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz najnowsze modele ECMWF przedstawiły prognozy na ten i przyszły tydzień. Szykuje się spora zmiana za oknami.

Tegoroczna Wielkanoc wypadła wyjątkowo wcześnie, co też wpłynęło kalendarz kolejnych świąt. Z tego właśnie powodu Boże Ciało 2026 będziemy obchodzić już 4 czerwca (czwartek). Jak co roku jest to idealny pretekst, by dobrać jeden dzień urlopu i zorganizować sobie długi weekend.

Warto przy tej okazji przejrzeć dodatkowe dni wolne w 2026 i tak rozplanować urlop, by maksymalnie wykorzystać układ kalendarza. Podjęcie wyjazdowych decyzji z pewnością ułatwią najnowsze dane synoptyków. Zacznijmy od prognozy na końcówkę maja.

Pogoda na najbliższe dni. Prognoza IMGW do początku czerwca

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował szczegółowe prognozy pogody dla Polski na nadchodzący czas. Z modeli wyłania się dość zróżnicowany obraz końca tego miesiąca

Środa i czwartek (27-28 maja)

"Zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu" – podają synoptycy . W tych dniach temperatury wyniosą od 14 do maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie oraz na obszarze Podhala. Na terenach Suwalszczyzny porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 65 km/h.

Czwartek i piątek (28-29 maja)

Przeważający obszar kraju poczuje ocieplenie od 18 do 23 stopni. Wybrzeże oraz górskie szczyty pozostaną nieco chłodniejsze. Przelotny deszcz pojawi się tylko na wschodnich krańcach Polski.

Piątek i sobota (29-30 maja)

Aura zacznie się zmieniać, a niebo przykryją chmury. W regionach południowych oraz zachodnich wystąpią opady. Termometry wskażą od 20 do 25 stopni, a nad polskim morzem zaledwie 18 stopni.

Sobota i niedziela (30-31 maja)

Wschód i południe kraju to strefa słońca, gdzie temperatury zbliżą się do 23 stopni. Pozostałe województwa muszą się przygotować na gwałtowne zjawiska. "Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, także z gradem" – ostrzegają eksperci z IMGW. Wiatr może rozpędzić się do 70 km/h, a termometry na zachodzie pokażą nawet 27 stopni.

Niedziela i poniedziałek (31 maja-1 czerwca)

Dzień Dziecka przyniesie uspokojenie i większe przejaśnienia na niebie. Temperatura maksymalna będzie oscylować w granicach 19 do 24 stopni. Opady wystąpią jedynie punktowo.

Pogoda na Boże Ciało 2026. Modele ECMWF na długi weekend

Samo Boże Ciało zapowiada się wręcz fenomenalnie. Z udostępnionych map ECMWF widać wyraźnie, że 4 czerwca kraj znajdzie się w zasięgu bardzo ciepłego powietrza, co będzie sprzyjać procesjom i wyjazdom.

Średnia temperatura na najbliższe tygodnie

Tego dnia temperatura w najcieplejszym momencie w niemal całej Polsce przekroczy próg 25 stopni. W centralnej Polsce oraz na zachodzie termometry mogą pokazać rekordowe w tym roku 27 stopni Celsjusza (w cieniu). Nieco chłodniej pozostanie wyłącznie w pasie nadmorskim, co z pewnością ucieszy osoby szukające orzeźwienia.

Prognoza temperatur na 5 czerwca

Piątek, czyli 5 czerwca, będzie stabilny i ciepły. W samo południe modele numeryczne wskazują przyjemne 20-25 stopni w każdym polskim województwie. Jeszcze lepiej prezentują się wyliczenia na sam weekend.

Model ECMWF na sobotę i niedzielę (6 i 7 czerwca) pokazują, że Polska znajdzie się w strefie wartości znacznie przekraczających wieloletnią normę klimatyczną z lat 1991-2020. Długi weekend czerwcowy zakończy się więc w iście wakacyjnym, bardzo gorącym stylu. Początkowe obawy związane z ochłodzeniem są już nieaktualne.

Prognoza anomalii temperatur na 7 czerwca

Czy w długi weekend czerwcowy spadnie deszcz? Analiza opadów

Mimo ogólnie słonecznej prognozy długi weekend w czerwcu nie obejdzie się bez lokalnych opadów. Mapy ECMWF pokazują dość zróżnicowaną sytuację w zależności od regionu.

Podczas Bożego Ciała największa szansa na przelotny deszcz wystąpi w regionach północno-zachodnich, w okolicach Szczecina. Zgromadzone dane szacują sumę opadów w tym rejonie na około 4,4 milimetra. Przelotnie pokropi także na samym południu, głównie na obszarach górskich i podgórskich, gdzie prognozuje się do 2,7 milimetra wody.

Prognoza opadów na najbliższe dni

Reszta kraju pozostanie praktycznie sucha. Szacunki dla centralnej i wschodniej Polski mówią o bardzo skromnych wartościach rzędu 0,1 milimetra, co w praktyce oznacza brak jakichkolwiek uciążliwych ulew.