Wielkimi krokami zbliża się czerwcowy długi weekend, a wraz z nim Boże Ciało. Wiele par właśnie w tym okresie spodziewa się narodzin i nerwowo przeszukuje kalendarze w poszukiwaniu odpowiedniego patrona dla dziecka. Jeśli ktoś nie ma jeszcze pomysłu na to, jak je nazwać, to służymy pomocą i inspiracją.
W 2025 roku na polskich porodówkach królowała klasyka. Wśród dziewczynek rodzice najchętniej wybierali takie imiona jak Zofia, Zuzanna oraz Maja. Z kolei ranking dla chłopców zdominował Nikodem, a tuż za nim uplasowali się Antoni i Leon. Postanowiliśmy jednak wyjść poza ramy urzędowych podsumowań i poszukać czegoś silnie związanego z symboliką wczesnego lata.
Wyjątkowe imiona dla dziecka urodzonego w Boże Ciało
Jeżeli zastanawiacie się nad wyborem konkretnego imienia dla waszej pociechy, warto postawić na te mocno osadzone w duchowości lub aurze ciepłego czerwca.
Propozycje dla chłopców
Propozycje dla dziewczynek
Boże Ciało w Polsce. Tradycje i znaczenie czerwcowego święta
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim kalendarzu. To ruchome święto zawsze wypada w czwartek (w tym roku 4 czerwca), dokładnie 60 dni po Wielkanocy i ustawowo gwarantuje nam dzień wolny od pracy. W tym roku pogoda będzie sprzyjać uroczystościom.
Zarówno w dużych miastach, jak i na malutkich wsiach, obchody potrafią być niezwykle widowiskowe. Centralnym punktem są procesje, które przemierzają ulice i zatrzymują się przy czterech ołtarzach. W wielu regionach kraju wciąż przetrwały wspaniałe lokalne zwyczaje, na czele z układaniem słynnych na cały świat kwietnych dywanów w Spycimierzu, czy sypaniem płatków róż przez małe dziewczynki.
Po modlitwie wierni często zabierają do domów pojedyncze gałązki brzozy rosnące przy ołtarzach. Przez stulecia na prowincji wierzono, że takie drzewko skutecznie ochroni dobytek przed pożarem i złą pogodą. Dziś to przede wszystkim znak błogosławieństwa dla całej rodziny, w tym dla niemowlaków narodzonych w tym niezwykle radosnym okresie.