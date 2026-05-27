Wybór imienia dla chłopca i dziewczynki na czerwcowy długi weekend. Jest całkiem sporo pięknych opcji

Wielkimi krokami zbliża się czerwcowy długi weekend, a wraz z nim Boże Ciało. Wiele par właśnie w tym okresie spodziewa się narodzin i nerwowo przeszukuje kalendarze w poszukiwaniu odpowiedniego patrona dla dziecka. Jeśli ktoś nie ma jeszcze pomysłu na to, jak je nazwać, to służymy pomocą i inspiracją.

W 2025 roku na polskich porodówkach królowała klasyka. Wśród dziewczynek rodzice najchętniej wybierali takie imiona jak Zofia, Zuzanna oraz Maja. Z kolei ranking dla chłopców zdominował Nikodem, a tuż za nim uplasowali się Antoni i Leon. Postanowiliśmy jednak wyjść poza ramy urzędowych podsumowań i poszukać czegoś silnie związanego z symboliką wczesnego lata.

Wyjątkowe imiona dla dziecka urodzonego w Boże Ciało

Jeżeli zastanawiacie się nad wyborem konkretnego imienia dla waszej pociechy, warto postawić na te mocno osadzone w duchowości lub aurze ciepłego czerwca.

Propozycje dla chłopców

Bogdan – To – To staropolskie imię dla dziecka oznaczające osobę daną od Boga, co zgrabnie podkreśla cud narodzin w tak ważne i symboliczne Boże Ciało. Krystian – Wywodzi się z łaciny i określa człowieka należącego do Chrystusa, co wprost odwołuje się do eucharystycznego charakteru uroczystości. Emanuel – Po hebrajsku znaczy tyle, co "Bóg jest z nami", idealnie oddając dziękczynny ton czerwcowych procesji. Jan – Trudno o imię, które mocniej pachnie czerwcem i Nocą Świętojańską (patronem jest wtedy Jan Chrzciciel), niosąc ze sobą obietnicę nadchodzących wielkimi krokami wakacji. Dominik – Słowo "pański" ukryte w łacińskim oryginale rewelacyjnie wpisuje się w dostojny i sakralny wymiar długiego, czerwcowego weekendu.

Propozycje dla dziewczynek

Florentyna – Posiada urocze znaczenie, bo określa kobietę kwitnącą, budząc bezpośrednie skojarzenia z sypanymi na procesjach płatkami polnych kwiatów. Bogumiła – Kolejne – Kolejne słowiańskie imię dla dziecka , który zwiastuje osobę miłą Stwórcy, dodając do narodzin spory pierwiastek duchowości. Julia – Radosne i subtelne imię, które nierozerwalnie przypomina o zbliżającym się cieple i słońcu początku lata. Liliana – Jasne nawiązanie do lilii, czyli naturalnego symbolu niewinności oraz gatunku, który często ozdabia polskie ołtarze w czerwcu. Łucja – Pochodzący od światła rzymski klasyk to synonim długich, rześkich dni, zwiastujących ostateczny koniec kapryśnej wiosny.

Boże Ciało w Polsce. Tradycje i znaczenie czerwcowego święta

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim kalendarzu. To ruchome święto zawsze wypada w czwartek (w tym roku 4 czerwca), dokładnie 60 dni po Wielkanocy i ustawowo gwarantuje nam dzień wolny od pracy. W tym roku pogoda będzie sprzyjać uroczystościom.

Zarówno w dużych miastach, jak i na malutkich wsiach, obchody potrafią być niezwykle widowiskowe. Centralnym punktem są procesje, które przemierzają ulice i zatrzymują się przy czterech ołtarzach. W wielu regionach kraju wciąż przetrwały wspaniałe lokalne zwyczaje, na czele z układaniem słynnych na cały świat kwietnych dywanów w Spycimierzu, czy sypaniem płatków róż przez małe dziewczynki.