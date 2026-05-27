Noworodek z maskotką w koszyku. Lista imion dla dzieci na Boże Ciało
Wybór imienia dla chłopca i dziewczynki na czerwcowy długi weekend. Jest całkiem sporo pięknych opcji Fot. ANNA GRANT / Shutterstock

Wielkimi krokami zbliża się czerwcowy długi weekend, a wraz z nim Boże Ciało. Wiele par właśnie w tym okresie spodziewa się narodzin i nerwowo przeszukuje kalendarze w poszukiwaniu odpowiedniego patrona dla dziecka. Jeśli ktoś nie ma jeszcze pomysłu na to, jak je nazwać, to służymy pomocą i inspiracją.

W 2025 roku na polskich porodówkach królowała klasyka. Wśród dziewczynek rodzice najchętniej wybierali takie imiona jak Zofia, Zuzanna oraz Maja. Z kolei ranking dla chłopców zdominował Nikodem, a tuż za nim uplasowali się Antoni i Leon. Postanowiliśmy jednak wyjść poza ramy urzędowych podsumowań i poszukać czegoś silnie związanego z symboliką wczesnego lata.

Wyjątkowe imiona dla dziecka urodzonego w Boże Ciało

Jeżeli zastanawiacie się nad wyborem konkretnego imienia dla waszej pociechy, warto postawić na te mocno osadzone w duchowości lub aurze ciepłego czerwca.

Propozycje dla chłopców

  • Bogdan – To staropolskie imię dla dziecka oznaczające osobę daną od Boga, co zgrabnie podkreśla cud narodzin w tak ważne i symboliczne Boże Ciało.
  • Krystian – Wywodzi się z łaciny i określa człowieka należącego do Chrystusa, co wprost odwołuje się do eucharystycznego charakteru uroczystości.
  • Emanuel – Po hebrajsku znaczy tyle, co "Bóg jest z nami", idealnie oddając dziękczynny ton czerwcowych procesji.
  • Jan – Trudno o imię, które mocniej pachnie czerwcem i Nocą Świętojańską (patronem jest wtedy Jan Chrzciciel), niosąc ze sobą obietnicę nadchodzących wielkimi krokami wakacji.
  • Dominik – Słowo "pański" ukryte w łacińskim oryginale rewelacyjnie wpisuje się w dostojny i sakralny wymiar długiego, czerwcowego weekendu.

    • Propozycje dla dziewczynek

  • Florentyna – Posiada urocze znaczenie, bo określa kobietę kwitnącą, budząc bezpośrednie skojarzenia z sypanymi na procesjach płatkami polnych kwiatów.
  • Bogumiła – Kolejne słowiańskie imię dla dziecka, który zwiastuje osobę miłą Stwórcy, dodając do narodzin spory pierwiastek duchowości.
  • Julia – Radosne i subtelne imię, które nierozerwalnie przypomina o zbliżającym się cieple i słońcu początku lata.
  • Liliana – Jasne nawiązanie do lilii, czyli naturalnego symbolu niewinności oraz gatunku, który często ozdabia polskie ołtarze w czerwcu.
  • Łucja – Pochodzący od światła rzymski klasyk to synonim długich, rześkich dni, zwiastujących ostateczny koniec kapryśnej wiosny.

    Boże Ciało w Polsce. Tradycje i znaczenie czerwcowego święta

    Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim kalendarzu. To ruchome święto zawsze wypada w czwartek (w tym roku 4 czerwca), dokładnie 60 dni po Wielkanocy i ustawowo gwarantuje nam dzień wolny od pracy. W tym roku pogoda będzie sprzyjać uroczystościom.

    Zarówno w dużych miastach, jak i na malutkich wsiach, obchody potrafią być niezwykle widowiskowe. Centralnym punktem są procesje, które przemierzają ulice i zatrzymują się przy czterech ołtarzach. W wielu regionach kraju wciąż przetrwały wspaniałe lokalne zwyczaje, na czele z układaniem słynnych na cały świat kwietnych dywanów w Spycimierzu, czy sypaniem płatków róż przez małe dziewczynki.

    Po modlitwie wierni często zabierają do domów pojedyncze gałązki brzozy rosnące przy ołtarzach. Przez stulecia na prowincji wierzono, że takie drzewko skutecznie ochroni dobytek przed pożarem i złą pogodą. Dziś to przede wszystkim znak błogosławieństwa dla całej rodziny, w tym dla niemowlaków narodzonych w tym niezwykle radosnym okresie.