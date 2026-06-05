Zakończenie roku to czas podsumowań. Kolorowe paski na świadectwach podbijają szkoły Fot. szkolausmiechu / YouTube

Czerwony pasek powoli przestaje być jedynym symbolem sukcesu ucznia. Coraz więcej szkół decyduje się na wręczanie świadectw z zupełnie nowymi, kolorowymi wyróżnieniami. Dlaczego i co dokładnie oznaczają poszczególne barwy pasków?

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Przez dekady polski system edukacji opierał się na dość sztywnych zasadach doceniania najzdolniejszych dzieci. Czerwony pasek na świadectwie stanowił najwyższe trofeum, zarezerwowane wyłącznie dla uczniów z najwyższą średnią ocen (minimum 4,75) oraz wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem.

Kolorowe paski na świadectwach zamiast tradycyjnych ocen

W mamaDu jednak przeczytamy, że obecnie kolorowe paski na świadectwach podbijają szkoły, a w polskich placówkach zachodzi spora zmiana w podejściu do oceniania. Jeszcze niedawno dyrektorzy jedynie mieli inne, dodatkowe formy nagradzania (np. książki za stuprocentową frekwencję).

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Dzisiaj odchodzenie od jednego paska na świadectwie staje się dość powszechne (już niemal 200 szkół tak robi). Nauczyciele starają się zauważać umiejętności miękkie, pasje i rozwój społeczny swoich podopiecznych.

Świadectwo z kolorowym paskiem dla każdego w formie specjalnej nakładki (bez ingerowania w druk świadectw) to wyróżnienie wszystkich uczennic i uczniów, podkreślenie indywidualnej cechy, pożądanej postawy, aktywności w trakcie roku szkolnego lub wyjątkowego osiągnięcia. Kolorowe świadectwa zasady akcji

Nowa akcja "Kolorowe świadectwa" zakłada wręczanie różnorodnych odznaczeń, które symbolizują konkretne talenty. Poniżej najpopularniejsze z nich wraz z wyjaśnieniem z oficjalnej strony:

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niebieski - za bycie koleżeńskim, uczynnym, empatycznym i tolerancyjnym, to nagroda za "pomocną dłoń" i dla "dobrych przyjaciół" granatowy - za ambicję i osobistą moc, to wyróżnienie za pracowitość i systematyczność, konsekwencję w dążeniu do celu, również za wysoką frekwencję zielony - za bycie EKO, to nagroda za wrażliwość na świat, dbanie o naturę i dobrostan wszystkich istot żywych żółty - za zaangażowanie w samorząd uczniowski lub wolontariat, to wyróżnienie za aktywności prospołeczne i wspieranie wartościowych inicjatyw, w tym charytatywnych pomarańczowy - za sukcesy sportowe, to docenienie najlepszych sportowców i postaw fair play różowy - za bycie optymistą i sympatyczną osobą, to nagroda za radość życia, poczucie humoru, umiejętność współpracy w grupie i dobre relacje z rówieśnikami fioletowy - za artystyczną duszę i otwartość, to nagroda dla najbardziej kreatywnych i "odkrywców świata"

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Podzielone zdania rodziców i reakcje internautów

W sekcji komentarzy pod postem na Instagramie o tym trendzie znajdziemy skrajne opinie. Zwolennicy twierdzą, że docenianie różnych talentów wzmacnia poczucie wartości u dzieci, które nie radzą sobie wybitnie z matematyką, a najpilniejszym uczniom zdejmuje presję rodzącą "syndrom najlepszej uczennicy". Z kolei przeciwnicy argumentują, że nadmiar wyróżnień dewaluuje ich znaczenie.

"Ale to miłe" – stwierdziła internautka. Ktoś inny napisał po prostu: "Super sprawa". Pojawiają się też głosy zaciekawienia. "Czy można mieć wszystkie kolory, bo znam takich, co by mieli wszystkie" – dopytywał jeden z komentujących.

Wielu krytykuje jednak nowe szkolne wyróżnienia. "Moim zdaniem to trochę przesada. Tak samo jak nagrody pocieszenia. Albo się wygrywa, albo przegrywa, nie można wygrać w połowie" – zaznaczyła jedna z czytelniczek.

"W ogóle to jest durny pomysł, żeby coś takiego wprowadzać, jak czerwony pasek. Żenująca forma wynagrodzenia za naukę. Lepiej, żeby tego czerwonego paska nie było wcale, niż żeby był w takiej archaicznej formie" – inny użytkownik dodał z przekąsem.

Afera z lodami za pasek. Rzeczniczka praw dziecka odpowiada

Odchodzenie od promowania wyłącznie najlepszych uczniów widać także poza szkolnymi murami. W ostatnich dniach wybuchła głośna afera lodziarni z Pszczyny, która po 25 latach zrezygnowała z rozdawania darmowych deserów osobom z najwyższą średnią.

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Właściciele lokalu podjęli taką decyzję po otrzymaniu pisma z Biura Rzeczniczki Praw Dziecka. Dokument wskazywał, że nagradzanie tylko za wybitne osiągnięcia edukacyjne mocno wyklucza część młodych ludzi.

Monika Horna-Cieślak, pełniąca funkcję RPD, kategorycznie zaprzeczyła, jakoby wydała w tej sprawie jakikolwiek odgórny zakaz. Zarzuciła też swoim krytykom absurdalną manipulację.