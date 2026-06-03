Wielki sukces na paryskich kortach. Maja Chwalińska świętuje życiowy awans w prestiżowym turnieju. Fot. kadr z Eurosport

Maja Chwalińska wygrała ćwierćfinałowy pojedynek z Anną Kalinską i awansowa do półfinału tegorocznego Roland Garros. Polska tenisistka zagrała fenomenalny mecz na kortach w Paryżu, pokonując wyżej notowaną rywalkę z Rosji. To absolutnie historyczny moment w jej dotychczasowej karierze.

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Droga do tego sukcesu w French Open wymagała pokonania Anny Kalinskiej. Po zaciętej walce na korcie imienia Philippe'a Chatriera nasza reprezentantka triumfowała wynikiem 7:6, 6:3. Po niespodziewanym odpadnięciu z turnieju Igi Świątek, to właśnie Maja Chwalińska niesie na swoich barkach nadzieje wszystkich polskich kibiców sportowych.

Maja Chwalińska w półfinale Roland Garros 2026

Początkowa dominacja i wysokie prowadzenie (5:1) w pierwszym secie uśpiły nieco czujność, co natychmiast spróbowała wykorzystać rosyjska oponentka. Agresywna gra zepchnęła 24-letnią Polkę do chwilowej defensywy, jednak chłodna głowa w tie-breaku (7:6) oraz konsekwencja w drugiej partii zagwarantowały jej ostateczną wygraną 6:3. Reakcja Mai Chwalińskiej z poniższego nagrania mówi wszystko.

Kurczę, miałam 5:1, setowe. Ale tutaj brawa dla Anny, bo myślę, że bardzo dobrze się wybroniła i była o wiele bardziej agresywna w tych punktach. Cieszę się, że później potrafiłam się odbić i wygrać w tie-breaku Maja Chwalińska Wypowiedź dla Eurosportu

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"Warunki nie były dzisiaj łatwe, bardzo wiało. Piłka mocno szalała na korcie. Były to warunki ciężkie i cieszę się, że sobie z nimi poradziłam" – przyznała Maja Chwalińska w pomeczowej rozmowie wyemitowanej na antenie stacji Eurosport.

Przebieg meczu Chwalińska – Kalinska na Roland Garros

Pierwszy set rozpoczął się od przełamania podania Polki, ale szybko odrobiła ona straty i po serii skutecznych zagrań objęła prowadzenie 5:1. Anna Kalinska obroniła piłkę setową, po czym wygrała cztery gemy z rzędu, doprowadzając do remisu 5:5. O wyniku pierwszej partii zadecydował tie-break, w którym lepsza okazała się Maja Chwalińska, wygrywając 7-3.

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W drugim secie przy stanie 1:1 polska tenisistka przełamała rywalkę, u której pojawiły się problemy z plecami. Chwalińska powiększyła przewagę do 4:1, po czym Rosjanka odrobiła jedno przełamanie, doprowadzając do stanu 5:3. Ostatni gem należał do reprezentantki Polski, która przypieczętowała awans, zamykając seta wynikiem 6:3.

Awans o... 83 miejsca w rankingu WTA

Awans do półfinału wielkoszlemowego turnieju w Paryżu gwarantuje Polce potężne pieniądze oraz gigantyczny skok w światowym zestawieniu. Dzięki wygranej nad Kalinską, Maja Chwalińska przesunęła się w rankingu WTA aż o 84 pozycje w górę. Z zajmowanego dotychczas 114. miejsca wskoczyła na 30. lokatę.

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Maja Chwalińska awansowała na 30. miejsce rankingu WTA Screen z live-tennis.eu

Półfinał Roland Garros. Kiedy i z kim zagra Polka?