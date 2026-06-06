Maja Chwalińska pokazała klasę i poczcie humoru Fot. Screen z X / @TNTSportsUS

Maja Chwalińska przegrała finał Roland Garros z Mirrą Andriejewą, ale z paryskiego kortu wyszła jako ulubienica publiczności. Po meczu Polka chwyciła za mikrofon i kilkoma słowami pod adresem rywalki rozbawiła całą widownię, w tym samą Rosjankę.

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Maja Chwalińska przegrała z Mirrą Andriejewa 3:6, 2:6. 19-latka wygrała aż dziewięć gemów z rzędu i była nie do pokonania. Nastolatka, która od początku była faworytką spotkania, zajmowała przed finałem Roland Garros 8. miejsce w rankingu kobiet WTA. To dla niej pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. Nie przeszkodził jej nawet wiatr.

Maja Chwalińska gratuluje Andriejewej. Rozbawiła całą publiczność

Po meczu obie zawodniczki zabrały głos, a Maja Chwalińska otrzymała pamiątkowe trofeum. Jej wypowiedź rozbroiła publiczność na paryskim korcie. – Gratulacje, Mirra. Jesteś naprawdę niesamowitą zawodniczką. Jesteś tak młoda i utalentowana, to takie irytujące – powiedziała 24-latka, a widzowie wybuchnęli śmiechem. Podobnie zareagowała zwyciężczyni Roland Garros, która też zresztą pokazała klasę po meczu.

– Gratulacje dla twojego zespołu za wspaniałą pracę i życzę Ci wszystkiego najlepszego na Twojej drodze – dodała Chwalińska, a widzowie docenili brawami jej słowa w duchu sportowej rywalizacji. Polka, która była sensacją tegorocznego finału, nazywana była wręcz "ulubienicą Paryża".

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Maja Chwalińska to sensacja Roland Garros 2026

Chwalińska jest pierwszą kwalifikantką w erze open i najniżej notowaną tenisistką w historii rankingu WTA, która zakwalifikowała się do finału singla kobiet na paryskich kortach. Co ciekawe, wcześniej finalistką z najniższą pozycją była Iga Świątek w 2020 roku (54. miejsce), która wygrała wówczas cały turniej.

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