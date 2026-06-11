Radosław Sikorski wystąpił w podcaście Wieczór naTemat. Tak mówił o Polakach. Fot. naTemat

Radosław Sikorski wystąpił w podcaście Wieczór naTemat. Wśród wielu tematów, które prowadząca Anna Dryjańska poruszyła z wicepremierem i ministerem spraw zagranicznych, były też te dotyczące Polaków. Polityk ujawnił, jaką najlepszą i najgorszą cechę mają nasi obywatele.

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Wiceszef Koalicji Obywatelskiej nie unikał trudnych tematów. Opowiadał obszernie o sytuacji w Polsce i na arenie międzynarodowej. Nie zabrakło kwestii zbiegłego do USA Zbigniewa Ziobry, potencjalnych rządów kandydata PiS na premiera – Przemysława Czarnka i relacji z prezydentem Karolem Nawrockim.

Radosław Sikorski w naTemat o Polakach

Ponadto Sikorski odpowiedział też w formule: szybkie pytania–szybka odpowiedź. Anna Dryjańska zapytała polityka o to, jaką najlepszą cechę widzi u Polaków.

Gość momentalnie odparł, że naszych obywateli najlepiej opisuje słowo "waleczność". – A jaka jest najgorsza cecha Polaków? – dopytała prowadząca. Nie da się ukryć, że przedawkowanie tej pierwszej cechy prowadzi do tej najgorszej odsłony natury wielu Polaków, czyli do zawiści. Radosław Sikorski przyznał, że najgorszą cechą Polaków jest właśnie zawiść.

Skoro Sikorski powiedział ogólnie o Polakach, to prowadząca była też ciekawa, jakie wady i zalety zauważa u samego siebie. Sikorski stwierdził, że jego konkurenci polityczni zadbają o rozreklamowanie jego wad, więc nie wymienił żadnej. A jeśli chodzi o cechę wartą pochwały, to polityk wspomniał, że "jest wierny wartościom".

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A gdyby Radosław Sikorski mógł cofnąć się w czasie i spotkałby dwudziestoletniego siebie, to przed czym by się ostrzegł. Takie pytanie też padło, wówczas w odpowiedzi wicepremier zaznaczył, że ostrzegłby siebie przed "nadmierną polemiczność".

W innych "szybkich strzałach" szef MSZ ujawnił, że to Antoniego Macierewicza uważa za największego szkodnika w polskiej polityce. Natomiast mówiąc o kobiecie– polityczce, która zrobiła na nim ostatnio najlepsze wrażenie wymienił Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, która zajmuje się w rządzie Donalda Tuska sprawami programu SAFE.

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Sikorski zwrócił się do Ziobry z podcaście naTemat

Dodajmy, że jednym z najmocniejszych momentów podcastu Wieczór naTemat była także wypowiedź Radosława Sikorskiego o Zbigniewie Ziobrze. Prowadząca zwróciła się z pytaniem do ministra o to, co powiedziałby politykowi PiS, by skłonić go do powrotu do kraju.

Sikorski zwrócił wtedy uwagę na pewien paradoks: Ziobro był przecież najdłużej urzędującym ministrem sprawiedliwości III Rzeczypospolitej. A teraz nie ma odwagi stanąć przed polskim sądem.